Franco Colapinto a dévoilé les coulisses d’une scène pour le moins insolite qui a largement circulé sur les réseaux sociaux après le Grand Prix de Las Vegas. Aperçu en train d’embarquer sur un vol en classe économique avec son casque de Formule 1 sur la tête, le pilote Alpine a expliqué au Qatar comment les restrictions imposées par sa compagnie aérienne concernant les bagages à main l’avaient contraint à faire preuve d’imagination. L’Argentin a finalement trouvé une solution particulièrement originale pour protéger son précieux matériel.

Les images de Franco Colapinto voyageant en classe économique parmi les autres passagers avaient déjà fait le tour des réseaux sociaux après le Grand Prix de Las Vegas. Mais c’est un détail particulièrement amusant qui avait retenu l’attention des internautes : le pilote Alpine portait son casque de Formule 1 au moment d’embarquer dans l’avion.

Interrogé à ce sujet en marge du Grand Prix du Qatar, l’Argentin a raconté comment une discussion avec le personnel de la compagnie aérienne concernant le nombre de bagages autorisés en cabine l’avait conduit à adopter cette solution pour le moins inhabituelle.

Le pilote Alpine refuse en effet catégoriquement de placer ses casques en soute, de peur que ceux-ci ne soient endommagés durant leur transport.

"Je n’enregistre pas mes casques en soute, parce qu’ils vont les casser, les rayer, les abîmer, qui sait", explique Colapinto.

L’Argentin voyageait toutefois avec deux casques, un sac à dos et un autre sac contenant son nécessaire pour préparer et boire du maté, la traditionnelle boisson sud-américaine dont il est particulièrement friand.

Pour réduire le nombre de bagages qu’il transportait, Colapinto avait d’abord sollicité l’aide de deux compatriotes qui s’apprêtaient à embarquer sur le même vol.

"Il y avait des Argentins partout, alors j’en ai trouvé deux qui faisaient la queue avec moi et je leur ai demandé : ’Vous pouvez transporter mon maté ?’."

Mais même après s’être délesté de ce sac supplémentaire, le pilote Alpine disposait toujours de trois bagages à main, alors que la compagnie aérienne n’en autorisait que deux par passager.

"L’employée m’a dit : ’Non, vous ne pouvez pas embarquer, vous en avez trois, vous devez en prendre deux’", poursuit Colapinto.

L’Argentin a bien tenté de faire valoir que ses casques étaient relativement peu encombrants, mais l’employée de la compagnie aérienne n’a pas souhaité faire d’exception.

"Je lui réponds : ’Oh, allez, s’il vous plaît ! Je voyage toujours avec trois affaires, et deux d’entre elles sont petites ! Elles prennent autant de place qu’une seule valise !’ Et l’employé me répond : ’Non, avec deux casques, ça ne passe pas !’"

"Là, j’ai commencé à m’énerver. J’ai sorti le casque de sa housse et j’ai donné la housse à un autre Argentin pour qu’il la transporte."

"Résultat : il y avait un peu de mes affaires dans chaque rangée de l’avion. Certaines à la rangée 20, d’autres à la rangée 10."

Colapinto a alors trouvé une manière particulièrement ingénieuse de contourner cette restriction : en portant directement l’un de ses deux casques sur la tête, celui-ci ne pouvait plus être considéré comme un bagage supplémentaire.

"J’ai mis le casque sur ma tête parce que, en le portant, ce n’était plus un objet supplémentaire, et l’employée a arrêté de se plaindre."

Le pilote Alpine a ainsi pu embarquer avec son précieux matériel sans avoir à prendre le risque de voir l’un de ses casques endommagé lors de son transport en soute.

Une expérience dont Franco Colapinto préfère évidemment rire, au point de proposer ses services à ceux qui pourraient se retrouver confrontés à des difficultés similaires lors de leurs prochains déplacements en avion.

"Si vous voulez des conseils pour prendre l’avion, les gars, vous pouvez m’envoyer un message", conclut-il en plaisantant.