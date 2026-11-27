La Cour d’appel internationale de la FIA a rejeté le recours déposé par Audi F1 à la suite du Grand Prix d’Italie 2026, confirmant ainsi la décision des commissaires sportifs de ne pas sanctionner Yuki Tsunoda. L’écurie allemande estimait que le pilote japonais était responsable du déclenchement d’un tour de formation supplémentaire lors de la procédure de reprise de la course après un drapeau rouge à Monza, et qu’il aurait dû recevoir une pénalité de type stop-and-go. Si la Cour a déclaré l’appel d’Audi recevable, elle l’a néanmoins rejeté sur le fond.

L’affaire remonte au 6 septembre dernier, lors du Grand Prix d’Italie de Formule 1. À la fin du tour de formation précédant la reprise de la course après une interruption au drapeau rouge, le directeur de course avait ordonné un tour de formation supplémentaire.

À l’issue de l’épreuve, les commissaires sportifs avaient ouvert une enquête concernant une éventuelle infraction de Yuki Tsunoda, au volant de la monoplace portant le numéro 22, à l’article B5.9.4 du Règlement Sportif 2026 de la Formule 1.

Cet article stipule que tout pilote ayant provoqué un tour de formation supplémentaire doit prendre le départ depuis la sortie de la voie des stands. Dans le cas où le pilote ne se conformerait pas à cette obligation, une pénalité de type stop-and-go doit lui être infligée.

Dans leur décision rendue le 6 septembre, les commissaires sportifs du Grand Prix d’Italie avaient toutefois choisi de ne prendre aucune mesure supplémentaire à l’encontre de Yuki Tsunoda.

Trois jours plus tard, le 9 septembre, Audi F1 avait officiellement interjeté appel de cette décision auprès de la Cour d’appel internationale de la FIA.

Le constructeur allemand soutenait que Tsunoda était bien à l’origine du tour de formation supplémentaire ordonné par le directeur de course et qu’il aurait donc dû se voir infliger la pénalité de type stop-and-go prévue par le Règlement Sportif.

La Cour d’appel internationale de la FIA donne tort à Audi

Après avoir entendu les différentes parties et examiné les arguments qui lui avaient été soumis, la Cour d’appel internationale de la FIA a finalement décidé de confirmer la décision initiale des commissaires sportifs du Grand Prix d’Italie.

Dans son communiqué, la FIA indique que la Cour a décidé de :

"Déclarer l’appel recevable ;

Rejeter l’appel sur le fond ;

Confirmer la décision numéro 69 des commissaires sportifs du Grand Prix d’Italie 2026, en date du 6 septembre 2026, comptant pour le championnat du monde de Formule 1 2026 de la FIA ;

Et ordonner à l’autorité sportive compétente de tirer, le cas échéant, les conséquences de cette décision."

La Cour d’appel internationale a donc reconnu la recevabilité du recours introduit par Audi, mais n’a pas retenu ses arguments sur le fond de l’affaire. La décision de ne pas sanctionner Yuki Tsunoda lors du Grand Prix d’Italie demeure ainsi en vigueur.

La Cour d’appel internationale de la FIA était présidée dans le cadre de cette affaire par Laurent Anselmi (Monaco), aux côtés de Mark Kletter (Autriche), Philip Moser (Royaume-Uni) et Laurent Nuss (France).

La décision complète, qui permettra notamment de connaître le raisonnement juridique ayant conduit la Cour à rejeter les arguments avancés par Audi, sera publiée à une date ultérieure.