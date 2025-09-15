Hadjar accepte-t-il son surnom de ’Petit Prost’ ?
"Je commence à parler de plus en plus avec Alain"
Le rookie français Isack Hadjar a gagné un surnom qui gagne en popularité depuis quelques mois dans le paddock, celui de "Petit Prost", une référence à son compatriote, le quadruple champion du monde de Formule 1 Alain Prost.
Le pilote de 20 ans de Racing Bulls connait une première saison impressionnante, couronnée récemment par un podium à Zandvoort.
Ses performances ont déjà alimenté des spéculations selon lesquelles il serait promu chez Red Bull Racing aux côtés de Max Verstappen en 2026, un transfert considéré par le Dr Helmut Marko, qui lui a collé ce surnom, et Laurent Mekies.
Lors du festival Red Bull Motormania à Magny-Cours samedi, Hadjar a évoqué le surnom de "Petit Prost" qui le suit en réalité depuis ses débuts dans les catégories juniors.
"C’est un honneur. C’est quand même quatre titres pour Alain. C’est le plus grand pilote français de l’histoire, ça fait plaisir. Maintenant, ce n’est pas un fardeau du tout. Et même, je commence à parler de plus en plus avec Alain, nous avons développé une bonne relation donc je suis vraiment honoré."
Il est également revenu sur son podium historique au Grand Prix des Pays-Bas. Hadjar, qui fêtera bientôt ses 21 ans, est le plus jeune Français à être monté sur un podium de Formule 1.
"Je n’ai pas ressenti grand chose sur le moment. J’étais plus en train de penser à tout mon parcours depuis le karting et toutes les galères que j’ai rencontrées avant d’arriver en Formule 1. C’est plus à ça que je pensais."
"Pour moi, c’est vraiment le fait d’être arrivé à ce niveau là, c’était vraiment irréalisable d’y être et ensuite d’avoir ce podium si tôt dans ma carrière. C’était un peu dur à concevoir sur le moment. Ce n’est pas un rêve ou quoi que ce soit, c’était un objectif que je m’étais fixé, c’était mon premier podium, je l’ai fait, maintenant on passe à la suite."
