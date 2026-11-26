Haas F1 a officiellement confirmé la prolongation d’Oliver Bearman pour la saison 2027 de Formule 1, mettant ainsi un terme aux dernières incertitudes concernant la composition de la grille de départ pour l’année prochaine. Le Britannique de 21 ans disputera une troisième saison consécutive avec l’écurie américaine, où il fera équipe avec le Brésilien Rafael Câmara. Malgré les récentes spéculations concernant les raisons du retard de cette officialisation, Ayao Komatsu n’avait jamais remis en question la poursuite de cette collaboration et voit désormais en Bearman le pilote idéal pour mener son équipe vers de nouveaux objectifs.

Avec 48 départs en Grand Prix et 71 points inscrits depuis ses débuts en Formule 1, Oliver Bearman a joué un rôle essentiel dans la remontée de Haas au sein du milieu de peloton.

Le Britannique avait piloté pour la première fois pour l’écurie basée à Kannapolis en 2023, à l’occasion des premières séances d’essais libres des Grands Prix de Mexico et d’Abu Dhabi. Sa titularisation pour la saison 2025 avait ensuite été officialisée en juillet 2024, lors du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Avant même de disputer sa première campagne complète en Formule 1, Bearman avait eu l’occasion de prendre part à deux Grands Prix avec Haas durant la deuxième moitié de la saison 2024, en remplacement de Kevin Magnussen en Azerbaïdjan puis à São Paulo.

Sa première saison complète avait notamment été marquée par une remarquable quatrième place lors du Grand Prix de Mexico 2025, égalant ainsi le meilleur résultat obtenu par Haas en dix années de présence dans la catégorie reine du sport automobile.

En 2026, marquée par l’introduction d’une nouvelle réglementation technique, Bearman a obtenu sa meilleure moisson de points de la saison jusqu’ici lors du Grand Prix de Chine, en terminant cinquième.

Komatsu voit en Bearman le pilote idéal pour mener Haas vers l’avant

La prolongation du Britannique intervient alors que plusieurs rumeurs avaient circulé ces dernières semaines concernant son avenir. Si l’hypothèse d’un transfert chez Alpine avait été évoquée, Bearman l’avait catégoriquement écartée, tandis que de récentes informations faisaient état de divergences salariales entre son entourage et Haas.

Le communiqué de l’écurie américaine ne fait toutefois aucune mention des conditions financières de ce nouvel accord, mais simplement du fait qu’un accord a été trouvé avec Ferrari pour poursuivre la collaboration avec Bearman.

Ayao Komatsu, qui avait toujours affiché sa confiance quant à la présence de Bearman chez Haas en 2027, insiste sur les progrès accomplis par son pilote depuis son arrivée au sein de l’équipe, mais également sur son implication en dehors du cockpit.

"Poursuivre avec Ollie en 2027 était une décision naturelle pour nous", déclare le directeur de Haas F1.

"Nous avons vu sa progression, son engagement et les qualités qu’il apporte à l’équipe, aussi bien en piste qu’en dehors. Il possède une formidable éthique de travail et une grande volonté de se développer lui-même tout en faisant progresser l’équipe, et il n’y a pas de meilleure personne, à mon avis, pour mener cette équipe vers l’avant."

"Haas F1 dispose de l’un des duos de pilotes les plus enthousiasmants de la grille, et j’ai hâte de voir Ollie s’épanouir davantage au sein de cette incroyable équipe."

Bearman estime avoir encore du travail à accomplir avec Haas

Oliver Bearman, qui n’avait jamais caché son souhait de poursuivre sa carrière chez Haas en 2027, se réjouit de pouvoir continuer à travailler avec une équipe qui a joué un rôle déterminant dans son développement en tant que pilote de Formule 1.

Le Britannique entend désormais assumer pleinement son rôle dans la progression de l’écurie américaine et capitaliser sur les résultats obtenus au cours de ses deux premières saisons complètes.

"Ce n’est un secret pour personne que je suis ravi de poursuivre avec Haas F1 en 2027", ajoute Bearman.

"Cette équipe a joué un rôle essentiel dans mon développement, et j’ai ressenti énormément de confiance et de soutien de la part de tout le monde ici. Nous avons de grandes ambitions pour continuer à aller de l’avant, et je suis enthousiaste à l’idée de mener ce travail, en nous appuyant sur ce que nous avons accompli et en cherchant à réaliser encore davantage ensemble : nous avons encore du travail à accomplir."

Avec cette annonce, la grille de la F1 de 2027 est donc entièrement connue et confirmée ! Il n’y aura donc aucun changement par rapport à 2026 sauf chez Haas puisque Bearman fera équipe avec Rafael Câmara à la place d’Esteban Ocon lors du championnat du monde de Formule 1 la saison prochaine.