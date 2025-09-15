Où en est Cadillac de la conception de sa première F1

Pendant que la recherche de pilotes se poursuivait et accaparait les médias ces dernières semaines, avec au final les signatures confirmées de Sergio Perez et Valtteri Bottas, les travaux se poursuivaient à un rythme soutenu pour préparer la première monoplace de Cadillac F1.

Le directeur technique Nick Chester, fort d’une vaste expérience en F1 acquise lors d’un long passage chez Renault, est en poste depuis plusieurs mois. Son équipe comprend le designer en chef John McQuilliam, qui a déjà travaillé pour sept écuries de F1, et est épaulé par le consultant en ingénierie exécutif Pat Symonds.

Graeme Lowdon, le directeur d’écurie, a effectué un calcul approximatif amusant qui suggère que l’équipe possède environ 2 500 ans d’expérience en Formule 1, ce qui lui a permis de se concentrer et d’utiliser ce temps pour se préparer le plus efficacement possible.

"La bonne nouvelle, c’est que la nouvelle voiture, qui sera construite selon les nouvelles réglementations en matière de châssis et de groupes motopropulseurs avance. Le calendrier est respecté. Nous préparons actuellement les deux premiers châssis de course."

"Nous avons construit un châssis prototype il y a quelque temps et nous l’utilisons pour effectuer tous les tests d’homologation FIA équivalents. Il y a donc des tests de compression très exigeants, ainsi que des tests d’impact assez spectaculaires, ce qui représente un test assez important pour une jeune équipe."

"Mais nous avons déjà construit le prototype et effectué tous ces tests. Nous sommes probablement la première équipe à l’avoir fait aussi, car les autres équipes ont évidemment tiré des leçons de leurs voitures de 2025 et de 2024, entre autres, pour ne pas se lancer si tôt."

"Nous voulions faire cela pour nous assurer, lors de la construction du châssis de course, que nous réussirions les tests d’homologation. Mais nous sommes actuellement en phase de montage du châssis de course, et tout est dans les temps, et c’est vraiment intéressant à voir."

Cadillac a pour ambition de créer une F1 construite aux États-Unis et, à terme, l’usine de fabrication de l’équipe sera située à Fishers, dans l’Indiana, mais cette structure est encore en construction et devrait être prête dans le courant de l’année prochaine.

Dans l’intervalle, l’équipe fera appel à des partenaires de fabrication dans le monde entier tout en tirant le meilleur parti de sa base britannique, située juste à l’extérieur de Silverstone.

La Formule 1 de Cadillac sera équipée d’un moteur Ferrari la saison prochaine, mais son propre moteur, construit en Caroline du Nord, devrait être prêt pour 2029. L’équipe utilisera également la boîte de vitesses Ferrari, mais fabriquera elle-même le carter. Elle s’occupera de tout le reste, y compris des composants tels que la suspension.

La voiture sera dévoilée début janvier à Silverstone, lorsque l’équipe effectuera un shakedown dans le cadre d’une journée de tournage. Plus tard dans le mois, elle rejoindra le reste du plateau pour la première fois pour les essais à huis clos à Barcelone. Elle participera ensuite à deux essais de trois jours à Bahreïn afin de mettre au point la monoplace avant de se rendre en Australie pour la première course.

Naturellement, General Motors s’est lancé dans la F1 avec l’ambition de gagner, mais l’entreprise reste pragmatique face au défi qui l’attend. Elle comprend que, compte tenu du niveau élevé de compétitivité dans ce sport, le succès prendra du temps. Quelles sont donc les ambitions de l’équipe pour sa première année ?

"La première chose à reconnaître, c’est que ce sport est incroyablement compétitif," explique Lowdon.

"J’ai souvent dit que la Formule 1 était en réalité un modèle commercial très simple et un modèle technique très simple, car tout est téléchargeable."

"N’importe qui peut télécharger toutes les réglementations sur Internet depuis chez soi. Mais c’est là que réside le problème. Vous avez 11 équipes, contre 10 auparavant, qui s’affrontent selon exactement les mêmes réglementations."

"Elles ne peuvent pas inventer un autre type de voiture ou quoi que ce soit d’autre. Les règlements sont extrêmement stricts, ce qui rend la compétition absolument folle et intense, et nous devons en être conscients."

"J’essaie d’expliquer aux autres qu’il faut imaginer que vous faites partie de l’une de ces équipes existantes, qui font toutes cela depuis au moins 10 ans (Haas F1), voire beaucoup plus."

"Si une nouvelle équipe arrivait et devenait immédiatement compétitive face à elles, les autres seraient probablement très contrariées et en colère. Nous savons donc que c’est un défi énorme. Il est très difficile de quantifier ce à quoi pourrait ressembler le succès, si ce n’est que nous devons simplement faire de notre mieux et gagner le respect des autres concurrents."

"Je pense que c’est toujours le premier objectif, car si nous y parvenons, nous savons que nous ferons du bon travail."