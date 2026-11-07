Bortoleto rend hommage à Senna et à son incroyable victoire de 1991 au Brésil

Trente-cinq ans après l’une des victoires les plus légendaires d’Ayrton Senna en Formule 1, son souvenir reste particulièrement présent à Interlagos. Pour le Grand Prix du Brésil 2026, Gabriel Bortoleto a choisi de rendre hommage à son idole avec un casque spécial célébrant son succès de 1991, remporté dans des circonstances extraordinaires alors qu’il était bloqué en sixième vitesse. Un exploit qui continue de fasciner les nouvelles générations de pilotes, à commencer par Rafael Câmara et Franco Colapinto, tous deux profondément marqués par l’héritage du triple champion du monde brésilien.

Le Grand Prix du Brésil occupe une place particulière dans l’histoire d’Ayrton Senna. En 1991, le pilote McLaren avait remporté sa première victoire à domicile au terme d’une course devenue mythique, conclue dans des conditions mécaniques extrêmement difficiles.

Privé de plusieurs rapports de boîte de vitesses, Senna avait dû terminer l’épreuve en restant bloqué sur le sixième rapport, au prix d’un effort physique considérable.

Cette victoire, suivie de scènes d’émotion restées célèbres, continue de marquer les pilotes qui ont grandi en découvrant les exploits du Brésilien à travers les images d’archives.

Trente-cinq ans plus tard, Gabriel Bortoleto a décidé de célébrer cet épisode historique à l’occasion de son Grand Prix national.

Le pilote Audi a choisi de modifier radicalement la décoration habituelle de son casque pour le rendez-vous d’Interlagos.

Alors qu’il utilise traditionnellement les couleurs du Brésil, avec une dominante de vert, de bleu et de jaune, Bortoleto a cette fois opté pour une base blanche, accompagnée d’un hommage à son illustre compatriote.

Il explique avoir souhaité quelque chose de très différent de ses habitudes, sans pour autant s’impliquer excessivement dans les détails de la conception.

"Oui, j’ai décidé de faire ce casque, vous savez. J’ai utilisé les couleurs brésiliennes toute l’année, avec du vert, du bleu et du jaune, mais je me suis dit : ’Faisons quelque chose de différent pour cette année’, quelque chose qui sorte complètement de ce que j’ai l’habitude d’avoir."

"Nous avons donc réalisé ce casque blanc. Je dois être honnête, je ne suis pas le genre de personne qui passe énormément de temps à regarder le design des choses. Ce n’est pas vraiment mon truc. On me l’a simplement montré et je l’ai beaucoup aimé."

La seule véritable consigne donnée par Bortoleto aux personnes chargées de créer cette décoration concernait la présence d’Ayrton Senna. Le Brésilien voulait rendre hommage à la victoire de 1991, en intégrant notamment une photographie emblématique du triple champion du monde soulevant son trophée.

"Et nous voulions, vous savez, la seule chose que je leur ai dite, c’était : ’Je veux rendre hommage à Senna’, à cette grande course qu’il a réalisée il y a 35 ans."

"Et oui, encore une fois, c’est mon idole. J’ai grandi en entendant parler de lui à la maison. Mon père était certainement l’un de ses plus grands supporters, et quand vous entendez parler de quelqu’un tous les jours chez vous, vous savez, il devient comme un héros à vos yeux."

"Et oui, que puis-je dire ? J’ai décidé de le mettre sur le casque avec cette célèbre photo de lui soulevant le trophée. C’est donc très beau et j’espère que cela me portera chance pour ce week-end."

Câmara fasciné par une victoire presque impossible à reproduire

Présent lui aussi en conférence de presse, Rafael Câmara a été interrogé sur cette fameuse victoire de 1991 et sur la difficulté qu’aurait représentée le fait de terminer une course de Formule 1 bloqué sur le sixième rapport.

Le jeune Brésilien reconnaît ne pas avoir regardé l’intégralité du Grand Prix, mais se dit impressionné par la performance accomplie par Senna.

"Oui, je veux dire, je n’ai pas regardé toute la course, mais franchement, je ne sais pas comment il a fait. Je pense que cela devait être assez difficile. Et oui, ce qu’il a accompli est tout simplement incroyable."

"Et je pense que cela résume toute sa carrière. Je pense qu’il a été capable d’accomplir énormément de choses incroyables que personne ne sait vraiment expliquer pour cette époque."

Le pilote considère également Senna comme une source d’inspiration permanente.

"C’est quelqu’un que j’ai toujours admiré et qui m’a certainement toujours inspiré. Et oui, c’est vraiment formidable d’avoir quelqu’un que l’on peut regarder, sur qui l’on peut lire, auprès de qui l’on peut aussi apprendre, puis essayer d’intégrer cela à sa propre manière de faire, à son environnement et à son travail, pour s’adapter et peut-être essayer de se rapprocher un peu de ce qu’il a été."

L’héritage de Senna dépasse ainsi largement les souvenirs de ses victoires et de ses titres mondiaux.

Pour les jeunes pilotes brésiliens, il demeure un modèle dont l’influence se retrouve aussi bien dans leur manière d’aborder le sport que dans leur volonté de progresser.

Colapinto : "Senna était mon héros depuis mon plus jeune âge"

L’admiration pour Ayrton Senna ne se limite toutefois pas aux pilotes brésiliens. Franco Colapinto, originaire d’Argentine, a lui aussi grandi avec les exploits du triple champion du monde comme référence.

Le pilote Alpine explique que Senna a été l’une de ses premières grandes sources d’inspiration lorsqu’il a commencé à s’intéresser à la Formule 1.

"Ayrton a été une très, très grande source d’inspiration pour moi depuis que je suis tout petit et que j’ai commencé à suivre le sport et la Formule 1. C’est avec lui que j’ai commencé, vous savez, et il a été une immense source d’inspiration."

Colapinto raconte notamment que son premier entraîneur était lui-même un admirateur inconditionnel de Senna, au point de s’être fait tatouer son image.

"Mon premier entraîneur, vous savez, a son portrait tatoué sur la peau. Il occupe aussi une place très importante dans nos vies en Argentine, et la manière dont il est arrivé dans ce sport, le succès qu’il a connu, mais aussi la façon dont il a géré les situations dans le monde à cette époque, c’était quelque chose de très spécial et de très unique, que peu de pilotes sont capables de faire aujourd’hui."

Colapinto se réjouit également de la proximité géographique et culturelle entre l’Argentine et le Brésil, qui a contribué à faire de Senna une figure majeure dans son propre pays.

"Je suis simplement heureux qu’il ait été Brésilien, donc si proche de nous. Et quand j’ai grandi en découvrant son histoire, ses livres, ses films, en regardant ses anciennes courses, c’était extrêmement passionnant."

"Une histoire très inspirante et, oui, quelqu’un que j’ai toujours suivi. Il a été mon grand héros depuis que je suis tout petit. Donc oui, une immense star de ce sport, et bien sûr du Brésil, mais c’est quelque chose de très, très particulier de courir ici, là où il a grandi et laissé tant de belles histoires."