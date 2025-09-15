Wolff exclut de partir avant que Mercedes F1 recommence à gagner

Toto Wolff a révélé à quel point il était proche de quitter la Formule 1 il y a cinq ans.

L’Autrichien de 53 ans a déclaré que son projet initial était de mettre fin à son implication au premier plan chez Mercedes F1 à la fin de l’année 2020.

"Je voulais vraiment prendre ma retraite en 2020," a admis Wolff. "Mon projet initial était de ne plus m’occuper de voitures de course à partir de 50 ans, car c’est l’âge où l’on devient adulte."

À l’époque, son contrat de directeur d’écurie arrivait à expiration et certaines informations laissaient entendre qu’il pourrait occuper un poste au sein du conseil de surveillance de Mercedes. Au lieu de cela, il a choisi de rester à la tête de l’écurie tout en devenant actionnaire à hauteur d’un tiers de l’écurie basée à Brackley, une équipe qui vaut aujourd’hui plusieurs milliards.

"À un moment donné, je me suis dit : ’D’accord, c’est ma niche, je vais continuer à le faire’. Et je vais oublier tout ce que j’ai fait avant. Parce que j’aimais aussi le capital-risque. J’ai pris cette décision pour moi-même en 2020."

Tout en restant à la barre, Wolff a délégué certaines de ses fonctions. Bradley Lord, responsable de la communication chez Mercedes, est désormais son adjoint et le remplace lors des courses auxquelles Wolff ne participe pas.

"Il m’enlève beaucoup de poids des épaules. Mais je pense que je vais rester directeur de l’équipe. Parce que c’est fondamentalement mon équipe. Tout autre choix serait un peu bizarre."

Quant à l’avenir, Wolff insiste sur le fait qu’il restera certainement aux commandes jusqu’à ce que Mercedes F1 revienne en tête.

"Au moins jusqu’à ce que l’équipe recommence à gagner, je considère toujours rester le directeur exécutif de l’équipe."