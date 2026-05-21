Pérez veut ’se battre’ dans le peloton grâce aux évolutions de Cadillac F1

Ce week-end lors du Grand Prix du Canada, Sergio Pérez espère que Cadillac F1 pourra confirmer les progrès entrevus à Miami, avec un meilleur niveau de performance. L’équipe apportera une nouvelle série d’évolutions et le pilote expérimenté espère ainsi pouvoir se rapprocher du peloton, comme il a pu le faire pendant quelques tours en conditions de course lors de la dernière course. Et ce sera encore l’objectif du pilote mexicain ce week-end.

Cadillac a surtout comme rivale Aston Martin, qui peine à trouver un niveau de performance correct, mais l’équipe américaine ne reste pas immobile et compte enchainer des week-ends avec de nombreuses nouveautés, afin de faire progresser sa MAC-26.

"C’est tout ce que nous voulons, continuer à avancer, faire des progrès, utiliser ce qu’on a appris à Miami, et on espère faire un autre week-end solide et nous battre contre les voitures contre lesquelles on se battait à Miami. On l’a fait à Miami pendant plusieurs tours et on espère recommencer ici" a déclaré Pérez.

Il détaille les points les plus importants pour bien piloter sur le Circuit Gilles Villeneuve : "Le défi principal est de franchir les vibreurs. Si vous arrivez à passer dessus de manière plutôt douce, c’est plaisant. C’est un circuit qui me plait beaucoup."

Interrogé sur la participation de son ancien équipier, Max Verstappen, aux 24 Heures du Nürburgring, Pérez admet qu’il aimerait y courir, expliquant que ses seules expériences sur la Nordschleife étaient au volant d’une voiture de location.

"Ouais, ce sera quelque chose de vraiment agréable. J’aime beaucoup ce circuit, et je l’ai déjà fait. Quand je courais en Formule BMW en Allemagne, j’avais toujours l’habitude de faire un tour ou deux de la Nordschleife avec ma voiture de location. C’est vraiment agréable."

Questionné pour savoir s’il réussissait à ramener la voiture de location en un seul morceau, il a admis que c’était une mission plus difficile : "Pas très souvent".