Vowles détaille les ’désaccords’ autour des changements sur les moteurs pour 2027

James Vowles a détaillé certains des désaccords au cœur du débat qui agite la possible modification du règlement moteur pour 2027, alors que l’objectif est de rendre plus naturelles les batailles en piste. Au GP de Miami, il a été annoncé que pour 2027, les unités de puissance de la F1 passeraient à une répartition de 60/40 en termes de puissance entre le thermique et l’électrique, au lieu du ratio initial de 50/50. Un changement accepté par tous sur le principe, mais dont il faut définir les contours.

Pour modifier les règles, quatre des cinq motoristes ainsi que la FIA et la F1 doivent être d’accord, mais des rumeurs de désaccords grandissent depuis la semaine dernière. Le directeur de Williams F1 a tenu à clarifier la situation actuelle, assurant que les discussions n’étaient aucunement dans l’impasse.

"Non, ce n’est pas le cas, j’ai en fait été plutôt impressionné par le fait que nous ayons réussi à réunir 11 équipes autour de la table sans que nous nous arrachions les yeux pendant un certain temps" a déclaré Vowles.

"Nous reconnaissons tous que nous ne sommes pas encore là où nous voulons être concernant certaines de ces réglementations, et personne n’a quitté la table. Une partie de la discussion est ’qu’est-ce que nous pouvons repousser à 2028, et qu’est-ce que nous pouvons encore faire pour 2027 ?’, et nous reconnaissons tout de même que les courses sont plutôt bonnes."

"Personnellement, je pense que la course de Miami et une partie de celle de Shanghai ont été brillantes, mais nous ne sommes pas à fond en qualifications ou là où nous devrions être sur d’autres aspects. Je pense donc que c’est un peu mieux qu’avant, nous avançons dans la bonne direction, mais il y a encore du travail à faire."

"Maintenant, là où on en est venu aux désaccords, cela revient en grande partie au fait que certains fabricants d’unités de puissance ne sont pas capables de réagir aussi rapidement que d’autres, et nous devons reconnaître qu’il s’agit d’opérations très coûteuses et que c’est très difficile."

"Dans le monde des unités de puissance, vous commandez probablement un composant 12 à 18 mois à l’avance, il est donc difficile pour eux de changer de direction aussi rapidement, mais nous revenons toujours à la table des négociations. Il s’agit de s’assurer que nous avons un équilibre par rapport à ce qui peut être réalisé par toutes les parties."

Pour modifier le ratio de puissance à 60:40, il est possible d’augmenter le débit de carburant, mais cela nécessiterait de lourdes modifications, car il faudrait glisser des réservoirs plus importants en termes de volume dans les monoplaces.

"C’est là que la FIA s’est montrée très ferme, et un certain nombre de discussions ont eu lieu sur ce qu’en serait l’impact. Très clairement, si vous augmentez le débit de carburant, la taille de votre réservoir de carburant doit également s’ajuster, et dans le même temps, nous avons trouvé un certain nombre de compromis pour nous aider sur ce point."

"Le deuxième aspect est que des changements sont nécessaires concernant ce que nous faisons du côté électrique, et cela se situe à la limite de ce que tous les fabricants d’unités de puissance peuvent gérer sans avoir à modifier le châssis. Il y aura donc un certain nombre d’équipes qui reconduiront le châssis pour l’année prochaine, et elles ne seront pas désavantagées."