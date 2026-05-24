Point météo : la pluie se confirme pour la course, va-t-elle offrir un Grand Prix fou au Canada ?

La pluie devrait bien jouer un rôle majeur lors du Grand Prix du Canada de Formule 1, avec des prévisions particulièrement inquiétantes pour la course disputée à Montréal. Les derniers relevés météorologiques annoncent en effet 90 % de risque de pluie ce dimanche sur le Circuit Gilles Villeneuve, dans des conditions qui pourraient transformer l’épreuve en véritable défi pour les pilotes et les équipes.

À quelques heures du départ, prévu à 16h heure locale (22h en France), les conditions annoncées restent très instables. Une importante cellule pluvieuse doit traverser Montréal dans la matinée, avant une amélioration progressive au fil de la journée.

Toutefois, la pluie et le vent devraient rester suffisamment présents pour perturber considérablement le déroulement de la course, avec des rafales pouvant atteindre les 50 km/h.

Le vent soufflera d’ouest en est, soit de travers dans la ligne droite des stands qui a un sens nord - sud, un élément supplémentaire qui pourrait compliquer les freinages et la stabilité des monoplaces sur une piste déjà réputée piégeuse lorsque l’adhérence baisse.

Dans ce contexte, Pirelli a déjà averti les équipes que les pneus pluie au lieu des intermédiaires pourraient devenir indispensables. Le manufacturier italien estime que les faibles températures ambiantes, comprises entre 10 et 13 degrés, combinées à un tracé ne comportant pas suffisamment de virages rapides pour générer naturellement de la température dans les gommes, risquent de rendre la mise en température particulièrement compliquée pour les intermédiaires.

Cette combinaison pourrait provoquer de nombreux écarts de performance entre les équipes capables de faire fonctionner rapidement leurs pneumatiques et celles en difficulté avec la gestion des températures.

Les conditions météo pourraient également bouleverser la hiérarchie aperçue lors des qualifications et offrir des opportunités inattendues dans une course qui s’annonce déjà extrêmement ouverte.