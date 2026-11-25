La FIA a annoncé avoir achevé son processus d’examen des comptes des écuries de Formule 1 et des motoristes pour la saison 2025, révélant des infractions au règlement financier de la part de Williams et Alpine F1. Si l’écurie française a uniquement commis une infraction procédurale, l’équipe de Grove s’est rendue coupable d’un dépassement mineur du plafond budgétaire, également accompagné d’une infraction procédurale. Les deux dossiers ont toutefois été réglés par la signature d’accords avec la Fédération, qui souligne la bonne foi des deux équipes et l’absence d’éléments démontrant qu’elles auraient cherché à obtenir un avantage indu. Williams écope toutefois d’une sanction financière ainsi qu’une réduction de 1,5 % des essais en soufflerie et par simulation.

La Fédération internationale de l’automobile a confirmé que son administration du plafond budgétaire (Cost Cap Administration, ou CCA) avait terminé l’examen des documents financiers relatifs à la période comptable s’étant achevée le 31 décembre 2025.

Cet examen concernait onze écuries, à savoir les dix équipes ayant participé au championnat du monde 2025 de Formule 1 ainsi que Cadillac, mais également les cinq motoristes enregistrés pour fournir la nouvelle génération de groupes propulseurs introduite en 2026.

Le processus de vérification des documents financiers s’est étendu sur près de huit mois. La FIA souligne le caractère particulièrement approfondi et intensif de cet examen, rendu complexe par les nombreuses subtilités du règlement financier, mais également par la nécessité d’évaluer les aspects techniques des activités de développement menées par les écuries et les motoristes, ainsi que le traitement comptable des dépenses qui y sont associées.

La Fédération précise que l’ensemble des écuries et des motoristes ont pleinement coopéré en fournissant les informations demandées et ont agi de bonne foi tout au long du processus.

Sur les onze écuries examinées, neuf ont été déclarées en conformité avec le règlement financier pour l’année 2025. Williams Grand Prix Engineering Limited a en revanche commis un dépassement mineur du plafond budgétaire ainsi qu’une infraction procédurale, tandis qu’Alpine Racing Limited a uniquement commis une infraction procédurale.

La FIA confirme que ces infractions ont été réglées par la conclusion d’accords de reconnaissance d’infraction, désignés sous le terme d’Accepted Breach Agreement (ABA). Celui concernant Alpine a été signé le 11 novembre 2026, tandis que Williams a conclu son accord avec la Fédération le 23 novembre.

Les cinq motoristes soumis au règlement financier ont tous été déclarés en conformité pour l’année 2025.

Alpine a respecté le plafond budgétaire mais commis une infraction procédurale

Concernant Alpine F1, la FIA précise que l’écurie d’Enstone n’a pas dépassé le plafond budgétaire en 2025. Les coûts pertinents, c’est-à-dire ceux entrant dans le périmètre du règlement financier, sont restés inférieurs à la limite autorisée.

L’infraction constatée concerne uniquement la procédure de déclaration financière de l’équipe. L’administration du plafond budgétaire a donc proposé à Alpine de conclure un accord de reconnaissance d’infraction afin de régler cette affaire, une proposition acceptée par l’écurie française.

"Il a été établi qu’Alpine Racing Limited avait commis une infraction procédurale au titre du règlement financier, bien que ses coûts pertinents au cours de la période comptable 2025 aient été inférieurs au plafond budgétaire. L’administration du plafond budgétaire a proposé à Alpine un accord de reconnaissance d’infraction afin de régler cette affaire. Cette proposition a été acceptée par Alpine", indique la FIA.

La Fédération insiste également sur l’attitude de l’écurie française durant les différentes étapes de l’examen et sur l’absence de tout élément permettant de conclure qu’Alpine aurait cherché à tirer profit de cette infraction.

"L’administration du plafond budgétaire a reconnu qu’Alpine avait agi de manière coopérative et de bonne foi tout au long du processus d’examen, et qu’elle avait cherché à fournir en temps voulu les informations et éléments de preuve supplémentaires lorsqu’ils lui étaient demandés. Il n’existe aucune accusation ni aucun élément de preuve indiquant qu’Alpine ait cherché à obtenir ou ait obtenu un avantage indu à la suite de cette infraction procédurale."

