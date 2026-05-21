Las Vegas bientôt sécurisé jusqu’en 2037 au calendrier de la F1 ?

Le Grand Prix de Las Vegas pourra rester au calendrier de la F1 jusqu’à la saison 2037 suite à un vote clé des législateurs du Nevada. La commission du comté de Clark a approuvé à l’unanimité une résolution mardi, signalant que l’événement peut se poursuivre sur le circuit urbain du Strip jusqu’en 2037. Las Vegas a rejoint le calendrier en 2023 pour un contrat initial de trois ans, qui a été prolongé jusqu’à la fin de 2027 l’année dernière. Une option jusqu’en 2032 existait, mais il semble que ce soit finalement validé jusqu’en 2037.

Lors de la réunion qui s’est tenue mardi, la commission a voté sur un point de son ordre du jour pour "approuver, adopter et autoriser le président à signer un amendement à la résolution reconnaissant le Grand Prix de Las Vegas comme un événement annuel".

Ce document créé en 2023 pour permettre à la course d’avoir lieu, a été modifié mardi pour ajouter la date de 2037. Un point de discorde pour les habitants et les commerces de la zone de la piste a été la perturbation lors de la construction initiale de la piste et du démontage.

Le président de la Commission, Michael Naft, a clairement indiqué que ces phases devraient être réduites.

"Je soutiens cela, mais cela doit s’accompagner de paramètres très clairs indiquant que le but d’avoir plus de temps est de condenser le calendrier" a-t-il déclaré, avant de confirmer que les modifications souhaitées étaient possibles.

"Je pense qu’il y a des choses claires qui ont été démontrées à travers le travail que vous et votre bureau avez accompli en collaboration avec les organisateurs, qui tracent la voie vers un calendrier condensé et des perturbations réduites."

"Et il sera vraiment important que le comté s’assure que nous continuions à rester sur ce point."