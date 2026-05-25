Leclerc compte sur la ’référence’ Hamilton pour comprendre son ’cauchemar’ du Canada

Charles Leclerc a confirmé avoir vécu son week-end le plus difficile en carrière au Grand Prix du Canada, mais est confiant qu’avoir Lewis Hamilton comme référence à ses côtés après avoir vécu cela va l’aider pour comprendre ce qu’il a subi. Le pilote Ferrari avait été en difficulté avec les freins plus tôt dans le week-end, mais a souligné que pendant la course, les pneus étaient son principal problème, n’ayant jamais réussi à les mettre en température et dans la bonne fenêtre de fonctionnement.

Aidé par les abandons devant lui, Leclerc a finalement terminé quatrième après une course compliquée, marquée par un risque d’accident quasiment permanent. Mais au moment de savoir si cette quatrième place inattendue était une récompense après un week-end difficile, le Monégasque a été sceptique.

"Je ne prends pas cela comme une récompense, je dirais que c’est plus par chance que la récompense de mon travail acharné et d’un boulot incroyable" a déclaré Leclerc à froid.

"Comme je l’ai dit juste après la course, ce week-end a été un cauchemar, probablement le week-end le plus difficile de ma carrière en F1. Je n’ai eu absolument aucun feeling avec les pneus depuis le premier tour des EL jusqu’au tout dernier tour de la course."

"Et même dans les 15 derniers tours, je pilotais à une seconde et demie du rythme juste pour ne pas prendre de risques. Et même pendant ce genre de tours, j’ai quand même eu des moments où je me disais ’c’est trop près pour être serein’. Ce fut un week-end incroyablement difficile."

"La bonne chose, c’est que j’ai une excellente référence lors d’un week-end comme celui-ci avec Lewis qui a été absolument incroyable ce week-end et qui a eu un feeling extraordinaire avec la voiture. Donc je peux évidemment analyser et comprendre pourquoi il y avait autant de différence. Mais oui, cela a été une semaine très délicate."

Interrogé sur la cause de ces difficultés, il a reconnu que le Canada ne fait pas partie de ses circuits préférés, ayant eu d’autres problèmes lors d’éditions précédentes, et explique pourquoi.

"Je dirais que Montréal, en tant que circuit, n’est pas une piste où j’ai été particulièrement fort historiquement. Un peu comme Melbourne. Melbourne et ici sont deux circuits où je galère particulièrement beaucoup avec mon style de pilotage."

"Sans trop entrer dans les détails, le rythme des virages ne correspond tout simplement pas bien à mon style de pilotage, et si vous ajoutez à cela les problèmes que nous avons eus sur les freins vendredi, ce qui fait que je n’ai jamais vraiment trouvé le rythme vendredi."

"Et puis le samedi, c’était plutôt une question de pneus, mais les pneus sont les mêmes pour tout le monde. Ce n’est pas comme si j’étais dans une situation bien pire que celle de Lewis, mais je n’avais tout simplement aucun feeling, et je ne pouvais pas prendre le rythme, et aujourd’hui n’a pas fait exception."

"Sur le premier relais, je pensais qu’il y avait une possibilité de regarder vers l’avant et peut-être de se battre pour le podium. Dès que j’ai mis les médiums, j’ai compris que, oui, ce serait un miracle si je conservais cette quatrième place."

"Le résultat est bien meilleur que le feeling que j’avais dans la voiture, mais dans ce genre de week-ends où le feeling n’est pas là, mon travail consiste à maximiser les points, ce qui, avec un peu de chance, fait de la P4 un bon résultat, compte tenu des très mauvaises sensations que j’avais."

Hamilton a souligné à Montréal qu’il avait trouvé sa propre direction de réglages en n’ayant pas préparé le Grand Prix dans le simulateur, mais Leclerc a insisté sur le fait que les différences entre les voitures n’avaient pas eu d’impact sur sa propre situation.

"Rien de la performance que nous voyons aujourd’hui n’est lié aux réglages. On peut dire qu’il y a un dixième dans les réglages, mais au bout du compte, ce n’est pas grand-chose. Je pense qu’en F1 aujourd’hui, on parle de détails tellement infimes.

"Donc non, non, non, c’est plutôt une question de feeling, et juste de la façon dont j’ai piloté aujourd’hui. Mais en n’ayant pas le feeling, on ne pousse pas la voiture dans ses retranchements, et je peux sentir que je suis complètement hors du rythme."

"Ce n’est pas comme si je poussais, et qu’ensuite on puisse dire, d’accord, les réglages ne sont pas exactement là où tu veux qu’ils soient. En n’ayant pas confiance lors d’une journée comme celle-ci, je n’ai tout simplement pas poussé."

"Donc, au final, le seul point positif d’un week-end comme celui-ci, c’est que j’ai Lewis dans la même voiture et que je peux regarder ce qu’il a fait ce week-end et essayer d’obtenir des réponses sur les raisons pour lesquelles j’ai tant galéré."

"Les 15-20 derniers tours de la course ne sont pas très représentatifs parce que je voulais un peu juste ramener la voiture à la maison. Avant cela, j’étais tout simplement encore trop lent et ce n’est pas suffisant."