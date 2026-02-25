Ferrari et Alpine F1 les bonnes élèves, McLaren et Red Bull en surpoids

À quelques jours du Grand Prix d’Australie à Melbourne, une première tendance se dessine clairement dans le paddock : la lutte pour atteindre le nouveau poids minimum plus strict imposé par la réglementation 2026 est devenue un enjeu central. Et toutes les équipes ne sont pas logées à la même enseigne.

Selon les informations recueillies dans le paddock après les essais hivernaux, Williams et Aston Martin figureraient parmi les écuries les plus en difficulté sur ce plan, leurs monoplaces étant encore sensiblement au-dessus de la limite autorisée. À l’inverse, Alpine serait parvenue à atteindre l’objectif fixé par le règlement.

Du côté de Mercedes, la situation semble également maîtrisée. Présent à Bahreïn, le directeur de l’équipe Toto Wolff a laissé entendre que la structure allemande se trouvait dans une position confortable en termes de poids.

Championne du monde en titre, McLaren n’aurait en revanche pas encore atteint le poids minimum. Un constat d’autant plus notable que la MCL40 ne serait pas, à ce stade, la monoplace la plus rapide du plateau.

Le directeur de l’écurie, Andrea Stella, a reconnu l’importance cruciale de poursuivre les efforts dans ce domaine.

"Mais même si vous avez réduit le poids, vous voulez toujours continuer à le réduire afin de pouvoir jouer avec le lest," expliquait-il lors de la dernière journée d’essais à Bahreïn.

Selon plusieurs sources, le premier package d’évolutions majeures de McLaren devrait d’ailleurs se concentrer davantage sur la réduction de masse que sur des gains purement aérodynamiques.

Une obsession toutefois relativisée par le directeur technique de l’équipe, Rob Marshall. S’il est généralement admis qu’en Formule 1 dix kilogrammes représentent environ trois dixièmes de seconde au tour, l’ingénieur britannique appelle à une vision plus globale.

"Je pense que les gens sont trop focalisés sur le poids," a-t-il confié.

"La chose la plus importante, c’est d’avoir la voiture que vous voulez et pouvez vraiment exploiter. Si la voiture est trop lourde, vous savez que cela va vous coûter un certain nombre de dixièmes au tour. Il faut l’accepter si cela permet de plus gros gains ailleurs."

Même si les chronos réalisés à Bahreïn restent difficiles à interpréter, McLaren semble néanmoins en mesure de se battre pour les victoires. Andrea Stella estime toutefois que Mercedes et Ferrari disposent actuellement d’un léger avantage.

Chez Red Bull, la problématique du surpoids serait également bien réelle. Le directeur technique Pierre Waché n’a pas cherché à minimiser la situation.

"Comme tout le monde après l’hiver, nous essayons de réduire le poids," a-t-il reconnu.

Un scénario qui rappelle celui du changement de réglementation en 2022, lorsque Red Bull avait débuté la saison avec une monoplace trop lourde avant de corriger le tir et de dominer par la suite.

Interrogé sur cette similitude, Waché a répondu sans détour : "Oui, nus avons des défis liés au poids, mais c’est le cas pour tout le monde je pense."

"Peut-être que certains ont fait un meilleur travail que nous, mais de notre côté, nous allons devoir trouver du poids sur la voiture."

"Notre philosophie est toujours de chercher à rendre la voiture plus rapide, pas seulement de se concentrer sur la limite de poids. Mais la situation est meilleure qu’en 2022."

Enfin, Ferrari ferait partie des équipes les plus proches du poids minimum, un facteur qui contribuerait à expliquer les performances solides affichées par la Scuderia lors de ses premières journées de roulage de cette nouvelle ère réglementaire.