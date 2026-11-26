Quelques heures après l’officialisation de sa prolongation chez Haas F1 pour la saison 2027, Oliver Bearman s’est longuement exprimé sur son avenir à l’occasion de la conférence de presse du Grand Prix du Qatar. Soulagé de voir les dernières incertitudes levées, le Britannique se sent désormais prêt à assumer davantage de responsabilités au sein de l’écurie américaine, dont il deviendra le pilote le plus expérimenté. Toujours animé par le rêve de courir pour Ferrari, Bearman voit dans ce nouveau rôle une occasion de démontrer aux meilleures équipes du plateau qu’il possède les qualités nécessaires pour mener une écurie de Formule 1.

Si Oliver Bearman et Haas avaient toujours affiché leur confiance quant à la poursuite de leur collaboration en 2027, le temps nécessaire à la finalisation de leur accord avait néanmoins commencé à susciter quelques interrogations au sein même de l’équipe américaine.

Le Britannique reconnaît que cette situation pouvait devenir quelque peu perturbante pour certains membres de l’écurie, alors que toute leur attention aurait dû être consacrée aux performances en piste.

"Oui, nous y sommes finalement arrivés. Même s’il était très, très certain depuis toujours que j’allais continuer avec Haas, c’est toujours un peu déstabilisant, surtout lorsque nous sommes arrivés à un certain stade où des membres de l’équipe ont commencé à me demander ce que j’allais faire. Et puis, naturellement, ces personnes ne sont plus totalement concentrées, collectivement, sur ce qui est important, à savoir ce qui se passe en piste. Donc tout va bien. J’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve", confie Bearman.

Concernant les objectifs qu’il s’est fixés avec Haas pour la saison prochaine, le Britannique préfère attendre de connaître le niveau de compétitivité de sa future monoplace. L’ambition à plus long terme est néanmoins de permettre à l’écurie américaine de s’installer aux avant-postes du milieu de peloton.

"Eh bien, rien pour le moment. Cela dépend de la rapidité de la voiture, n’est-ce pas ? Nous essayons de la rendre aussi rapide que possible et nous verrons ensuite. Bien sûr, je pense que notre objectif est d’arriver en tête du milieu de peloton. Ce n’est pas quelque chose qui va se produire du jour au lendemain ou d’une saison à l’autre, parce que cette année, nous avons été loin de ce niveau. Mais oui, l’objectif est de progresser."

Bearman rêve toujours de retrouver la combinaison rouge de Ferrari

La prolongation d’Oliver Bearman chez Haas pour 2027 ne remet évidemment pas en question ses ambitions à plus long terme avec Ferrari, dont il continue de faire partie du programme de jeunes pilotes.

Le Britannique n’oublie pas le rôle déterminant joué par la Scuderia dans son accession à la Formule 1, notamment lorsqu’elle avait pris le risque de lui confier le volant de sa monoplace à seulement 18 ans lors du Grand Prix d’Arabie saoudite 2024, à Djeddah.

Interrogé sur sa confiance quant à la possibilité de bénéficier un jour d’une véritable opportunité chez Ferrari, Bearman n’a pas cherché à dissimuler ses ambitions.

"Je l’espère. Bien sûr, c’est ce que je vais dire. Je suis ici grâce à Ferrari. Je ne sais pas si, sans cette opportunité à Djeddah, je serais assis ici aujourd’hui. Je suis donc incroyablement reconnaissant envers Ferrari pour les opportunités qu’ils m’ont données, pour m’avoir mis dans la voiture alors que je n’avais que 18 ans. Je pense que c’était un risque assez important et cela a payé. Ils m’ont également placé dans cette Haas, donc les opportunités qu’ils m’ont offertes ont été incroyables. J’adorerais enfiler de nouveau la combinaison rouge un jour. J’y ai un peu goûté, mais mon rêve est de courir pour Ferrari."

Quant à son engagement auprès de la Ferrari Driver Academy, Bearman confirme que sa prolongation avec Haas ne change absolument rien à la situation.

"C’est la même chose qu’avant. Cela continue tout simplement avec Ferrari, je reste lié à eux."

Le Britannique s’est toutefois montré plus évasif lorsqu’il lui a été demandé si ses discussions avec Haas avaient également porté sur son avenir au-delà de la saison 2027.

