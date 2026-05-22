Bottas voit des signes de progression ’encourageants’ chez Cadillac F1

Valtteri Bottas aborde le Grand Prix du Canada avec optimisme alors que son équipe Cadillac F1 poursuit son travail de développement intensif sur la monoplace. Le Finlandais, toujours détenteur du record du tour à Montréal, apprécie particulièrement les caractéristiques du circuit Gilles Villeneuve, un tracé qu’il considère comme l’un des plus exigeants et amusants du calendrier. Entre nouvelles évolutions aérodynamiques, progrès mécaniques et regard bienveillant sur l’ascension fulgurante de Kimi Antonelli qu’il a coaché, Bottas a dressé un état des lieux complet avant le week-end montréalais.

Le pilote finlandais estime que les améliorations de la MAC-26 introduites récemment commencent à produire des effets encourageants, même si se battre au cœur du peloton reste extrêmement difficile. Alors que toutes les équipes continuent d’apporter des évolutions course après course, Bottas espère voir son équipe se rapprocher progressivement du milieu de grille, tout en soulignant les progrès réalisés en interne.

Interrogé sur son attachement au circuit Gilles Villeneuve, Bottas n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de retrouver Montréal.

"C’est amusant. C’est vraiment l’un des circuits les plus fun du calendrier, très technique et qui offre de belles courses," a-t-il expliqué.

Le Finlandais estime néanmoins que le défi sera encore plus relevé cette année avec un format réduit en essais libres.

"C’est clairement un challenge de faire un Sprint ici, surtout avec une seule séance d’essais. La piste est toujours très verte au début du week-end, donc l’évolution est énorme, mais j’aime ça."

Bottas est également revenu sur le gros package d’évolutions introduit par son équipe lors du précédent Grand Prix à Miami. Selon lui, le travail effectué s’est surtout concentré sur l’aérodynamique afin de corriger certaines faiblesses de la monoplace.

"Oui, c’était clairement une évolution très axée sur l’aérodynamique," a-t-il expliqué. "Nous manquions assez fortement de stabilité de l’arrière de la voiture dans les virages rapides, donc cela s’est nettement amélioré."

"Mais à Miami, il n’y avait qu’un ou deux virages rapides, ici il n’y en a pratiquement aucun," a-t-il précisé.

"Il faudra encore attendre pour bien juger. Mais nous progressons. Et encore ce week-end, nous avons quelques nouveaux éléments aérodynamiques ainsi que des évolutions mécaniques. Donc oui, beaucoup de choses se passent en arrière-plan."

Concernant les objectifs du week-end, Bottas reste prudent face à une concurrence qui continue elle aussi à progresser rapidement.

"Je pense que tout le monde progresse, tout le monde fait des pas en avant, et nous devons essayer de faire des progrès encore plus importants. Nous nous battons encore avec Aston Martin. J’espère que nous pourrons voir que nous sommes un peu plus proches du peloton du milieu de grille, puis nous verrons comment le week-end évolue."

Bottas fier des progrès de Kimi Antonelli

Enfin, Valtteri Bottas a été interrogé sur son travail effectué l’an dernier auprès de Kimi Antonelli, qu’il a accompagné dans un rôle de mentor dans ses débuts en Formule 1.

Avec humour, Bottas a d’abord lancé : "Oui, d’abord, je prends évidemment tout le mérite de son succès ! Je pense que c’est simplement un fait."

"Non, honnêtement, ça a été formidable à voir," a-t-il expliqué. "J’ai toujours eu le sentiment qu’il pouvait franchir un grand cap après sa première année pendant l’hiver, et c’est exactement ce qu’il a fait."

"Il a énormément grandi en peu de temps. Il semble beaucoup plus confiant, beaucoup plus à l’aise avec l’équipe et avec la voiture."

"Le dernier conseil que je lui ai donné à la fin de l’année dernière, c’était simplement de continuer à faire ce qu’il faisait, parce qu’il progressait énormément. Il prenait de plus en plus confiance dans son pilotage mais aussi dans ses retours techniques."

"On dirait qu’il continue simplement à avancer étape par étape, à cocher toutes les cases. Il est encore tellement jeune, tellement au début de sa carrière, et il fait un travail exceptionnel. Donc oui, je suis vraiment fier de lui."