Et si Norris, Piastri et Verstappen terminaient la saison à égalité ? Le scénario fou et inédit en F1

À deux manches de la fin, Lando Norris aborde le Grand Prix du Qatar avec une avance de 24 points sur Oscar Piastri et Max Verstappen. Une marge relativement confortable sur le papier, mais trompeuse tant la lutte pour la couronne mondiale 2025 s’est révélée serrée, imprévisible et historique par son intensité lors des dernières courses.

Le pilote McLaren se trouve ainsi à portée du tout premier titre mondial de sa carrière, c’est même le scénario le plus probable (détaillé ici), mais il reste sous la menace simultanée de son propre équipier et du quadruple champion du monde de Red Bull. Une configuration rare qui ravive une question presque théorique jusqu’ici : que se passerait-il si deux – ou plusieurs – pilotes terminaient une saison à égalité parfaite au championnat ?

Un scénario jamais vu en 75 ans de F1

En sept décennies et demie d’histoire, la Formule 1 n’a jamais eu à départager des pilotes strictement à égalité de points en fin de saison. Le cas le plus proche remonte à 1984, lorsque Niki Lauda avait triomphé face à Alain Prost… pour un demi-point. Jamais le système de départage, pourtant clair et détaillé dans le règlement, n’a été véritablement sollicité pour déterminer un champion.

Comment la F1 tranche en cas d’égalité

Si deux pilotes concluent le championnat avec exactement le même total, la FIA applique un principe de countback :

— Nombre de victoires sur les Grands Prix (les sprints ne comptent pas),

— En cas d’égalité persistante, nombre de deuxièmes places,

— Puis troisièmes places, et ainsi de suite, jusqu’à ce qu’une différence apparaisse.

Un système simple, mais redoutablement décisif dans un contexte où chaque position peut peser autant qu’un titre.

Pourquoi 2025 pourrait créer un précédent

La situation actuelle laisse entrevoir un cas de figure encore inédit. Norris mène le classement avec 390 points et sept victoires. Derrière, Piastri et Verstappen sont tous deux à 366 points, l’Australien devançant le Néerlandais grâce à ses sept succès, contre six pour le champion en titre.

Ainsi, les deux pilotes pourraient non seulement rattraper Norris en points, dans un scénario extrême, mais aussi se retrouver à égalité en nombre de victoires.

Surtout, un cas étonnant pourrait surgir : les trois pilotes terminant la saison à égalité parfaite en points et en victoires.

Norris, l’avance cachée des deuxièmes places

Dans cette configuration, le critère suivant deviendrait crucial : les deuxièmes places. Et à ce jeu-là, Norris dispose d’un avantage potentiellement décisif.

Le Britannique compte déjà huit deuxièmes places, là où Verstappen n’en totalise que cinq et Piastri trois. Or, avec seulement deux Grands Prix restants, ni l’Australien ni le Néerlandais ne peuvent mathématiquement dépasser ce total.

Autrement dit, même si un improbable triple ex-æquo voyait le jour, Norris se retrouverait toujours devant ses deux adversaires grâce à sa régularité et ses nombreux podiums. Un atout invisible au classement brut, mais déterminant dans la lecture stratégique de cette fin de saison.