Leclerc voit sa 4e place comme un ’miracle’ après un week-end ’cauchemar’ au Canada

Charles Leclerc a terminé quatrième du Grand Prix du Canada, et le pilote Ferrari a reconnu qu’il ne s’attendait pas à un tel résultat après un week-end cauchemardesque. Jamais dans le rythme à cause de difficultés à mettre ses pneus arrière en température, il a profité d’abandons devant lui et a survécu en piste jusqu’à l’arrivée pour inscrire 12 points et compléter un bon résultat pour la Scuderia, puisque Lewis Hamilton a terminé deuxième.

Mais le Monégasque s’inquiète de ne pas avoir trouvé la solution tout au long du week-end, et il confirme qu’il devra travailler avec son équipe pour trouver la cause de ces difficultés, afin de ne plus les vivre par la suite dans l’année.

"Je pense que la pénalité est méritée, c’était un peu trop chaud, et Isack est venu s’excuser. Mais c’est difficile de juger avec ces voitures, il y a une telle différence de vitesse qu’on ne se rend pas compte dans les rétroviseurs" a déclaré Leclerc.

"Je pense qu’il m’a vu arriver et il s’est rendu compte qu’il est allé un peu trop loin mais ça arrive, ça m’est arrivé dans le passé. Je suis content de finir la course, c’est un miracle, pas pour ça, mais être quatrième sur un week-end cauchemar comme celui-là."

"Je n’ai eu aucun feeling avec la voiture, Lewis a été exceptionnel sur tout le week-end mais j’ai été en difficulté tout le week-end, j’étais en difficulté pour mettre les pneus en température. En tendres je pensais que ça pourrait bien se passer mais j’ai perdu le feeling en mediums, et j’ai voulu ramener la voiture à l’arrivée, ce qui n’était pas gagné."

Il a dit hier que c’était son pire week-end en carrière, et confirme ces propos, après une course tout aussi difficile : "Je garde ces mots car je n’ai jamais trouvé la solution pour mettre les pneus dans la bonne fenêtre."

"Et j’en prends la responsabilité car ce n’est pas la voiture, on a la même voiture à part quelques réglages avec Lewis, mais ça ne change pas la performance. Montréal a toujours été une piste qui n’était pas top pour moi, mais pas à ce point-là."

"Ce week-end c’était particulièrement difficile, et je n’étais jamais confiant quand je faisais des tours. Je vais analyser et comprendre et je me concentrerai sur la prochaine course, qui sera à la maison."