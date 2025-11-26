Confiants malgré tout : Gasly et Colapinto visent les points au Qatar

À l’approche du Grand Prix du Qatar, l’équipe Alpine F1 aborde ce nouveau rendez-vous avec prudence mais détermination, après un week-end contrasté à Las Vegas. Entre performances encourageantes sous la pluie, frustration en course et nécessité de réagir rapidement en raison du format Sprint, Pierre Gasly et Franco Colapinto se projettent vers cette avant-dernière manche avec l’envie de transformer leur potentiel en points concrets.

Le rendez-vous est donc donné ce week-end sur le Circuit International de Losail serpente dans le désert aux abords de Doha, la capitale du Qatar. Initialement conçu pour la moto, son tracé est presque exclusivement composé de courbes à moyennes et hautes vitesses, avec une ligne droite des stands d’un kilomètre menant à la meilleure opportunité de dépassement au premier virage. La piste représente un véritable défi pour les équipes, d’autant plus que Pirelli limite chaque train de pneumatiques à vingt-cinq tours tant les enchaînements rapides sollicitent les gommes sur ce circuit long de 5,419 km.

Pierre Gasly ressort du Nevada partagé entre satisfaction et regret. Le Français estime que la performance brute de l’A524 était prometteuse, mais que les circonstances ont empêché l’équipe d’en profiter.

"Nous sommes repartis de Las Vegas avec des sentiments mitigés. Même si notre rythme était bon sur le sec comme sous la pluie, nous n’avons pas pu le mettre à profit en course, indépendamment de notre volonté. Nous avons subi d’importants dégâts à l’arrière de la voiture lors de l’incident du premier virage. Nous avons été écartés de la lutte d’entrée de jeu, mais c’était encourageant d’être à nouveau dans le coup en qualifications et de pouvoir encore nous élancer dans le top dix."

Malgré ce premier virage chaotique, Gasly retient du positif, notamment sa présence répétée dans le top 10 en qualification, un signe de progression important pour Alpine. Il se tourne désormais vers Losail, un circuit atypique par sa succession quasi ininterrompue de virages rapides et par ses conditions extrêmes, toujours disputé en nocturne.

"Nous enchaînons directement avec le Qatar pour une autre course de nuit, mais dans des conditions très différentes et beaucoup plus chaudes. Le Circuit International de Losail est unique en son genre en étant presque entièrement composé de courbes rapides. Il sera intéressant de voir ce que nous pourrons y faire avec notre monoplace et j’espère que le tracé nous conviendra."

Le format Sprint ajoutera une pression supplémentaire sur les épaules des équipes, avec une seule séance d’essais disponible.

"C’est le dernier week-end sprint de la saison, donc nous devrons être immédiatement dans le rythme avec une seule séance d’essais. Je sais que toute l’équipe est prête à relever le défi. Il ne reste plus que deux manches cette année, et tout le monde est motivé pour aller chercher de nouveaux points."

De l’autre côté du garage, Franco Colapinto dresse un constat similaire : Las Vegas fut tout sauf simple. Le jeune Argentin a dû composer avec des températures basses et une pluie intermittente qui ont constamment modifié l’adhérence du circuit et l’ont empêché de prendre ses marques pour la course

"Las Vegas était riche en défis de mon côté du garage. Les conditions étaient particulières tout au long du week-end, avec des températures fraîches et de la pluie pendant certaines séances. C’était délicat au volant, notamment en qualifications, où nous avons réussi à atteindre la Q2 malgré l’adhérence précaire sous la pluie."

Sa course a basculé dès le premier virage, dans un scénario quasi identique à celui de Gasly.

"Samedi, ma course a été compromise dès que nous avons subi des dégâts à l’arrière de la voiture dans le chaos du premier virage, et il était difficile de remonter par la suite."

Malgré tout, Colapinto se veut optimiste et apprécie les enseignements tirés. Comme Gasly, il insiste sur l’impact crucial du format Sprint et de la nature ultra-rapide de Losail.

"Nous avons néanmoins tiré de nombreux enseignements de ce rendez-vous et nous allons débriefer avant le Qatar pour voir comment nous pouvons maximiser les deux étapes finales du calendrier. Les conditions différentes joueront un rôle important cette semaine, d’autant plus compte tenu de la nature très rapide du circuit. C’est également le dernier Sprint de la saison, donc il sera crucial d’être dans le rythme dès nos premiers tours de roues en essais. Nous sommes prêts et déterminés à tout donner pour cette avant-dernière manche de la saison."