L’accord de reconnaissance d’infraction conclu le 11 novembre 2026 entre Alpine et l’administration du plafond budgétaire s’inscrit dans le cadre de l’article D8.10.1 de la section D du règlement 2026 de la Formule 1 de la FIA, consacrée à la réglementation financière des écuries.

Alpine a déclaré qu’elle "reconnaît et accepte" les conclusions de l’administration chargée du plafonnement des coûts (CCA).

"Les erreurs et inexactitudes relevées dans les déclarations concernaient spécifiquement des coûts opérationnels et non liés au domaine sportif - ce que la CCA a reconnu comme n’ayant conféré aucun avantage en termes de performance à l’écurie. Il s’agit notamment d’activités de marketing, d’activités étrangères à la F1, de fonctions liées aux ressources humaines, de primes versées au personnel, de compensations de coûts et de la gestion des stocks."

"L’écurie tient également à remercier la CCA et la FIA pour leur diligence et leur compréhension tout au long du processus. Le règlement financier est encore relativement récent, complexe et en constante évolution ; certaines exclusions et certains ajustements peuvent, par ailleurs, faire l’objet d’interprétations différentes selon les écuries. L’équipe est consciente des efforts collectifs à fournir au sein de l’organisation et a identifié des axes d’amélioration pour l’avenir."

Williams a involontairement dépassé le plafond budgétaire en 2025

La situation de Williams est différente puisque l’écurie de Grove a effectivement dépassé le plafond budgétaire en 2025, dans des proportions néanmoins suffisamment limitées pour que cette infraction soit classée dans la catégorie des dépassements mineurs.

Selon la FIA, ce dépassement, accompagné d’une infraction procédurale, résulte d’une interprétation de bonne foi du règlement financier par Williams. Les discussions entre l’écurie britannique et la Fédération ont depuis permis de résoudre cette divergence d’interprétation.

"Il a été établi que Williams Grand Prix Engineering Limited avait involontairement commis un dépassement mineur du plafond budgétaire et une infraction procédurale au titre du règlement financier, résultant de l’adoption par Williams d’une interprétation de bonne foi du règlement financier, une question qui a désormais été résolue à la suite de discussions entre Williams et la FIA."

"L’administration du plafond budgétaire a proposé à Williams un accord de reconnaissance d’infraction afin de régler cette affaire. Cette proposition a été acceptée par Williams."

Comme pour Alpine, la FIA a tenu à souligner la bonne coopération de l’écurie britannique durant l’examen de ses comptes. Elle précise également qu’aucun élément ne démontre que Williams ait cherché à obtenir ou ait effectivement obtenu un avantage, sportif ou autre, grâce aux infractions constatées.

"L’administration du plafond budgétaire a reconnu que Williams avait agi de manière coopérative et de bonne foi tout au long du processus d’examen, qu’elle avait fourni en temps voulu les informations et éléments de preuve supplémentaires lorsqu’ils lui étaient demandés, et qu’aucun élément ne démontrait que Williams avait cherché à obtenir ou avait obtenu un quelconque avantage, sportif ou autre, à la suite des infractions identifiées."

L’accord conclu le 23 novembre 2026 entre Williams et l’administration du plafond budgétaire relève également de l’article D8.10.1 de la section D du règlement 2026 de la Formule 1.

Williams a reconnu avoir dépassé le plafond budgétaire de 750000 €, précisant que cela s’était produit "involontairement."

"La FIA a établi que l’écurie a commis une infraction mineure liée à un dépassement budgétaire, accompagnée d’une infraction procédurale, en dépassant involontairement le plafond de 750000 €, soit 0,48 % au-dessus du plafond budgétaire 2025," a déclaré l’écurie dans un communiqué.

"La résolution convenue consiste en une sanction financière ainsi qu’une réduction de 1,5 % des essais en soufflerie et par simulation CFD au cours des 12 prochains mois."

"L’infraction concerne des frais administratifs engagés dans le cadre de modifications de la structure de notre entreprise. Nous pensions que ces coûts n’étaient pas soumis au plafond budgétaire. Après des échanges avec la FIA, nous avons convenu de régler l’affaire en nous alignant sur leur interprétation, selon laquelle ces coûts auraient dû être inclus dans le plafond."

