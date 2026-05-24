Hamilton espère la pluie pour rapprocher Ferrari de Mercedes

Lewis Hamilton espère que la pluie annoncée pour le Grand Prix du Canada ce soir pourrait offrir à Ferrari une opportunité de se mêler à la lutte pour la victoire face à Mercedes. Le septuple champion du monde estime toutefois que les pneus pluie Pirelli restent encore loin d’être optimaux dans les conditions fraîches rencontrées cette saison, malgré plusieurs ajustements déjà réalisés par le manufacturier italien après les retours des pilotes et des équipes.

Ferrari fait partie, avec Red Bull, des rares équipes à avoir roulé sous la pluie lors du shakedown hivernal à Barcelone. Hamilton a également participé à des essais spécifiques pour Pirelli en Italie le mois dernier afin d’évaluer les gommes pluie et intermédiaires.

Le pilote britannique reconnaît d’abord qu’il aimerait voir la pluie s’inviter sur le Circuit Gilles Villeneuve afin de redistribuer les cartes face à Mercedes.

"J’espère qu’il va pleuvoir, et j’espère que cela nous rapprochera des équipes de devant et nous donnera peut-être une chance de nous battre avec les Mercedes," a expliqué Hamilton.

Mais le pilote Ferrari n’a pas caché ses réserves concernant le comportement actuel des pneus pluie Pirelli dans des températures basses, un sujet déjà largement débattu dans le paddock cette saison.

"Au final, les pneus pluie ne sont pas extraordinaires avec l’évolution qui a consisté à passer de l’absence de couvertures chauffantes à des températures de chauffe très basses," a-t-il détaillé.

"Ils ont dû concevoir un pneu capable de fonctionner avec ces faibles températures de couvertures chauffantes, mais les pneus ne fonctionnent pas correctement. Nous sommes constamment en train de lutter avec des pneus qui ne marchent pas."

Hamilton a également révélé avoir directement poussé Pirelli à modifier certains paramètres après ses essais privés effectués récemment.

"Après mon test, j’ai insisté pour qu’ils augmentent les températures des couvertures chauffantes. Cela a été recommandé et ils l’ont fait," a-t-il poursuivi. "Et après ce test, j’ai aussi demandé qu’ils réintroduisent les couvertures chauffantes sur les pneus pluie, ce qu’ils ont fait lors des tests, mais ce n’est toujours pas suffisant. Il reste encore beaucoup de travail."

Malgré ces critiques sur les pneus pluie, Hamilton s’est montré satisfait des progrès réalisés par Ferrari depuis le début du week-end montréalais. Qualifié cinquième, à moins de trois dixièmes de la pole position, le Britannique estime avoir retrouvé de meilleures sensations au volant de sa SF-26.

"Les sensations étaient excellentes. Nous avons effectué de bons changements en qualifications," a souligné Hamilton. "J’espérais un meilleur résultat, mais je n’ai pas pu terminer correctement mon dernier tour. La voiture semblait progresser. Honnêtement, si j’avais pu finir ce dernier tour, je pense que j’aurais probablement pu être troisième."

Le pilote Ferrari a également insisté sur les difficultés liées à la gestion des pneumatiques dans les conditions fraîches rencontrées à Montréal.

"C’était vraiment compliqué de garder les pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement avec la température ambiante," a-t-il expliqué.

Hamilton estime néanmoins que Ferrari avance dans la bonne direction sur le plan du comportement général de la monoplace.

"Cela vient surtout des freins, de la stabilité à l’entrée des virages et du réglage vers lequel j’ai progressivement évolué. Je suis beaucoup plus satisfait de ma capacité à attaquer les virages."