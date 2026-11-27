Red Bull Racing a écopé d’une très lourde amende à la suite d’un incident potentiellement dangereux impliquant Isack Hadjar lors de la première séance d’essais libres du Grand Prix du Qatar. Le pilote français a reçu l’autorisation de quitter son emplacement devant le garage alors qu’un mécanicien n’avait pas encore retiré un dispositif de refroidissement des freins arrière, entraînant un contact entre le pied de ce dernier et la roue arrière gauche de la monoplace. Les commissaires sportifs ont toutefois décidé d’assortir les deux tiers de cette sanction d’un sursis de douze mois.

Lors des EL1 disputés ce vendredi sur le circuit de Losail, Isack Hadjar est repassé par les stands afin de permettre à ses mécaniciens de procéder à un ajustement de son aileron avant, avant d’être autorisé à reprendre la piste quelques secondes plus tard.

Cependant, lorsque le signal lui a été donné de quitter son emplacement, toutes les conditions de sécurité n’étaient pas réunies. Le pilote français semblait avoir heurté l’un de ses mécaniciens avec sa roue arrière gauche, tandis qu’un autre membre de l’équipe s’empressait de retirer une partie du dispositif de refroidissement qui s’était détachée au moment où la monoplace s’était mise en mouvement.

Isack Hadjar et un représentant de Red Bull Racing ont été convoqués par les commissaires sportifs pour une éventuelle infraction à l’article 12.2.1.h du Code Sportif International de la FIA, concernant en l’occurrence la présence de membres du personnel d’une équipe dans une position dangereuse.

Après avoir entendu les différentes parties, les commissaires sportifs ont décidé d’infliger une amende de 30 000 euros à Red Bull, dont les deux tiers sont assortis d’un sursis de douze mois, à condition qu’aucun incident similaire ne se produise durant cette période.

L’écurie de Milton Keynes devra donc immédiatement s’acquitter d’une amende de 10 000 euros, les 20 000 euros restants étant suspendus.

Une erreur de procédure reconnue par Red Bull

Dans leur décision, les commissaires sportifs ont expliqué que l’incident résultait d’une erreur de procédure impliquant un nouveau membre du personnel de Red Bull, qui avait installé un dispositif de refroidissement des freins arrière gauches alors que cette opération ne faisait normalement pas partie de la procédure prévue par l’équipe.

"Le représentant de l’équipe a expliqué qu’un nouveau membre de l’équipe avait placé un ventilateur pour refroidir les freins arrière gauches alors qu’en réalité, cela ne faisait pas partie de la procédure normale. Par conséquent, la procédure de départ de la voiture de son emplacement a été engagée avant que le membre de l’équipe ait retiré le ventilateur", expliquent les commissaires sportifs.

"Cela a conduit la voiture à commencer à quitter son emplacement alors qu’une partie du ventilateur était toujours en place et, plus important encore, le pied du membre de l’équipe est entré en contact avec la roue arrière gauche de la voiture. Cela aurait pu entraîner une blessure du membre de l’équipe."

Les commissaires sportifs ont notamment insisté sur le fait que les procédures de sécurité entourant les interventions des mécaniciens sur les monoplaces devaient être respectées avec la même rigueur, qu’il s’agisse d’un arrêt effectué durant une séance d’essais libres ou en course.

Red Bull a par ailleurs reconnu sa responsabilité dans cet incident, en admettant qu’une erreur avait été commise dans l’application de ses procédures internes.

"La sécurité des membres de l’équipe lors d’un arrêt aux stands est de la plus haute importance, qu’il s’agisse d’une séance d’essais libres ou d’une course. Le représentant de l’équipe a reconnu qu’il s’agissait d’une erreur de procédure de la part de l’équipe."

"La sanction infligée est cohérente avec les sanctions appliquées à des incidents similaires ces dernières années", concluent les commissaires sportifs.