Vasseur préfère voir ’la belle performance’ de Leclerc que son ’week-end difficile’

Ferrari a signé son meilleur résultat d’ensemble de la saison au Grand Prix du Canada, avec la deuxième place de Lewis Hamilton et la quatrième de Charles Leclerc. Frédéric Vasseur se félicite d’avoir vu le septuple champion du monde autant à son aise. Le directeur de la Scuderia est également convaincu que c’est un bon signe pour la suite de la saison, alors que la Scuderia fera évoluer une voiture qui convient déjà aux deux pilotes, en dépit du week-end difficile de Charles Leclerc.

Le Français a fait le bilan complet de son équipe ce week-end, et s’il est satisfait du résultat global, il est surtout convaincu que ses deux pilotes seront rapidement sur une bonne dynamique.

"Globalement, ce fut un excellent week-end pour l’équipe et le résultat reflète le travail accompli par chacun" a déclaré Vasseur.

"Lewis a été compétitif tout au long du week-end, de son premier tour en essais libres jusqu’au dernier tour de la course. Il avait le rythme pour se battre pour la première ligne lors des deux séances de qualifications."

"Il s’est immédiatement senti en confiance au volant et, dans ces conditions de froid intense et de faible adhérence, la confiance est essentielle pour faire monter la température des pneus et obtenir des performances constantes. Il a attaqué comme un fou et il est revenu sur Verstappen pour le dépasser."

"Ce fut un peu plus difficile pour Charles car, contrairement à son coéquipier, il ne s’est jamais senti totalement à l’aise avec la voiture dès le début du week-end. Cependant, il a tout de même réalisé une très belle performance en course, remontant à la quatrième place et marquant des points importants pour l’équipe."

Le Français conclut avec une note d’optimisme.

"Nous nous attendions à un week-end difficile à Montréal car plusieurs de nos concurrents avaient apporté des améliorations, contrairement à nous. McLaren et Mercedes avaient apporté de grosses évolutions et nous pensions souffrir un peu. Ce résultat pour nous est donc très encourageant."

"Nous poussons très fort à l’usine pour continuer à progresser et nous aurons des évolutions bientôt (à Barcelone, ndlr)."