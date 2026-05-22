Après sa démo, Sainz rassure sur l’avancement du futur Grand Prix de Madrid

Carlos Sainz a tenu à calmer les inquiétudes entourant l’arrivée du Grand Prix d’Espagne à Madrid au calendrier de la Formule 1. Alors que certaines spéculations évoquent un possible retard du projet et une menace sur les débuts du circuit dès 2026, le pilote Williams assure au contraire que les travaux avancent conformément à ce qui est prévu. Après avoir effectué les premiers tours de démonstration sur le tracé du Madring la semaine dernière, l’Espagnol s’est montré particulièrement confiant quant à l’état d’avancement des infrastructures et enthousiaste à propos d’un circuit qu’il juge déjà unique dans le paysage actuel de la F1.

Ambassadeur officiel du futur circuit madrilène, Sainz suit de très près le développement du projet et affirme que les responsables du chantier ne montrent aucun signe d’inquiétude.

"Je suis ambassadeur du circuit et je suis en contact étroit avec les personnes sur place, et ils ne semblent absolument pas inquiets," a déclaré le pilote Williams.

Le Madrilène estime même que le fait d’avoir déjà pu rouler sur certaines portions du tracé démontre que le projet avance rapidement... même si ce sont plutôt les avancées des installations au bord du circuit qui inquiètent.

"J’ai déjà pu faire quelques tours, ce qui montre que cela ne peut pas être très loin si je suis déjà en train de tester," a-t-il ajouté avec le sourire. "Pour le reste, je ne suis pas dans le BTP donc je ne peux pas commenter, juste vous dire qu’ils ne sont pas inquiets."

Sainz a livré ses premières impressions sur le futur circuit, qui combinera portions urbaines et infrastructures permanentes. Selon lui, le Madring se démarquera nettement des standards modernes de la Formule 1.

"Honnêtement, c’est différent," a expliqué l’Espagnol. "Il y a une partie urbaine puis le tracé s’ouvre ensuite sur une véritable portion permanente."

"Ils ont probablement dessiné l’un des virages les plus uniques que j’ai jamais vus."

La spectaculaire section inclinée baptisée "La Monumental" est un virage à 180 degrés inspiré en partie de l’architecture des arènes espagnoles.

"Le banking est assez prononcé mais, à la vitesse à laquelle nous allons passer, nous dépasserons sûrement les 200 km/h pendant toute la courbe. C’est un virage assez agressif et intéressant. Je pense que vous allez apprécier ce circuit."

Le pilote Williams reconnaît toutefois ne pas avoir encore pleinement réfléchi à l’impact que pourraient avoir les règles moteur de 2026 sur le comportement des monoplaces sur ce tracé, notamment en matière de gestion énergétique et de superclipping dans les longues lignes droites.

"Bonne question, je n’y avais pas pensé," a reconnu Sainz lorsqu’il a été interrogé sur le sujet. "Il y a quelques longues lignes droites qui pourraient peut-être provoquer non pas du superclipping, mais au moins un certain clipping."

Pendant ce temps, le quotidien espagnol Marca affirme que le projet continue de progresser rapidement en vue de ses débuts programmés en septembre. Selon le journal, l’asphalte définitif a déjà été posé sur plusieurs sections majeures du circuit, y compris la portion inclinée de La Monumental.

Toujours selon Marca, les zones de dégagement, les fondations des vibreurs ainsi que les structures des garages approchent également de leur phase finale de construction. Enfin, les infrastructures de base devraient être officiellement livrées à la FIA le 31 mai, soit exactement selon le calendrier initialement prévu.