"La FIA a noté que Williams n’a tiré aucun avantage sportif ou financier, et n’a jamais cherché à en obtenir. Elle a également souligné que nous avons fait preuve de coopération et de bonne foi tout au long du processus d’examen."

"L’intégrité est au cœur des valeurs de Williams ; nous pouvons désormais clore ce dossier et rester concentrés sur notre avenir."

"Nous avons toujours soutenu, et continuerons de soutenir fermement, le plafond budgétaire, dont l’efficacité repose naturellement sur un contrôle rigoureux."

Pourquoi l’examen des comptes des écuries prend-il autant de temps ?

La FIA a profité de cette annonce pour rappeler les principes de fonctionnement du règlement financier de la Formule 1, introduit à partir de la saison 2021 après avoir reçu l’approbation unanime des écuries.

L’objectif de cette réglementation est de limiter les dépenses au sein du championnat afin d’assurer sa viabilité à long terme, tout en favorisant une convergence des performances entre les concurrents et, par conséquent, des courses plus disputées.

À partir de la saison 2023, un règlement financier spécifique aux motoristes a également été introduit afin d’encadrer les coûts de développement et de fourniture de la nouvelle génération de groupes propulseurs entrée en vigueur en 2026.

La FIA rappelle que le niveau de détail de ces réglementations reflète la complexité de la Formule 1 dans son ensemble. L’examen des documents transmis par les écuries et les motoristes à l’administration du plafond budgétaire nécessite donc une quantité considérable de travail.

Malgré les efforts déployés pour achever ce processus dans les délais les plus courts possibles, la Fédération reconnaît que des retards peuvent intervenir dans la finalisation des vérifications. Certaines transactions complexes nécessitent en effet des évaluations approfondies, tout comme le traitement comptable de dépenses liées à des activités présentant un contenu technique particulièrement spécifique.

La FIA considère néanmoins que les délais nécessaires à l’examen des comptes en Formule 1 sont globalement comparables à ceux observés dans d’autres grandes compétitions sportives internationales.

Comment la FIA traite-t-elle les infractions au règlement financier ?

L’administration du plafond budgétaire est chargée de superviser l’application du règlement financier et de contrôler sa conformité. Elle doit également examiner les cas de non-conformité présumée dans le cadre du processus de vérification des comptes, avec la possibilité d’ouvrir des enquêtes approfondies lorsqu’elle le juge nécessaire.

Elle est enfin responsable de la mise en œuvre des mesures appropriées concernant les infractions présumées au règlement financier.

Plusieurs possibilités s’offrent à elle lorsqu’une infraction est identifiée. Dans le cas d’une infraction procédurale ou d’un dépassement mineur du plafond budgétaire, elle peut, lorsqu’elle le juge approprié, conclure un accord de reconnaissance d’infraction avec l’écurie ou le motoriste concerné, comme cela a été le cas avec Alpine et Williams.

Si aucun accord ne peut être trouvé, ou si l’administration du plafond budgétaire estime qu’une autre procédure est plus appropriée, elle peut transmettre le dossier à la commission d’arbitrage du plafond budgétaire, appelée Cost Cap Adjudication Panel.

Dans le cas d’un dépassement majeur présumé du plafond budgétaire, la saisine de cette commission est en revanche obligatoire.

Cette instance est composée de douze juges élus par l’Assemblée générale de la FIA conformément aux statuts de la Fédération. Les candidats peuvent être proposés par les associations sportives membres de la FIA disposant d’un droit de vote, par un groupe d’au moins cinq écuries de Formule 1 ou par un groupe d’au moins trois motoristes.

Quelles sanctions sont prévues en cas de dépassement du plafond budgétaire ?

Pour les écuries comme pour les motoristes, un dépassement mineur du plafond budgétaire, correspondant à un dépassement inférieur à 5% de la limite autorisée, peut entraîner des sanctions financières et/ou des sanctions sportives mineures.

En revanche, un dépassement majeur, supérieur à 5% du plafond budgétaire, entraîne, s’il est confirmé par la commission d’arbitrage du plafond budgétaire, un retrait obligatoire de points au championnat des constructeurs. Il peut également donner lieu à des sanctions financières et/ou à des sanctions sportives majeures.