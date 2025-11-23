Comment Norris peut-il devenir champion du monde au Qatar

Le championnat du monde 2025 de Formule 1 vient de connaître un tournant spectaculaire : Lando Norris et Oscar Piastri ont été disqualifiés du Grand Prix de Las Vegas.

Les deux pilotes McLaren, qui avaient terminé respectivement 2e et 4e, ont vu leurs résultats annulés après que les commissaires techniques ont détecté une usure excessive de la planche en bois lors des contrôles post-course.

Ce type d’infraction, strictement encadrée par le règlement, entraîne automatiquement une exclusion, comme on a déjà pu le voir en F1 par le passé.

Avant cette sanction, la deuxième place de Norris lui permettait d’augmenter son avance au championnat, portant l’écart à 30 points sur Piastri. Mais avec la disqualification des deux McLaren, leurs points sont remis à zéro pour cette course… et l’écart redevient de 24 unités, soit celui qu’il était avant Las Vegas.

Le grand gagnant de ce coup de théâtre est Max Verstappen, vainqueur du Grand Prix. Initialement, son succès réduisait son retard de 49 à 42 points sur Norris. Avec la disqualification du Britannique, il revient à 24 points, exactement au même total que Piastri.

Le championnat se retrouve donc dans une situation totalement inattendue avec Norris à 390 points, Piastri et Verstappen à 366 points. Piastri est classé devant Verstappen au championnat grâce à ses sept victoires, contre six pour le Néerlandais.

Qatar : toutes les options ouvertes… mais Norris ne peut pas être champion au Sprint

Le prochain rendez-vous, au Qatar, est un week-end Sprint, ce qui signifie que 33 points seront en jeu. Norris pourrait théoriquement être titré dès dimanche soir, mais pas après la course Sprint, quelles que soient les circonstances.

Pour être champion à Losail, le pilote McLaren doit conserver au moins 25 points d’avance sur Piastri et Verstappen à l’issue du Grand Prix.

La condition la plus simple ? Marquer deux points de plus que ses deux rivaux sur l’ensemble du week-end.

Lors du Sprint, même en cas de victoire et de zéro pointé pour ses deux adversaires, il ne pourrait pas être titré : l’écart passerait à 32 points, mais il en resterait 50 à distribuer sur la course du Grand Prix du Qatar le dimanche puis celle du Grand Prix d’Abu Dhabi.

Et si Norris remporte le Grand Prix, il sera automatiquement champion du monde 2025, quel que soit le résultat de Piastri et Verstappen... sauf s’il ne marque aucun point lors du Sprint et que Verstappen ou Piastri marque les 8 points.