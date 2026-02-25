Perez : le développement sera la clé de la première saison de Cadillac F1

De retour sur la grille après une année d’absence, Sergio Perez aborde sans illusion la première saison de Cadillac en Formule 1. Pour le pilote mexicain, l’enjeu principal ne réside pas tant dans la performance brute immédiate que dans la capacité de la nouvelle écurie à sur-développer par rapport à ses rivales tout au long de l’année.

À l’issue des essais de pré-saison, Cadillac semble occuper la 10e place sur les 11 équipes dans la hiérarchie actuelle, derrière Williams, mais devant une équipe Aston Martin en très grande difficulté. Un classement provisoire qui reflète les défis inhérents à toute structure débutante, même si le duo de pilotes expérimentés formé par Perez et Valtteri Bottas apporte une base solide.

La monoplace Cadillac, dont le nom officiel n’a pas encore été dévoilé, a connu quelques soucis de jeunesse lors des essais, notamment des problèmes de capteurs. Malgré cela, l’équipe est parvenue à accumuler un volume de roulage conséquent : 750 tours effectués entre Barcelone et Bahreïn, soit 3 935 kilomètres parcourus. Un chiffre encourageant pour un projet encore en phase de structuration.

Fort de ses 281 départs en Grand Prix, Perez estime que la réussite de cette saison inaugurale dépendra avant tout de la progression technique continue de l’équipe.

"Il s’agit d’identifier les faiblesses, et pour le moment, l’équilibre de la voiture est bon," a expliqué le Mexicain.

"Je pense que nous avons une voiture équilibrée, et il nous faut simplement aller chercher beaucoup d’appui aérodynamique."

"En tant qu’équipe, à la fois nouvelle et en expansion, mettre tous les départements en place prend du temps, et le défi sera de réussir à mieux développer la voiture que les équipes qui sont devant nous."

"C’est un défi énorme auquel nous allons faire face toute l’année, mais je pense que tout se joue dans les fondations que l’on pose sur la première moitié de saison."

"Il faut mettre l’équipe dans la bonne direction pour être capable de développer la voiture aussi rapidement que possible et, avec un peu de chance, revenir assez vite au niveau."

Si Cadillac ne nourrit pas d’illusions immédiates quant à sa position dans la hiérarchie, le discours de Perez traduit une approche pragmatique.

"Construire méthodiquement, apprendre rapidement et exploiter chaque opportunité de développement pour réduire l’écart," conclut Perez.