Comment Cadillac F1 a participé au GP d’Italie à Monza en mode ’fantôme’

Cadillac intensifie ses préparatifs pour son engagement en Formule 1 en 2026, après avoir organisé un week-end de course ’fantôme’ grandeur nature lors du GP d’Italie la semaine dernière à Monza. Et les détails sont impressionnants !

L’écurie américaine a reproduit chaque aspect du Grand Prix depuis ses bases de Charlotte et de Silverstone, avec des ingénieurs, des stratèges et du staff médias qui ont effectué tout le week-end comme si Cadillac était déjà sur la grille.

L’exercice a mobilisé une cinquantaine de personnes, la F1 numérique étant mise à jour séance après séance dans des simulateurs, puis analysée lors de débriefings techniques.

Les équipes stratégiques ont répété des scénarios variables tels que la gestion des pneus, les voitures de sécurité et les changements météorologiques, tandis que les réunions de fiabilité ont simulé des contrôles du groupe motopropulseur et de la transmission.

Ce n’était donc pas un simple exercice académique : l’objectif était de reproduire la complexité d’un week-end de course dans les moindres détails.

Cadillac, dirigé par Dan Towriss et Graeme Lowdon, tous deux présents à Monza, aurait testé le programme pour la première fois lors du Grand Prix d’Espagne à Barcelone en début d’année, mais de manière bien moins complète que ce qui a été développé en trois mois à peine.

Le programme a également inclus des simulations de séances médias pour les pilotes – Valtteri Bottas et Sergio Perez l’an prochain – afin d’aider à concilier interviews, engagements avec les sponsors et briefings techniques.

Le développement logiciel qui a été réalisé constitue un autre avantage : les données issues des simulations alimenteront des algorithmes prédictifs qui, selon Cadillac, permettront d’affiner ses stratégies de course d’ici ses débuts officiels à Melbourne en 2026.

A noter que la nouvelle assistante personnelle de Towriss, Fiona Hewitson, auparavant impliquée dans la saga Christian Horner chez Red Bull, fait désormais partie de la structure de direction supervisant le projet Formule 1 de Cadillac et avait un rôle central dans le déroulement de cette simulation.