"Oui, non, pour le moment, il s’agit simplement de poursuivre ensemble, et nous verrons vraiment comment se déroule l’année. Je suis donc ouvert à toutes les possibilités, ou plutôt pas à toutes les possibilités, mais ouvert à des possibilités, bien sûr."

Bearman se sent désormais prêt à devenir le leader de Haas F1

Avec l’arrivée de Rafael Câmara à ses côtés, Oliver Bearman se retrouvera pour la première fois de sa carrière en Formule 1 dans la position du pilote le plus expérimenté de son équipe.

Cette nouvelle responsabilité pourrait également constituer une étape importante dans son développement et lui permettre de démontrer à Ferrari, ainsi qu’aux autres écuries de pointe, qu’il est capable d’assumer un rôle de leader.

Bearman reconnaît que cette perspective se présente plus rapidement qu’il ne l’avait imaginé, alors qu’il ne disputera que sa troisième saison complète en Formule 1 l’année prochaine. Il estime néanmoins avoir suffisamment progressé au cours des derniers mois pour être désormais prêt à relever ce défi.

Le Britannique a notamment tenu à rendre hommage à Esteban Ocon, dont il avait été impressionné par la capacité à orienter le travail de Haas lors de leur première saison de collaboration.

"Oui, je pense que c’est vraiment intéressant. C’est quelque chose vers lequel il faut tendre, n’est-ce pas ? Si vous voulez réussir ou aller quelque part en Formule 1, je pense que vous devez prouver que vous êtes capable de mener une équipe. En arrivant de la Formule 2, j’ai été très impressionné par Esteban lorsque je suis devenu son équipier, par la manière dont il était capable de faire avancer l’équipe. J’ai certainement beaucoup appris de lui et j’ai le sentiment qu’il s’agit d’une progression naturelle."

"Cela arrive certainement plus tôt que je ne l’avais peut-être anticipé, le fait d’être le pilote le plus expérimenté alors que je n’en serai qu’à ma troisième année en Formule 1, mais je pense que c’est une perspective enthousiasmante. L’équipe a certainement acquis beaucoup de confiance dans les retours techniques que je lui fournis. En plus de cela, je pense également avoir bien progressé dans ce domaine."

La perception que Bearman a de ses propres capacités à orienter le développement d’une monoplace a ainsi considérablement évolué au fil de la saison 2026. Une responsabilité qu’il n’aurait absolument pas estimé pouvoir assumer il y a un an lui paraît désormais tout à fait accessible.

"Si vous m’aviez demandé il y a douze mois : ’Suis-je prêt à être le pilote le plus expérimenté ?’, je vous aurais certainement répondu que non, catégoriquement non. Il y a six mois, c’était une possibilité, et maintenant, j’ai le sentiment d’être prêt à assumer ce rôle. Donc oui, c’est une période enthousiasmante et je pense pouvoir prouver aux équipes de pointe que j’ai ce qu’il faut pour le faire."

Haas se bat avec une main attachée dans le dos face à ses concurrents

Au-delà de ses ambitions personnelles, Oliver Bearman est également conscient de l’important travail qui attend Haas durant la trêve hivernale pour tenter de retrouver le niveau de compétitivité affiché en début de saison 2026.

Interrogé sur la manière dont la plus petite structure du plateau pourrait inverser la tendance, alors que ses concurrents ont rapidement comblé leur retard cette année, le Britannique a d’ailleurs tenu à préciser que ce phénomène s’était manifesté relativement tôt dans la saison.

"Pour être honnête, ils nous ont rattrapés assez tôt. Je pense que c’est un peu une tendance que nous avons observée au fil des années chez Haas. L’autre point que j’ajouterais, c’est que cette année est la première d’une toute nouvelle réglementation, une réglementation encore très immature, et que la quantité de performance que nous avons apportée à la voiture cette année était donc bien plus importante que l’année dernière. Nous avons constaté que la courbe de progression de tout le monde était énorme, mais un peu moins dans notre cas."

"À mesure que nous nous rapprocherons du plafond de performance des voitures, avec une réglementation qui restera largement inchangée l’année prochaine, je pense que notre compétitivité tout au long de la saison s’améliorera. Ce qui est clair, c’est que nos gars savent ce qu’ils font, parce que nous avons commencé très, très fort. C’est simplement que nous nous battons en quelque sorte avec les mains, ou au moins une main, attachées dans le dos."

