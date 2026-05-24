Cadillac F1 retombe dans le rang après un Sprint prometteur à Montréal

Cadillac a signé son meilleur résultat en piste depuis son arrivée en Formule 1 lors du Sprint du Grand Prix du Canada, même si la journée s’est conclue de manière plus difficile en qualifications sur le circuit Gilles Villeneuve. L’écurie américaine a montré des signes encourageants dans le peloton grâce à une stratégie agressive et une prestation solide de Sergio Pérez, avant de retomber plus loin dans la hiérarchie au moment de se battre sur un tour lancé. Malgré tout, l’équipe conclut cette journée de samedi avec des enseignements positifs et l’espoir de profiter des opportunités qui pourraient se présenter en course.

Lors de la course Sprint, Pérez a longtemps évolué dans le milieu de peloton et a franchi la ligne d’arrivée à une encourageante 11e place. Le Mexicain a toutefois finalement été rétrogradé au 14e rang après une pénalité infligée après l’arrivée. Son équipier Valtteri Bottas, parti depuis la voie des stands, a quant à lui terminé 17e.

Quelques heures plus tard, la séance de qualifications s’est révélée bien plus compliquée pour Cadillac. Pérez n’a pu placer la MAC-26 qu’en 20e position sur la grille, juste devant Bottas, 22e et dernier qualifié pour le Grand Prix du Canada.

Malgré cette déception en qualifications, Pérez retenait surtout les aspects positifs de la Sprint.

"La course Sprint ce matin était incroyable, c’était vraiment une très grande performance de l’équipe," a salué le Mexicain. "La stratégie avec les pneus tendres était excellente. Nous nous étions trompés à Miami, mais aujourd’hui nous avons montré que nous avions choisi le bon pneu, pris de bonnes décisions et bien défendu notre position."

L’ancien pilote Red Bull regrettait néanmoins que cette performance ait été ternie par une sanction après l’arrivée.

"C’est dommage pour la pénalité, mais quoi qu’il arrive, c’était une très belle prestation et nous avions beaucoup de voitures derrière nous. Je suis vraiment très satisfait de cette course."

Pérez reconnaissait toutefois que les qualifications avaient remis en lumière les limites actuelles de Cadillac.

"Les qualifications ont été plus difficiles et, une fois que tout le monde met bout à bout son potentiel, cela donne une image plus claire de notre niveau réel. Nous n’avons pas maximisé la séance et nous avons eu un petit problème de comportement de la voiture après un changement de réglages, ce qui a rendu compliqué le fait de réussir un tour."

"La course de demain sera assez intéressante. Nous essaierons de saisir toutes les opportunités possibles s’il pleut."

De son côté, Bottas regrettait surtout une erreur personnelle qui a compromis sa séance qualificative.

"Ce n’était pas la séance de qualifications idéale car j’espérais beaucoup mieux, mais j’ai bloqué les roues dans le virage 1, donc c’était ma faute. C’était lors du premier tour de mon deuxième relais et cela a ruiné toute la tentative."

"La couverture nuageuse et la baisse de la température de la piste ont rendu plus difficile le fait de mettre les pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement. Il est difficile de dire combien de temps nous pouvions gagner, mais certainement pas mal."

"Nous cherchons le bon équilibre de réglages depuis toute la semaine, donc cela a été très intense dans le garage," a poursuivi Bottas.

"Nous avons utilisé le Sprint comme un test et réuni tout ce que nous avons appris pour les réglages des qualifications. Cela n’a pas fonctionné aujourd’hui, mais nous réessaierons demain."