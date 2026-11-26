Rafael Câmara est présent au Grand Prix du Qatar en tant que pilote Haas F1 ce week-end, puisqu’il a décidé de rester en Formule 1 pour les deux dernières courses de l’année. Arrivé au Brésil à la place d’Esteban Ocon, il a ensuite couru à Las Vegas, deux week-ends marqués par des conditions difficiles et des ennuis pour lui. Il sera donc au volant de la VF-26 à Losail, et la semaine prochaine à Abu Dhabi.

Revenant sur la décision d’abandonner sa quête de titre en Formule 2 pour terminer la saison chez Haas, il admet une certaine frustration mais admet qu’il était logique pour lui de prendre un maximum de temps pour se préparer au plus grand défi de sa carrière.

"Au final, c’était une décision qui avait probablement plus de sens pour l’avenir, rester en F1 et être prêt pour l’année prochaine. Ce n’était pas une décision prise en un jour mais tout s’est décidé très vite parce que c’est quelque chose qui n’est pas facile" a déclaré Câmara.

"Nous savons que c’était une longue année en F2 et c’était une année où nous revenions, que nous construisions et nous avions cette lutte à la fin. Donc c’est sûr que ça aurait été bien d’être là-bas et de se battre lors de ces deux derniers week-ends."

Avec deux courses Sprint et deux courses principales restant à disputer, soit 70 points, le Brésilien admet qu’il sera très difficile d’aller chercher le titre, avec seulement sept points d’avance sur Nikola Tsolov, 18 sur Alex Dunne, et 44 sur Gabriele Mini.

"Je pense que ce sera très difficile. C’était une année durant laquelle j’ai travaillé pour ça, pour le titre, et nous avions une chance de nous battre. C’est un peu triste de ne pas pouvoir me battre lors de ces deux week-ends, mais comme je l’ai dit, je pense que pour l’avenir ce sera quelque chose qui me rendra plus préparé et plus prêt pour tout."

"C’était une décision difficile. Je suis juste très reconnaissant pour tout ce que l’équipe a fait pour moi cette année. Sans eux, je ne serais pas dans cette position maintenant parce que je n’aurais pas les opportunités que j’obtiens. C’était une année vraiment agréable que je vais essayer de bien finir en F1."