Honda s’interroge sur les choix de Tsunoda, toujours sans baquet

Toujours déterminé à retrouver un baquet de titulaire en Formule 1 en 2027, Yuki Tsunoda explore néanmoins d’autres possibilités pour poursuivre sa carrière. Le Japonais, réserviste chez Red Bull, aurait notamment envisagé un essai en IndyCar avec Meyer Shank Racing, finalement annulé. Une démarche qui a suscité des interrogations chez Honda, dont le président Koji Watanabe s’est entretenu avec le pilote pour comprendre ses intentions. Si le constructeur japonais respecte pleinement son indépendance, il estime qu’un retour en F1 doit rester la priorité de Tsunoda tant qu’une opportunité demeure envisageable.

L’avenir de Yuki Tsunoda continue de susciter des interrogations alors que le pilote japonais cherche à retrouver une place sur la grille de Formule 1 pour la saison 2027. Relégué à un rôle de réserviste auprès de Red Bull et Racing Bulls, il doit désormais envisager plusieurs scénarios pour éviter de passer une nouvelle année loin de la compétition.

Parmi les pistes étudiées figurait notamment l’IndyCar. Tsunoda aurait pu participer à une journée d’essais avec Meyer Shank Racing sur le circuit de Barber Motorsports Park, le 26 octobre. Cet essai n’a finalement pas eu lieu, mais les discussions ont attiré l’attention de Koji Watanabe, président de Honda Racing Corporation, qui s’est interrogé sur l’intérêt d’une telle démarche alors que Tsunoda souhaite avant tout revenir en Formule 1.

Honda laisse Tsunoda décider de son avenir

Interrogé par le média japonais As-web sur les contacts entre Tsunoda et Meyer Shank Racing, Watanabe a d’abord rappelé que le pilote était libre de négocier directement avec les équipes susceptibles de lui proposer un volant.

Honda n’entend donc pas intervenir dans les décisions de carrière du Japonais, même si le constructeur reste attentif à son avenir.

"Tsunoda est déjà un pilote professionnel indépendant, nous reconnaissons donc que les négociations ne se déroulaient pas entre nous, mais entre le clan Tsunoda et Meyer Shank Racing", a expliqué Watanabe.

"Par conséquent, j’ai appris plus tard que l’essai avait été annulé."

Watanabe avait néanmoins eu l’occasion de discuter directement avec Tsunoda quelques jours avant la date prévue pour cette séance.

Les deux hommes se sont rencontrés à Austin, où ils ont pu échanger plus longuement sur les différentes possibilités qui s’offrent au pilote.

"Nous nous sommes rencontrés dans le paddock du Grand Prix des États-Unis et nous avons eu une discussion un peu plus longue avec Yuki."

"Je lui ai dit : ’Pourquoi ne pas simplement faire ce que tu veux ? Si tu peux rester en F1, c’est ce qu’il y a de mieux, et si ce n’est pas possible, nous en reparlerons à ce moment-là.’"

Des possibilités de plus en plus limitées en Formule 1

Pour Tsunoda, la situation reste délicate. Après avoir perdu son baquet de titulaire, le Japonais a été rétrogradé au rang de pilote de réserve chez Red Bull et Racing Bulls.

Il a toutefois eu l’occasion de retrouver la compétition cette saison en remplaçant Liam Lawson, prêté par Red Bull, chez Racing Bulls lors des Grands Prix des Pays-Bas, d’Italie et d’Espagne.

Mais ces apparitions ponctuelles ne lui garantissent aucunement un retour à temps plein en 2027.

Racing Bulls n’a pas encore officialisé son duo de pilotes pour la saison prochaine. L’équipe hésite entre Liam Lawson et Nikola Tsolov pour accompagner Arvid Lindblad. Cette situation semble laisser peu de place à Tsunoda au sein de la structure Red Bull, ce qui pourrait l’obliger à rechercher des opportunités ailleurs.

Cadillac apparaît notamment comme une possibilité évoquée dans le paddock, sur fond de rumeurs concernant l’avenir de Valtteri Bottas au sein de l’écurie américaine.

Tsunoda refuse de passer deux années dans un garage

Malgré ces incertitudes, Tsunoda a déjà clairement indiqué que sa priorité demeurait la Formule 1.

Interrogé par les médias à Monza, le Japonais avait expliqué qu’il continuait à construire ses projets autour d’un retour sur la grille, sans pour autant exclure de devoir se tourner vers une autre discipline.

"Mentalement, je suis toujours tourné vers la Formule 1", avait-il déclaré.

"Mon objectif principal a toujours été de piloter en Formule 1 et d’y connaître le succès. C’est donc quelque chose qui reste toujours présent, quoi qu’il arrive."

"Mais je ne veux pas non plus rester dans un garage pendant deux ans en tant que pilote de réserve. Je veux aussi piloter."

C’est précisément cette volonté de continuer à courir qui pourrait expliquer son intérêt pour d’autres championnats, dont l’IndyCar.

Tsunoda reconnaît ainsi qu’il devra envisager des solutions alternatives si aucune équipe de Formule 1 ne lui propose de baquet pour 2027.

"Si rien ne se concrétise ou si je ne parviens pas à trouver un baquet pour l’année prochaine, je devrai me tourner vers d’autres disciplines."

"Mais j’ai toujours pensé que, jusqu’au moment où je prendrai la piste l’année prochaine, mon état d’esprit resterait entièrement tourné vers la Formule 1."