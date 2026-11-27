Le Grand Prix du Qatar se poursuit sur le circuit de Losail, où les équipes vont disputer la deuxième séance d’essais libres du week-end en guise de conclusion de la première journée. Les EL2 sont souvent une séance studieuse, et ce sera encore plus le cas ce week-end, car il faut préparer une course à la physionomie particulière, imposée par les contraintes placées sur les pneus sur ce tracé très rapide.

En effet, Pirelli impose des relais qui ne dépassent pas 27 boucles, pour éviter des risques de crevaison, et il faudra voir si les tendres en seront capables, même si les mediums seront surement plus adaptés à ce roulage spécifique.

Cette séance est la seule disputée dans les mêmes conditions que la course, et il sera évidemment important pour les teams d’aller chercher des informations sur la gestion des pneus, et la possibilité de faire ces 27 tours avec un composé spécifique.

Kimi Antonelli et Mercedes F1 ont été très impressionnants durant la première heure d’essais, renvoyant la concurrence à plusieurs dixièmes de seconde, et ils font office de favoris en ce début de week-end qatari.

Sergio Pérez sera pénalisé de cinq places sur la grille de départ ce week-end, après avoir harponné Rafael Câmara à Las Vegas en course. C’est la seule pénalité annoncée pour l’instant, aucun changement de pièce moteur n’ayant été signalé hors du quota jusqu’ici.

Le pilote Cadillac F1 a échappé à une sanction malgré un retard en conférence de presse hier, ce qui est normalement puni. Mais un retard de son avion et plusieurs routes fermées sur le trajet de l’aéroport ont été une excuse suffisante, d’autant que l’équipe a tenu la FIA au courant au fil de la journée.

17h30 : Antonelli a justement révélé ce week-end qu’il aimerait rouler au Nürburgring dans le futur, et qu’il aimerait le faire avec Max Verstappen. Reste à voir s’il peut intégrer un tel hobby dans son contrat avec Mercedes.

17h33 : En ce début de week-end, Lance Stroll a pris la parole et n’a pas mâché ses mots sur la réglementation 2026. Celui qui est souvent critiqué pour ses propos peu expressifs a critiqué avec virulence le spectacle proposé par la F1 cette année.

17h36 : Red Bull Racing a finalement écopé d’une très lourde amende pour son incident lors des Libres 1, lorsque Isack Hadjar avait percuté un mécanicien. La décision est à consulter ici.

17h40 : Il a aussi demandé des progrès à Aston Martin et Honda, mais s’inquiète de la capacité de Honda à améliorer son moteur en vue de la prochaine saison.

17h43 : De son côté, Sergio Pérez est convaincu que Cadillac F1 saura progresser l’année prochaine pour se rattraper du peloton et se mêler à la lutte, alors que l’équipe va enfin pouvoir tirer parti de son expérience en piste.

17h48 : Dans une séquence marrante, Franco Colapinto a été vu en train d’embarquer dans un avion au départ de Las Vegas avec son casque sur la tête. Le pilote Alpine F1 a expliqué cela devant les médias ce jeudi, détaillant qu’il n’avait pas le choix pour des questions de bagages.

17h52 : Audi a perdu en appel pour la décision prise à Monza au sujet de Yuki Tsunoda, qui n’avait pas été sanctionné par les commissaires en dépit du fait qu’il avait provoqué un deuxième départ. La demande de l’équipe allemande a donc été déboutée.

17h56 : Des commissaires sous le feu des critiques, puisqu’Alex Albon s’est insurgé de leur manque de constance, prenant au passage la défense de Charles Leclerc après l’accrochage avec Lewis Hamilton.

18h00 : C’est parti pour les EL2 !

18h04 : Pierre Gasly termine un tour en médiums en 1’25"805, le meilleur temps provisoire de ce début de séance.

18h05 : Isack Hadjar fait mieux en 1’24"426, et Max Verstappen se place à quatre dixièmes de son jeune équipier. Kimi Antonelli reprend la place qu’était la sienne en EL1 avec un 1’23"807, mais il est battu par George Russell en 1’23"715.

18h06 : Lando Norris se place entre les Red Bull, et les Audi juste derrière Verstappen. Charles Leclerc prend la troisième place, et Oscar Piastri la quatrième.

18h07 : Hamilton prend la neuvième place derrière Liam Lawson, et il recule d’un rang car Arvid Lindblad s’est positionné juste devant Lawson.

18h09 : Leclerc a subi un coup de raquette de sa voiture en accélérant sur un vibreur, et il a fait un tête-à-queue. Il dépassait Lawson qui était parfaitement à l’extérieur mais l’a peut-être perturbé visuellement.

18h11 : Verstappen est remonté au troisième rang.

18h12 : Russell améliore en 1’23"338, et Leclerc dit que sa voiture ne va pas bien. Ce n’est pas surprenant, vu sa sortie de piste. Le plancher est bien endommagé.

