Cadillac F1 signe ’son week-end le plus compétitif’ de la saison au Canada

Cadillac F1 estime avoir disputé ce dimanche, lors de la course du Grand Prix du Canada, sa journée la plus compétitive depuis ses débuts en Australie. Valtteri Bottas a été le seul pilote de l’écurie américaine à terminer la course, franchissant la ligne d’arrivée en 16e position après un week-end très compliqué, et une course marquée notamment par une pénalité. Le Finlandais a connu un week-end cauchemardesque face à Sergio Pérez à Montréal.

Relégué à huit dixièmes de son équipier en qualifications, il a été en retrait toute la course en termes de rythme et a écopé d’une pénalité pour excès de vitesse dans les stands, ce qui l’a renvoyé en fond de classement, à la dernière place sous le drapeau à damier.

"Ce fut une journée longue et difficile sur la piste. Nous avons vraiment eu du mal avec l’équilibre de la voiture. Nous n’avons pas réussi à corriger le survirage de toute la course, ce qui a été le principal problème et quelque chose que nous devons analyser" juge Bottas.

"En termes de résultats, nous ne voyons peut-être pas toujours beaucoup de progrès, mais ce n’est pas seulement une question de rythme de la voiture, car nous continuons à apporter des améliorations à tous les autres niveaux."

"Nous y arrivons petit à petit et nous avons toujours su que cela prendrait du temps. La prochaine course aura lieu dans deux semaines, alors j’espère que nous pourrons faire un nouveau pas en avant."



Pérez a roulé dans le milieu de peloton lors du Sprint, mais aussi en course. Malheureusement, son Grand Prix a pris fin prématurément au 39e tour à cause d’une défaillance de suspension alors qu’il rentrait au stand. C’est son premier abandon de l’année.

"Ça se passait bien ! Évidemment, au départ, nous nous sommes trompés avec les pneus intermédiaires, mais c’était 50-50 quant au choix à faire" raconte le Mexicain, qui faisait partie des pilotes ayant pris un risque stratégique.

"Nous étions en train de remonter et de nous battre pour les places, en duel avec Esteban [Ocon], puis j’ai dépassé la Haas et nous avions un bon rythme. Malheureusement, nous avons ensuite eu une défaillance de suspension et avons dû abandonner."

"Nous avons fait un énorme pas dans la bonne direction ce week-end et c’est notre week-end le plus compétitif depuis le début de la saison, donc il y a beaucoup de points positifs. Nous devons simplement peaufiner nos opérations maintenant pour capitaliser sur les progrès que nous avons réalisés."