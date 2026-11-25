Haas F1 espère rebondir au Grand Prix du Qatar ce week-end après un résultat décevant à Las Vegas, alors que l’équipe lutte toujours pour garder la septième place du championnat face à Audi, qui est revenue à trois points. Oliver Bearman continue à boucler sa fin de saison sans avoir de certitude sur son contrat pour 2027, mais la situation pourrait se régler prochainement.

Le circuit de Losail figure parmi les plus rapides du calendrier de la Formule 1, tandis que des vibreurs agressifs à la sortie des virages punissent davantage les pneus, déjà soumis à des charges extrêmes et à d’importantes contraintes thermiques.

En conséquence, le manufacturier de pneus Pirelli a imposé un maximum de 27 tours par train de pneus tout au long du week-end, obligeant de fait chaque pilote à effectuer au moins deux arrêts aux stands en course, compte tenu de sa distance de 57 tours.

"Je pense que le seul point commun entre les circuits de Las Vegas et du Qatar est que nous courons sous les projecteurs sur les deux, mais nous n’aurons pas de mal à mettre nos pneus en température ce week-end" a déclaré Bearman en marge du week-end.

"C’est vraiment éprouvant pour le corps, et on peut perdre un kilo en transpirant pendant la course, donc l’hydratation est importante. Comme c’est une piste également utilisée par le MotoGP, elle est rapide et fluide avec une seule grosse zone de freinage, ce qui rend les dépassements plus difficiles, nous voudrons donc réaliser de bonnes qualifications."

Rafael Câmara continuera de courir pour Haas F1 lors des deux dernières courses de la saison aux côtés d’Ollie Bearman. Ce sera la première expérience de Câmara sur le circuit international de Losail, et possiblement son premier week-end sans pluie en carrière.

"Chaque week-end en Formule 1 est une opportunité pour moi d’apprendre et de progresser. Le Qatar est un circuit exigeant, et j’ai hâte de le découvrir au volant d’une Formule 1. L’objectif est de continuer à progresser, de renforcer ma confiance et de contribuer autant que possible aux résultats de l’équipe" explique Câmara.

Hoagy Nidd, responsable de l’ingénierie de la voiture, a détaillé les défis et difficultés que présente le circuit de Losail, notamment pour les pneus et les mécaniques, qui seront mis à l’épreuve ce week-end.

"Le Qatar est un circuit à haute vitesse avec un seul virage lent. Il est assez difficile d’y dépasser, et c’est une course intéressante d’un point de vue stratégique, car la longueur des relais est limitée, ce qui signifie qu’il n’y a vraiment qu’une seule stratégie possible" a indiqué Nidd.

"C’est une piste qui n’est pas seulement éprouvante pour les pneus, elle est aussi connue pour casser les voitures, les vibreurs étant assez durs, si bien que nous repartons souvent avec un ou deux fonds plats endommagés."

"L’année dernière, ce n’était pas notre meilleure course sur le plan opérationnel, alors cette fois-ci nous y allons avec l’envie de rectifier le tir, et l’objectif est de maintenir notre position au championnat."