18h13 : Antonelli reprend la tête provisoire en 1’23"077.

18h14 : Leclerc descend de sa voiture, certainement pour un changement de plancher. Norris remonte au sixième rang.

18h18 : Les pilotes Mercedes sont déjà en cours de longs relais en pneus mediums.

18h22 : Il ne reste que quatre pilotes en piste, Albon prend le 13e chrono en pneus tendres, tandis que Carlos Sainz, Franco Colapinto et Rafael Câmara sont sur des plus longs relais.

18h24 : Ferrari travaille toujours sur le plancher de la voiture de Leclerc, qui attend derrière celle-ci.

18h25 : Verstappen améliore en pneus tendres mais reste troisième. Hadjar progresse lui aussi et se place à sept millièmes de seconde de son équipier.

18h26 : Norris boucle à son tour un chrono en tendres, il se positionne troisième dans le même dixième que Verstappen. Piastri s’intercale entre eux, et il y a 0"061 entre les quatre pilotes.

18h28 : Leclerc est dans sa voiture, il se prépare à ressortir.

18h29 : Russell était en train de faire le meilleur temps mais le drapeau rouge a été brandi quand il était dans le dernier virage.

18h30 : Il semble que ce soit les graviers mis en piste par Leclerc... il y a 20 minutes, qui soient à l’origine de cette décision. La mi-séance est donc franchie pendant une interruption.

18h32 : C’était aussi pour un débris de carbone venant de la voiture de Leclerc, et présent sur la trajectoire du virage 12 depuis 20 minutes lui aussi.

18h36 : La séance reprend, et Leclerc fait partie des pilotes en piste.

18h38 : Le drapeau rouge est de nouveau brandi car Gasly est sorti de piste ! Il est bloqué dans les graviers.

18h44 : La séance va reprendre, et avec 15 minutes au chrono, beaucoup de pilotes se pressent au bout des stands.

18h47 : Tous les pilotes sont en piste, à l’exception de Gasly évidemment.

18h48 : Les Mercedes, les Red Bull et les McLaren sont en pneus mediums, tandis que les Ferrari sont en tendres.

18h49 : Et la séance va être allongée de 13 minutes, puisque le règlement stipule désormais que les drapeaux rouges peuvent être décomptés en EL1. Cette exception est normalement réservée au format Sprint, et l’on n’a pas d’explication sur la raison pour laquelle la FIA décide de faire cela sur un week-end normal. On oserait presque avancer une méconnaissance du règlement par les commissaires...

18h50 : Verstappen fait une queue de poisson à Hamilton, que lui rend le pilote Ferrari.

18h54 : L’incident entre Verstappen et Hamilton est noté.

18h56 : Stroll a eu un sous-virage et est sorti de piste, passant à nouveau dans les graviers.

18h59 : On arrive à l’extension de 13 minutes, et on a pour l’instant dans le classement deux Mercedes devant deux McLaren, deux Red Bull, deux Ferrari et deux Racing Bulls.

19h01 : Il n’y aura pas d’enquête sur Verstappen et Hamilton.

19h03 : Sainz n’a pas vu que Colapinto le dépassait à l’intérieur du premier virage car il était en train de changer des paramètres sur son volant, et l’Alpine a élargi un peu la trajectoire. Les deux pilotes ont failli s’accrocher, l’Espagnol étant clairement déconcentré, et cela a fait rire Russell qui était un spectateur privilégié de l’action, juste derrière.

19h07 : Piastri est informé que son rythme est similaire aux Red Bull, et ça ne lui convient pas et il se montre de nouveau tendu avec son ingénieur : "Et par rapport au rythme de l’autre gars dans la même voiture que moi ?"

19h10 : Le drapeau jaune est déployé car Hamilton est à l’arrêt ! Il dit avoir perdu la puissance de sa voiture, le moteur s’est éteint et son ingénieur lui répète de l’arrêter. Le Britannique est en train de descendre de sa monoplace, et il n’y a rien de plus que des drapeaux jaunes en piste pour le moment...

19h11 : La FIA a déclenché la voiture de sécurité virtuelle avec moins de 3 minutes à courir sur cette séance, dans le but de ne pas ruiner les essais de départ.

Antonelli et Russell confirment leur bonne forme en étant premier et deuxième sans avoir roulé en pneus tendres. Ils disposent d’une nette avance sur les McLaren de Norris et Piastri, qui sont juste devant les Red Bull de Verstappen et Hadjar.

Les Ferrari sont à plus d’une seconde du meilleur temps, Leclerc devançant Hamilton, avec seulement deux dixièmes de marge devant les Racing Bulls. Mais la Scuderia n’a pas fait de chrono avec les tendres et devrait être plus haut en termes de chrono.

Bortoleto et Gasly suivent devant Hülkenberg, Albon et Colapinto. Sainz devance les Haas, Câmara est de nouveau devant Bearman, et les Aston puis les Cadillac complètent le classement.