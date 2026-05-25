Vasseur loue un week-end ’encourageant’ pour Ferrari et ’complet’ pour Hamilton

Ferrari a signé son meilleur résultat d’ensemble de la saison au Grand Prix du Canada, avec la deuxième place de Lewis Hamilton et la quatrième de Charles Leclerc. Frédéric Vasseur ne cache pas sa satisfaction d’avoir limité la casse face à deux rivales qui avaient apporté des évolutions. Le directeur de la Scuderia est même convaincu que c’est un bon signe pour la suite de la saison, puisqu’il confirme que la SF-26 recevra un package de nouveautés au GP d’Espagne, dans deux courses.

Le Français salue surtout un Hamilton en pleine forme, et il confirme que c’est certainement la première fois que le septuple champion du monde se montre autant à son aise sur un week-end entier depuis son arrivée au sein de l’équipe de Maranello.

"Il avait fait de bonnes qualifications et de bonnes courses, mais je pense que c’est son premier week-end complet, du premier tour des essais à la course. Il a raté le premier tour de la Q3, ce qui aurait pu faire mieux en qualifs, mais sinon il fait un week-end complet, et il était en confiance" a déclaré Vasseur à Canal+.

"Dans des conditions extrêmes comme celles-ci, où tout le monde galère à mettre de l’énergie dans les pneus et à chauffer les pneus, ça aide d’être en confiance et c’est la différence qu’il y a eu avec Charles."

"Mais Charles est suffisamment expérimenté pour analyser ça lui-même, il est arrivé avec des doutes et des craintes car il n’a pas toujours été au top à Montréal. Il avait ça en tête, et les conditions extrêmes amplifient cela."

"Quand on est bien, on arrive à attaquer et à faire monter la température dans les pneus, et quand on est sur la défensive, on perd tout et c’est compliqué. Et il est un peu rentré dans cette spirale. Mais dans dix jours on est à Monaco, et il ne se rappellera même plus que le Canada a existé."

Et de confirmer que Ferrari pensait être plus en retrait ce week-end : "On est arrivés au Canada avec nos concurrents directs, McLaren et Mercedes, qui amenaient des évolutions, et on avait fait l’impasse pour avoir un package en Espagne."

"Donc on s’attendait à être beaucoup plus loin derrière. C’est aussi encourageant, il y a des caractéristiques qu’on semble mieux maîtriser, je ne sais pas si c’est les vibreurs ou les conditions un peu froides, mais on a fait un week-end meilleur que ce qu’on imaginait."