Forte de sa meilleure moisson de points de la saison à Las Vegas, Alpine F1 entend poursuivre sur sa lancée à l’occasion du Grand Prix du Qatar, avant-dernière manche du championnat du monde de Formule 1. Pierre Gasly et Franco Colapinto espèrent confirmer les progrès affichés dans le Nevada, même si les caractéristiques du circuit de Losail offriront un défi bien différent à l’écurie d’Enstone. Les deux pilotes devront notamment composer avec les nombreux virages rapides du tracé qatari, des températures plus élevées et une limitation de la longueur des relais pneumatiques qui imposera au moins deux arrêts aux stands.

Dans la foulée de son meilleur résultat collectif de la saison, 5e et 6e à Las Vegas, Alpine F1 met le cap sur Doha, où se disputera une nouvelle course de nuit avant la finale du championnat à Abu Dhabi.

Initialement conçu pour les compétitions motocyclistes, le circuit international de Losail accueille notamment le MotoGP depuis 2004. La Formule 1 s’y est rendue pour la première fois dix-sept ans plus tard, en 2021, avant que le Grand Prix du Qatar ne devienne un rendez-vous régulier de la fin de saison.

Le tracé se caractérise essentiellement par des enchaînements de virages à moyennes et hautes vitesses, débouchant sur une ligne droite des stands longue d’un kilomètre. Le freinage du premier virage constitue la meilleure opportunité de dépassement du circuit.

Les exigences particulières de Losail en matière de gestion de l’énergie, de contraintes thermiques et d’usure des pneumatiques ont par ailleurs conduit à l’instauration d’une limite de 27 tours par relais. Comme en 2025, les pilotes devront donc obligatoirement effectuer au moins deux arrêts aux stands pendant le Grand Prix.

Gasly veut entretenir la dynamique de Las Vegas

Pierre Gasly aborde ce rendez-vous avec un regain de confiance après avoir obtenu son meilleur résultat personnel sur le circuit de Las Vegas. Le Français a particulièrement apprécié de pouvoir se mesurer aux écuries de pointe après plusieurs week-ends plus difficiles.

"Je suis ravi de repartir de Las Vegas avec une belle moisson de points pour l’équipe et mon meilleur résultat sur ce circuit. Après quelques manches difficiles, c’était vraiment intense et extrêmement plaisant de lutter avec les écuries de pointe tout au long du week-end", confie Gasly.

"Après Las Vegas, je suis rentré à Milan avant de me tourner vers le Qatar pour une nouvelle course de nuit et l’avant-dernier rendez-vous de la saison. Le circuit international de Losail est fluide et rapide, avec des possibilités de dépassement à l’approche du premier virage."

Si Alpine a su tirer parti des caractéristiques du circuit de Las Vegas, le changement de configuration et de conditions climatiques constituera un nouveau test pour l’A526.

"Ce sera très certainement un défi et un spectacle très différents de Las Vegas compte tenu des caractéristiques du tracé et de la différence importante de température. L’équipe est motivée et j’espère que nous pourrons conserver cette dynamique pour vivre un nouveau week-end positif, marquer de nouveaux points et terminer la saison en beauté à l’approche du sprint final."

Colapinto s’attend à une course plus classique au Qatar

Également de retour dans les points à Las Vegas, où il a égalé son meilleur résultat en Formule 1, Franco Colapinto se félicite de la manière dont Alpine a exploité le potentiel de ses deux monoplaces dans le Nevada.

"C’était fantastique de renouer avec les points à Las Vegas et d’égaler mon meilleur résultat en Formule 1. Nous avions un rythme solide de bout en bout, car certaines caractéristiques du tracé convenaient bien à notre package, et nous avons bien exécuté notre week-end avec les deux voitures", souligne l’Argentin.

Colapinto s’attend toutefois à un scénario de course sensiblement différent à Losail, après les batailles largement influencées par les phénomènes d’aspiration à Las Vegas.

"Nous espérons poursuivre sur cette lancée au Qatar, où nous devrions probablement retrouver une course plus classique après le phénomène d’aspiration très particulier et assez fou que nous venons de vivre à Las Vegas. Ce circuit ne pardonne pas beaucoup les erreurs, avec des bacs à gravier très proches des sorties de virage. Le moindre écart se paie immédiatement, mais les enchaînements rendent le tour particulièrement satisfaisant à boucler."

L’objectif de Colapinto sera désormais de confirmer son retour en forme en décrochant une deuxième arrivée consécutive dans les points, alors qu’il ne reste plus que deux occasions d’enrichir son bilan cette saison.

"Nous sommes prêts à tout donner pour l’avant-dernière manche du calendrier et j’espère que nous parviendrons à enchaîner une deuxième arrivée consécutive dans les points."