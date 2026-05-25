Hamilton remercie Ferrari pour une deuxième place ’incroyable’ au Canada

Lewis Hamilton a terminé deuxième du Grand Prix du Canada de F1, après une course durant laquelle il a montré du rythme, et malgré un week-end quelque peu complexe. Profitant des problèmes des McLaren et de George Russell, il a toutefois su venir à bout de Max Verstappen pour terminer derrière le vainqueur du jour, Andrea Kimi Antonelli, et signer son meilleur résultat depuis le GP de Las Vegas 2024. C’est aussi son deuxième podium de la saison.

Le septuple champion du monde est satisfait de voir que ses performances sont de plus en plus réussies avec Ferrari, et qu’il est parfaitement intégré à l’équipe. Cela se traduit par de bons résultats et une aisance retrouvée.

"Un grand merci à mon équipe, grazie ! Ces gens m’ont accueilli les bras ouverts, on a eu une première année difficile, et trouver un bon feeling et signer un tel week-end est un incroyable. Surtout que Mercedes était très rapide, mais je me suis bien battu avec Max" a déclaré Hamilton.

"Je suis heureux, j’ai déjà hâte de revenir sur ce circuit ! Mais c’est encourageant car ce week-end, Mercedes a amené une grosse évolution, d’autres équipes en ont amené, alors qu’on en avait amené une à Miami."

"L’équipe a travaillé dur, on a des nouveautés qui arrivent. Je considère que c’est un circuit de lignes droites, et on a réussi à tenir, donc ça me donne de l’espoir pour la suite, mais on doit continuer à tout donner."

Après le podium, il a également confié : "Génial ! Une belle journée de course et un week-end vraiment solide. Je me sens en pleine forme et l’équipe a fait un travail formidable."

"Être aux avant-postes et avoir livré une belle bataille avec Max, c’est vraiment formidable. Je suis tellement heureux."

"Il y a tellement d’éléments qui doivent s’harmoniser pour que la voiture soit performante et je pense que c’est enfin chose faite grâce à mes ingénieurs et aux réglages de l’équipe."

"J’espère pouvoir continuer sur cette lancée. Je suis beaucoup plus à l’aise et heureux dans la voiture. J’ai retrouvé mes sensations d’antan."

"J’adore ce travail. C’est le plus beau métier du monde et j’en suis pleinement conscient."