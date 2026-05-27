Antonelli doit ’garder la tête froide’ pour surmonter les moments difficiles

Jacques Villeneuve a mis en garde Kimi Antonelli contre le buzz autour de lui et les commentaires qui font déjà de lui le champion du monde 2026. Le pilote Mercedes F1 a 43 points d’avance en tête du championnat après quatre victoires consécutives, mais le champion du monde de Formule 1 1997, qui a quant à lui remporté le championnat du monde lors de sa deuxième saison en Formule 1, a conseillé à l’Italien d’être méfiant sur la dynamique actuelle et sur la confiance qu’il y a autour de lui.

Selon le Canadien, le risque est de commencer à croire tout ce qui se dit dans les médias, et maintenant sur les réseaux sociaux, et de se retrouver avec une confiance qui peut créer un gros retournement de situation.

"Il doit garder la tête froide, ne pas commencer à trop croire à son propre battage médiatique" s’inquiète Villeneuve. "C’est une chose très dangereuse à faire. Quand vous pensez que vous êtes intouchable, c’est là que les erreurs se produisent, et vous avez un abandon ou un accident, vous perdez 25 points, l’écart change beaucoup."

"Et soudain vous commencez à douter de vous-même. C’est donc le grand risque. En ce moment, il conduit à la limite à chaque tour, et à un point tel que vous vous dites ’wow, il reste sur la piste’, les choses se passent bien, les choses vont dans le bon sens. Ce ne sera pas toujours comme ça."

"Alors, comment réagira-t-il quand une chose tournera mal ? Ce sera l’élément clé. Mais à l’heure actuelle, il est plus rapide que George. Il a le dessus sur lui. Ce qui est important pour l’équipe, c’est que George se réveille un peu et recommence à croire en lui."

Malgré le discours d’Antonelli qui reste prudent quant à ses chances de titre et assure qu’il prend les courses les unes après les autres, Villeneuve sait que le jeune pilote pense déjà au titre : "Bien sûr. Une saison est une montagne russe. Il y a une période où tout se passe bien, et soudain quelque chose va de travers."

"Une course ou deux, vous allez au-delà. C’est le danger. Et les gens pensent ’oh, tu ne le gagneras plus’. Et puis l’autre gars commence à y croire, et ce sont des montagnes russes. Donc, nous verrons comment cela se passe."

Ralf Schumacher a quant à lui salué la lutte entre George Russell et Antonelli au Canada : "C’était un duel épique. Mais il faut aussi dire que Kimi a géré cela avec un sang-froid extrême. Il a vraiment poussé George à la faute à maintes reprises. Bien sûr, il en a fait une lui-même, mais il était clairement le plus rapide."

Antonelli ne participe qu’à sa deuxième saison en F1 mais avec ses quatre victoires de suite, il fait déjà office de favori. Ses performances ont conduit Schumacher à imaginer l’Italien comme un futur grand pilote, peut-être même au niveau des tout meilleurs.

"Il faut admirer le fait d’avoir un tel contrôle de la situation à un si jeune âge et d’apprendre de ses erreurs. S’il continue comme ça, nous avons vraiment un successeur, peut-être même à Max Verstappen un jour."