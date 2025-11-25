Cadillac F1 : Lowdon confirme que ses ’ambitions sont illimitées’

Cadillac F1 se fixe des objectifs élevés avant son arrivée en Formule 1, malgré l’immensité du défi qui attend la nouvelle équipe. Graeme Lowdon, qui sera directeur de l’équipe, admet cependant qu’il est impossible de prédire le niveau de Cadillac en 2026.

L’important pour le Britannique, c’est surtout de fixer des objectifs sans limites dans un futur plus lointain, avec l’ambition de se placer sur le toit du monde en sport automobile, avec les titres mondiaux comme fin en soi.

"Il est impossible pour l’instant de prédire quoi que ce soit concernant le championnat de l’année prochaine" a déclaré Lowdon. "C’est la même chose pour tous les pilotes, je pense que personne ne sait où ils en seront l’année prochaine."

"Et si certains le savent, c’est qu’ils inventent tout ! Car aucun d’entre nous ne sait où nous en serons. Nous avons des objectifs évidents pour l’année prochaine. Nous devons tout préparer. Tout ce genre de choses."

"Mais cela est vraiment secondaire par rapport à autre chose : nous allons évaluer tout ce que nous pouvons contrôler, comment nous allons nous y prendre. C’est l’élément clé pour l’année prochaine. Comment allons-nous fonctionner ? Et l’enveloppe de performance que nous avons définie pour l’année prochaine, dans quelle mesure allons-nous l’exploiter ?"

"Avec le soutien dont nous bénéficions, tant sur le plan financier qu’en termes de technologie, de vision et tout le reste, nous avons déjà dit que nos ambitions étaient illimitées. Et elles doivent l’être. Nous serons en mesure de fonctionner dans les limites du plafond budgétaire."

"Donc, peu importe où nous commencerons l’année prochaine, nous voulons aller de l’avant et nous développer de manière constructive. Je sais que toutes les équipes diront la même chose, mais c’est la réalité. Nous sommes prêts à relever ce défi avec cette ambition audacieuse en tête."

"Je sais à quel point la Formule 1 est difficile. On ne peut pas simplement arriver et battre des équipes qui font cela depuis des années et des années. Ces équipes sont extrêmement douées dans ce qu’elles font. Et nous avons un immense respect pour elles."

"Mais nous recrutons des personnes compétentes. Et si nous fonctionnons bien, nous construirons également une bonne équipe. Cela renforce la concurrence. Notre structure est très claire : nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. Nous sommes là pour essayer de construire une équipe de Formule 1 performante. Et c’est mon objectif."

Dan Towriss, PDG de TWG Motorsports et donc de Cadillac F1, admet qu’il est encore trop tôt pour se donner des objectifs, même si certains semblent évidents : "Je pense que cinq ans est le délai idéal pour être en mesure de se battre pour les podiums et les victoires, et avoir une chance de remporter le championnat du monde."

"Que ce soit avec un moteur Cadillac ou un moteur Ferrari, de ce point de vue, tout dépend évidemment du développement de la voiture et des capacités de l’équipe. Je pense que c’est le délai que nous nous sommes fixé pour atteindre cet objectif."

"La réponse la plus honnête est que nous ne savons tout simplement pas [où Cadillac commencera en 2026]. Je vois une lueur dans les yeux de certaines personnes lorsque nous réfléchissons à la façon dont les choses se mettent en place, où nous en sommes du point de vue de l’aérodynamique, du poids, des essais à venir, etc."

"Mais les outils des autres devraient être plus précis que les nôtres. Ils sont sur la route depuis longtemps. Ils disposent de données réelles qui peuvent être calibrées pour tous les modèles. Mais en même temps, nous avons recruté beaucoup de personnes très intelligentes et très expérimentées en Formule 1, et nous verrons bien ce qui se passera."

"En réalité, ce qui compte, c’est le taux d’amélioration à partir de ce point de vue, à mesure que nous commençons à disposer de données, de données sur la piste, et de notre capacité à apporter des mises à jour à la piste."

"Je pense que c’est quelque chose auquel nous réfléchissons depuis un certain temps. Beaucoup de personnes expérimentées en Formule 1 ont travaillé avec d’autres équipes. Maintenant, vous avez une feuille blanche : nous pouvons construire cette équipe comme vous le souhaitez. Et donc, quelle est notre stratégie pour obtenir des mises à jour sur la piste ?"

"En réalité, c’est notre taux d’amélioration qui sera le véritable indicateur de ce que cette équipe sera capable de faire. Au départ, nous pourrions peut-être réussir un coup de maître, avoir de la chance. Si nous sommes derniers, espérons que ce ne soit pas de trop loin, mais quel sera alors notre taux d’amélioration par la suite ?"