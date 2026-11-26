Après avoir savouré la possibilité de se battre avec les écuries de pointe lors du Grand Prix de Las Vegas, Franco Colapinto s’attend à un retour à la réalité pour Alpine F1 ce week-end au Qatar. Le pilote argentin, qui a égalé son meilleur résultat en Formule 1 en terminant sixième dans le Nevada, estime que les caractéristiques du circuit de Losail risquent de mettre davantage en évidence les faiblesses de sa monoplace. Il regrette également la limitation à 27 tours imposée par Pirelli pour chaque train de pneumatiques, considérant que cette mesure risque de rendre la course moins intéressante sur le plan stratégique.

Les longues courbes rapides du circuit de Losail, associées aux températures élevées et aux importantes sollicitations exercées sur les pneumatiques, devraient constituer un défi nettement plus important pour Alpine que les caractéristiques du tracé de Las Vegas.

Franco Colapinto espère néanmoins profiter des trois séances d’essais libres dont disposeront les équipes cette année au Qatar pour mieux comprendre le comportement de son A526 et aborder les qualifications dans les meilleures conditions possibles.

"Je pense que ce sont normalement les circuits sur lesquels nous souffrons un peu plus. C’est là que nos faiblesses sont généralement un peu plus exposées. La chaleur, les très hautes vitesses, les fortes sollicitations des pneumatiques...", nous a expliqué Colapinto aujourd’hui à Losail.

"Nous devons donc voir ce qui va se passer. Cette année, il y a trois séances d’essais libres, ce qui va nous aider à mieux comprendre la voiture. Espérons que nous arriverons en bonnes conditions pour les qualifications."

"Il y a beaucoup à apprendre de ces longs virages à haute vitesse. Pour nous, c’est un domaine dans lequel nous devons continuer à progresser. Donc oui, nous allons essayer de faire une bonne course, mais nous savons que ce sera plus difficile."

Alpine aussi compétitive qu’une équipe de pointe dans certaines conditions

En revenant sur son Grand Prix de Las Vegas, où sa sixième place lui a permis d’égaler son meilleur résultat en Formule 1, déjà obtenu cette année au Canada, Franco Colapinto a souligné l’importance de cette performance pour Alpine après une série de courses difficiles.

L’Argentin estime que l’ensemble du personnel de l’écurie française méritait un tel résultat et a particulièrement apprécié de pouvoir se mesurer directement aux pilotes McLaren et Ferrari durant la course.

"C’était bien, évidemment, je pense que c’était bien pour l’équipe et pour tout le monde. C’était bien de marquer de nouveau des points avec les deux voitures et ce fut une course très solide pour nous deux. Je pense que c’était particulièrement agréable de se battre avec les McLaren, les Ferrari, les équipes de pointe. C’est ce que nous espérons pour l’avenir, donc je pense que c’était un bon pas en avant."

Colapinto reconnaît toutefois que les caractéristiques du circuit du Strip de Las Vegas, avec ses nombreuses lignes droites et ses températures particulièrement basses, ont contribué à mettre en valeur les qualités de sa monoplace.

Selon lui, les performances affichées dans le Nevada ont néanmoins démontré que l’A526 était capable de rivaliser avec les meilleures monoplaces du plateau lorsque les conditions lui étaient favorables.

"Le circuit nous a probablement aidés, il y avait beaucoup de lignes droites, il faisait très froid, c’est un peu ce que nous recherchons habituellement. Cela a de nouveau démontré que la voiture avait du rythme et que, lorsque nous sommes sur des circuits comme celui-ci, qui conviennent un peu mieux à notre voiture, nous sommes très compétitifs, aussi compétitifs qu’une équipe de pointe."

Au-delà du résultat sportif, cette performance collective constitue également une importante source de motivation pour les membres de l’équipe, notamment à l’usine.

"Je pense que c’est quelque chose à garder à l’esprit et quelque chose de très positif, donc, bien sûr, nous allons continuer à travailler. Cela a de nouveau été une grande source de motivation pour tout le monde dans l’équipe, à l’usine. Tout le monde méritait un résultat comme celui-là. Il y a eu quelques Grands Prix où les choses ne se sont pas passées comme nous le souhaitions, alors que nous avions le rythme, donc j’espère que nous pourrons continuer dans cette direction et terminer la saison à un très bon niveau."

Colapinto regrette que Pirelli n’ait toujours pas résolu ses problèmes au Qatar

Concernant le déroulement du Grand Prix du Qatar ce dimanche, Franco Colapinto ne se montre guère enthousiaste à l’idée de devoir composer avec la limitation à 27 tours de la distance pouvant être parcourue avec chaque train de pneumatiques, imposée par Pirelli.

Cette restriction obligera les pilotes couvrant l’intégralité de la distance de course à effectuer au moins deux arrêts aux stands.

"Je pense que cela rend la course un peu plus ennuyeuse ou un peu plus linéaire. Lorsque tout le monde doit s’arrêter deux fois, généralement, l’un des arrêts est assez prévisible. Vous prolongez le relais autant que possible ou, lorsqu’il y a une voiture de sécurité virtuelle ou une voiture de sécurité, tout le monde s’arrête. Et il en va de même pour le deuxième arrêt."

"Je pense que cela s’était déjà produit l’année dernière, lorsque nous nous étions arrêtés sous voiture de sécurité ou sous voiture de sécurité virtuelle. Cela rend la course plus ennuyeuse, donc ce n’est pas idéal."

"Mais je comprends que c’est une question qui concerne Pirelli, à cause des pneumatiques et des vibreurs. Malheureusement, cela fait déjà deux ans qu’ils n’ont pas réussi à résoudre le problème."