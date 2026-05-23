Cadillac F1 a frôlé la SQ2 en Qualifs Sprint, Pérez veut encore ’apprendre’ au Canada

Cadillac F1 a connu une première journée positive au Grand Prix du Canada, Sergio Pérez étant passé tout près de se qualifier pour la deuxième partie des Qualifications Sprint. Lui et Valtteri Bottas ont fait du mieux possible, malgré la frustration d’un dernier tour annulé par un drapeau rouge, qui aurait peut-être pu permettre au Mexicain d’atteindre la SQ2, alors qu’il s’est finalement qualifié en 17e position pour le Sprint de 23 tours de demain.

Bien qu’il y avait deux pilotes absents durant cette SQ1, Pérez et Cadillac sont passé près de franchir la SQ1 pour la première fois de l’année, et malgré cette petite déception, le vétéran était satisfait d’avoir signé une telle performance.

"Je pense que nous avons maximisé notre performance, ce qui est une chose dont je suis satisfait. Nous avons apporté de bons changements avant les Qualifs Sprint et nous étions vraiment proches de passer en SQ2, mais à la fin, il n’y a tout simplement pas eu assez de temps pour que tout le monde puisse effectuer un autre tour" a déclaré Pérez.

"J’espère que nous pourrons faire un bon Sprint demain et bien nous préparer pour les qualifications puis la course. Notre objectif principal est d’apprendre le plus possible avant la course, d’autant plus que dimanche s’annonce délicat en termes de conditions."

Bottas a signé le 20e temps, un peu plus loin que Pérez, et il explique qu’il voulait tout donner sur les derniers tours de la séance, un plan qui a été ruiné par l’interruption. De là, il n’a pas pu progresser autant qu’il le voulait, mais note des pas en avant franchis par la nouvelle équipe.

"Nous avons manqué de chance aujourd’hui. Je misais tout sur les deux derniers tours mais malheureusement cela n’a pas pu se faire à cause du drapeau rouge. Même si les résultats ne le montrent pas pour l’instant, j’ai tout de même l’impression que nous progressons" a déclaré Bottas.

"Nous avons pas mal changé de choses sur ma voiture pour ce week-end, y compris un châssis différent. Le feeling est meilleur et assez différent des courses précédentes. Il reste encore beaucoup de séances qui comptent, s’agissant d’un week-end Sprint, alors nous allons continuer à pousser."