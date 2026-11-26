Nico Hülkenberg dresse un bilan globalement positif de la première saison d’Audi en Formule 1, malgré un parcours parfois chaotique et une certaine frustration liée aux nombreuses occasions manquées d’inscrire des points. Le pilote allemand, qui s’est une nouvelle fois retrouvé aux portes du top 10 lors du Grand Prix de Las Vegas, estime que le niveau de compétitivité atteint par l’écurie constitue déjà un résultat respectable pour un projet encore en pleine construction. Avant d’aborder les deux dernières manches du championnat, Hülkenberg espère désormais qu’Audi sera en mesure de franchir un nouveau cap durant la trêve hivernale.

La onzième place semble décidément poursuivre Nico Hülkenberg cette saison. Régulièrement aux portes des points, notamment le week-end dernier à Las Vegas, le pilote allemand considère néanmoins que cette situation reflète assez fidèlement le niveau de performance actuel de sa monoplace.

Audi évolue dans une zone particulièrement disputée du milieu de peloton, où la moindre variation de performance ou une exécution imparfaite du week-end peut faire la différence entre un résultat dans les points et une nouvelle occasion manquée.

"C’est simplement que nous nous retrouvons souvent dans cette zone, autour de cette position, vous savez. C’est là que nous nous situons dans la hiérarchie, c’est là que se trouve notre niveau de performance. Il se trouve simplement que les choses ont assez souvent tourné ainsi cette année", explique Hülkenberg à Losail.

Le pilote allemand espère néanmoins profiter des deux dernières manches du championnat pour terminer la première campagne d’Audi sur une note positive.

"Et oui, évidemment, c’est maintenant le dernier effort à fournir, avec un circuit assez différent de Las Vegas qui nous attend ici, avec de très hautes vitesses, rapide et fluide."

"Espérons que la voiture se comportera bien et sera à l’aise ici. C’est un circuit où l’on manque d’énergie, ce qui, évidemment, présente également ses propres défis. Mais nous gardons les yeux rivés sur notre objectif, nous restons concentrés et nous voulons réaliser un week-end sans encombre."

Audi n’est pas mécontente du niveau atteint après sa première saison

Invité à dresser un bilan plus général de la première année d’Audi en Formule 1, Nico Hülkenberg s’est montré relativement satisfait de la progression accomplie par son équipe au cours des derniers mois.

"Oui, nous en sommes exactement là, à la fin de notre première année. Cela a parfois été mouvementé, mais il fallait s’y attendre. Je pense que nous avons travaillé sur de nombreux domaines et qu’il y a eu un assez bon rythme de progression, petit à petit. Mais nous sommes toujours dans la phase de construction, nous n’en sommes encore qu’au début à l’échelle globale du projet."

Pour Hülkenberg, le fait qu’Audi soit déjà régulièrement en mesure de lutter pour les points lorsque l’ensemble des éléments sont réunis constitue un motif de satisfaction important à ce stade de son développement.

"Dans l’ensemble, je pense que c’est plutôt positif. Nous ne sommes pas mécontents de là où nous en sommes, vous savez, et lorsque nous faisons les choses correctement, nous nous battons le plus souvent pour les points, ce qui, je pense, est déjà assez respectable et positif. Évidemment, nous voulons franchir un cap durant l’hiver, comme tout le monde. Nous verrons donc si nous pouvons y parvenir."

Bortoleto aurait aimé marquer plus de points

Gabriel Bortoleto tire un constat similaire pour l’année d’Audi, et il pense que la dernière course de Las Vegas est représentative de l’aspect frustrant de la saison de l’équipe, avec deux voitures aux portes des points, comme c’est arrivé plusieurs fois.

"Il est temps de se concentrer sur le Qatar, Vegas était une longue semaine avec de bons moments. La course a semblé prometteuse quand j’étais septième mais je n’ai pas pu résister aux voitures plus rapides" explique le Brésilien.

"Je voulais marquer ces points pour l’équipe, on a été très proches très souvent, avec la 11e et la 12e place, et on a besoin de marquer davantage de points en vue du championnat constructeurs car c’est important."

Interrogé sur le bilan global au-delà de cette frustration, il tire lui aussi plusieurs points positifs de cette année d’apprentissage, et fait simplement le voeu d’une saison moins marquée par des difficultés sur le plan de la fiabilité en 2027.

"On a fait une bonne saison, on a marqué des points quelques fois, on a été en Q3 plusieurs fois, c’est une bonne base de départ. On a eu beaucoup de problèmes mais c’est compréhensible pour cette première année, il fallait vivre ça et j’espère qu’il y en aura moins l’an prochain."