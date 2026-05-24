Point météo : la pluie se confirme pour la course, va-t-elle offrir un Grand Prix fou au Canada ?
Les dernières prévisions matinales à Montréal
La pluie devrait bien jouer un rôle majeur lors du Grand Prix du Canada de Formule 1, avec des prévisions particulièrement inquiétantes pour la course disputée à Montréal. Les derniers relevés météorologiques annoncent en effet 90 % de risque de pluie ce dimanche sur le Circuit Gilles Villeneuve, dans des conditions qui pourraient transformer l’épreuve en véritable défi pour les pilotes et les équipes.
À quelques heures du départ, prévu à 16h heure locale (22h en France), les conditions annoncées restent très instables. Une importante cellule pluvieuse doit traverser Montréal dans la matinée, avant une amélioration progressive au fil de la journée.
Toutefois, la pluie et le vent devraient rester suffisamment présents pour perturber considérablement le déroulement de la course, avec des rafales pouvant atteindre les 50 km/h.
Le vent soufflera d’ouest en est, soit de travers dans la ligne droite des stands qui a un sens nord - sud, un élément supplémentaire qui pourrait compliquer les freinages et la stabilité des monoplaces sur une piste déjà réputée piégeuse lorsque l’adhérence baisse.
Dans ce contexte, Pirelli a déjà averti les équipes que les pneus pluie au lieu des intermédiaires pourraient devenir indispensables. Le manufacturier italien estime que les faibles températures ambiantes, comprises entre 10 et 13 degrés, combinées à un tracé ne comportant pas suffisamment de virages rapides pour générer naturellement de la température dans les gommes, risquent de rendre la mise en température particulièrement compliquée pour les intermédiaires.
Cette combinaison pourrait provoquer de nombreux écarts de performance entre les équipes capables de faire fonctionner rapidement leurs pneumatiques et celles en difficulté avec la gestion des températures.
Les conditions météo pourraient également bouleverser la hiérarchie aperçue lors des qualifications et offrir des opportunités inattendues dans une course qui s’annonce déjà extrêmement ouverte.
Debriefing du Grand Prix du Canada de F1
Notre debriefing habituel post GP se déroulera lundi soir à 20h30 sur notre chaine Twitch. N’hésitez pas à vous abonner !
Comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Vous appréciez nos actus ? Alors sélectionnez Nextgen-Auto.com comme source privilégiée sur Google, pour voir davantage de news F1 de ce site dans vos résultats d’actualités. Vous ne manquerez plus aucune information et serez parmi les premiers à lire nos interviews et analyses.
S’abonner est simple : il vous suffit de cliquer sur ce lien et de cocher les sources Nextgen-Auto.com.
Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com pour recevoir en temps réel les "breaking news" et quelques informations exclusives avant leur publication !
Nous suivre sur notre Profil Google afin que nos news vous soient présentées en priorité dans votre fil d’informations sur votre smartphone ! Il suffit de cliquer sur "Suivre sur Google".
Calendrier - circuits F1
- Point météo : la pluie se confirme pour la course, va-t-elle offrir un Grand Prix fou au Canada ?
- La F1 étudie un calendrier 2026 prolongé jusqu’à Noël ! Les détails révélés...
- Après sa démo, Sainz rassure sur l’avancement du futur Grand Prix de Madrid
- Las Vegas bientôt sécurisé jusqu’en 2037 au calendrier de la F1 ?
- Montréal veut garder la F2 en attraction permanente du Grand Prix du Canada