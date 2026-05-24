Déjà le feu chez Cadillac F1 ? Bottas fragilisé et Pérez rêve d’aller ailleurs !

C’est inattendu mais l’avenir de Cadillac F1 commence déjà à alimenter les nombreuses rumeurs dans le paddock de Montréal. Alors que les spéculations autour de Max Verstappen et des équipes de pointe monopolisent toujours l’attention, la nouvelle structure américaine se retrouve désormais au cœur de discussions concernant son duo de pilotes. Après un nouveau week-end compliqué en qualifications au Grand Prix du Canada, Valtteri Bottas serait déjà sous pression en interne, tandis que Sergio Pérez lui-même ne fermerait pas la porte à d’autres options pour la suite de sa carrière.

La situation de Bottas chez Cadillac commence à poser question et serait loin d’être totalement sécurisée après ses performances récentes face à Pérez.

Vendredi et samedi, le Finlandais a de nouveau terminé très nettement derrière son équipier lors des deux séances de qualifications disputées au Circuit Gilles Villeneuve, avec un écart proche de huit dixièmes ! Et son équipier mexicain s’est aussi distingué lors du Sprint.

Bottas a fait mention de quelques problèmes de sensibilité au freinage ces derniers temps, et de qualité de pièces pas toujours identiques entre les deux MAC-26. Mais huit dixièmes, c’est énorme et cela interroge...

Cadillac avait pourtant choisi un duo expérimenté avec Pérez et Bottas afin d’accompagner les premières saisons du projet américain dans un contexte technique totalement nouveau. Mais les réflexions autour de l’avenir auraient déjà commencé au sein de l’écurie.

Le marché des pilotes est déjà pleinement lancé et plusieurs sources chez Cadillac ont laissé entendre que des discussions sont en cours concernant la position de Bottas.

Mais le journaliste italien Roberto Chinchero affirme que Sergio Pérez pourrait lui aussi ne pas envisager Cadillac comme un projet à très long terme.

"Pérez a pris des renseignements auprès d’autres équipes," a révélé Chinchero. "La confirmation, c’est qu’il ne veut probablement pas prendre sa retraite. Il veut continuer et, si possible, à un plus haut niveau."

Dans ce contexte, le paddock commence déjà à imaginer une importante recomposition du line-up Cadillac à horizon 2027.

"Je prédis qu’au moins l’un des deux ne sera certainement plus là l’an prochain," a poursuivi Chinchero. "Peut-être même les deux."

Une telle situation pourrait permettre à Cadillac d’ouvrir progressivement la porte à une nouvelle génération de pilotes, alors que l’équipe chercherait à passer d’une logique de survie à une stratégie de construction à long terme.

Le nom qui revient avec le plus d’insistance reste celui de Colton Herta, l’un des pilotes américains les plus cotés du moment... s’il parvient à obtenir la superlicence avec son pari de la Formule 2.

Le pilote américain, actuellement engagé en IndyCar, continue d’accumuler les points nécessaires à l’obtention de la précieuse licence de la FIA, indispensable pour accéder à la Formule 1, mais sans vraiment convaincre quant à son niveau réel parmi les autres jeunes pilotes.