Face aux moyens plus importants dont disposent certains de ses concurrents, Bearman entend notamment contribuer à maximiser l’efficacité de chaque évolution introduite par Haas grâce à la qualité de ses retours techniques.

Le Britannique estime également que les gains de performance accessibles aux différentes écuries devraient naturellement diminuer en 2027, ce qui pourrait contribuer à réduire l’impact des disparités entre leurs capacités de développement respectives.

"Je sais que je travaille toujours incroyablement dur pour que nous puissions nous battre dans des conditions aussi équitables que possible, et je fais absolument de mon mieux pour fournir à l’équipe les meilleurs retours possibles, afin que chaque évolution que nous apportons puisse nous faire progresser. Mais les évolutions que nous apporterons l’année prochaine seront plus modestes, parce que la voiture sera dès le départ plus proche du plafond de ce que cette réglementation permet d’atteindre."

Bearman ne se fait guère d’illusions pour le Grand Prix du Qatar

Avant de pouvoir se consacrer pleinement à la préparation de la saison 2027, Oliver Bearman et Haas devront encore disputer les deux dernières manches du championnat actuel, à commencer par le Grand Prix du Qatar ce week-end.

Le Britannique ne s’attend toutefois pas à ce que les caractéristiques du circuit de Losail conviennent particulièrement à sa monoplace, dont les performances dans les virages rapides constituent toujours un point faible.

Interrogé sur les chances de Haas de se montrer compétitive au Qatar, Bearman s’est montré particulièrement direct, non sans une pointe d’humour à l’égard des autres pilotes présents à ses côtés lors de la conférence de presse.

"Non, je ne pense pas. De manière réaliste, nous savons que nous ne sommes pas très bons à haute vitesse et ce circuit, ce n’est que de la haute vitesse, donc ce sera un défi. Je vais donc demander à l’un de ces gars de me donner l’aspiration. Oui, je pense que ce sera un week-end difficile. C’est certain. Mais nous ferons de notre mieux, comme toujours."

Haas regarde davantage dans ses rétroviseurs depuis la cinquième manche de la saison

Invité enfin à dresser un bilan de sa saison 2026, en revenant sur les moments forts et les périodes plus difficiles, Oliver Bearman a tenu à mettre en avant la qualité du travail réalisé par Haas lors de la conception initiale de sa monoplace.

Le Britannique estime que l’écurie américaine avait démontré une excellente compréhension fondamentale de la nouvelle réglementation technique, tout en faisant preuve d’une grande réactivité face aux défis liés à la gestion de l’énergie électrique des nouveaux groupes propulseurs.

Cette capacité à éviter certains des problèmes rencontrés par ses concurrents en début de saison avait notamment permis à Haas d’engranger de précieux points au championnat.

"Oui, nous avons commencé la saison de manière incroyable et je pense qu’en tant qu’équipe, nous avons montré à tout le monde que nous avions une bonne compréhension fondamentale de la réglementation et que la voiture était très performante au début. Je pense que l’une des choses que nous avons bien faites a été de nous montrer très agiles et de ne pas nous laisser piéger par ce genre de problèmes de batterie, de batterie complètement déchargée et de choses comme celles-là lors des premières courses. Nous avons donc réussi à marquer de bons points et à les mettre en banque."

La suite de la saison s’est toutefois révélée bien plus difficile pour Haas, dont les concurrents ont non seulement introduit davantage d’évolutions, mais également des évolutions plus efficaces.

Bearman estime que la situation s’est inversée dès les environs de la cinquième manche du championnat, l’écurie américaine étant depuis davantage préoccupée par les progrès des équipes situées derrière elle que par la perspective de rattraper celles qui la précèdent.

"Puis, au fil du temps, les équipes, nos concurrents, nous ont tout simplement surpassés en matière de développement. Ils ont apporté davantage d’évolutions et des évolutions plus efficaces à leurs voitures et, pour être honnête, depuis environ la cinquième manche, nous avons davantage regardé dans nos rétroviseurs que devant nous."

"Donc oui, nous comprenons que nous avons bien commencé et que nous n’avons pas fait un travail suffisamment bon tout au long de l’année pour apporter de la performance à la voiture. L’objectif l’année prochaine sera donc de faire un meilleur travail dans ce domaine."