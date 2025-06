Officiel : Arvid Lindblad obtient sa Superlicence avant ses 18 ans

Le Conseil mondial de la FIA a révélé avoir accordé à Arvid Lindblad la Superlicence pour pouvoir courir en F1 s’il est appelé par Red Bull ou Racing Bulls.

Cela pourrait arriver dans le cas où Max Verstappen soit suspendu pour une course. Si Liam Lawson ou Isack Hadjar remplace le Néerlandais, Lindblad pourrait être appelé chez Racing Bulls.

Lindblad n’était pas éligible puisqu’il aura 18 ans au début du mois d’août, et que c’est normalement une condition sine qua non pour obtenir le précieux sésame permettant d’accéder à la Formule 1. Cela lui permettra également de disputer cette année des EL1 dans le baquet d’une des quatre voitures possédées par le géant de la boisson.

"La FIA a reçu une demande d’octroi d’une Super Licence à Arvid Lindblad avant son 18e anniversaire" peut-on lire dans le communiqué de presse du Conseil mondial, qui a également approuvé le calendrier 2026 de la F1.

"Après avoir examiné les informations présentées à l’appui de cette demande, le Conseil Mondial a estimé que le pilote a récemment et constamment fait preuve d’une capacité et d’une maturité exceptionnelles en compétition de Formule 1 et a donc approuvé la demande."

En juin 2024, la FIA avait ajouté une exception au règlement de la Superlicence, expliquant que si un pilote de 17 ans était jugé apte par la fédération, il pouvait anticiper sa montée en catégorie reine. Cette règle avait été faite pour aider Andrea Kimi Antonelli, mais c’est finalement Lindblad qui en bénéficie.