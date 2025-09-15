Ferrari louera une F1 de 2023 à Cadillac pour ses essais
L’équipe américaine va pouvoir se tester en piste
L’entrée de Cadillac en Formule 1 en 2026 sera facilitée par un accord inhabituel avec Ferrari.
Graeme Lowdon, directeur de la nouvelle écurie, a révélé que le premier châssis monocoque de l’équipe est déjà sur le point d’être soumis aux crash-tests de la FIA.
Mais il se confirme désormais que Ferrari louera une de ses F1 récentes, celle de 2023, pour aider l’écurie américaine à se préparer avant que sa propre monoplace ne soit prête.
"Si Cadillac se présentait aux essais de Barcelone en janvier sans avoir jamais démarré le moteur ni opérer une F1 en piste, elle serait très probablement incapable de rouler. Ce serait injuste," a déclaré Frédéric Vasseur, directeur de Ferrari.
"Mettre en place tous les systèmes pour la première fois est une tâche très complexe. Lorsque j’étais chez Sauber, nous avons introduit un nouveau logiciel à Austin et nous avons perdu la première séance d’essais à cause d’un dysfonctionnement entre le garage et la voiture. C’est dire à quel point c’est compliqué."
Valtteri Bottas et Sergio Perez devraient effectuer un essai privé à Fiorano fin novembre au volant de cette Ferrari de 2023.
L’équipe de course complète de Cadillac sera intégrée tout au long des essais, simulant un week-end de Grand Prix afin d’apprendre les procédures pour 2026 avec une Formule 1 réelle roulant à pleine vitesse.
Ferrari fournira également au nouveau venu des groupes motopropulseurs clients dans le cadre de l’accord conclu plus tôt cette année.
