Audi F1 aborde le Grand Prix du Qatar, l’avant-dernière manche de la saison, avec l’ambition de retrouver le chemin des points et de maintenir la pression sur Haas dans la lutte pour la septième place du championnat des constructeurs. Seulement trois points séparent les deux écuries à deux Grands Prix de la fin de la saison, et Nico Hülkenberg comme Gabriel Bortoleto espèrent exploiter les caractéristiques du circuit de Losail pour concrétiser un potentiel entrevu à Las Vegas. Allan McNish insiste également sur l’importance de la stratégie pneumatique dans un week-end où chaque opportunité devra être saisie.

Après avoir terminé aux portes des points avec ses deux monoplaces à Las Vegas, Audi F1 se rend dans le Golfe avec la volonté de réintégrer le top 10. Situé à proximité de Doha, le circuit de Losail sera le théâtre d’une nouvelle bataille particulièrement importante pour le constructeur allemand, alors que chaque tour de piste représentera une opportunité à exploiter à l’approche de la conclusion du championnat.

Nico Hülkenberg entend notamment s’appuyer sur les aspects positifs du week-end de Las Vegas pour aborder un tracé qu’il apprécie depuis de nombreuses années.

"Las Vegas a été une course mitigée pour nous, mais nous avons montré que nous pouvions nous battre pour les points et c’est sur cette base que nous devons partir au Qatar", déclare le pilote allemand.

"Losail est un circuit que j’apprécie depuis mes années en GP2. Il est très rapide, avec de superbes enchaînements de virages qui sont agréables à négocier. C’est un défi assez différent de celui de Las Vegas, et il sera important de placer la voiture dans une bonne fenêtre de fonctionnement avec autant de virages rapides. J’espère que nous pourrons être immédiatement dans le rythme, réaliser un week-end sans encombre et nous mettre en position de nous battre pour les points."

Gabriel Bortoleto nourrit les mêmes ambitions que son équipier. Le Brésilien conserve de bons souvenirs du circuit qatari et entend contribuer à réduire l’écart qui sépare encore Audi de Haas au championnat des constructeurs.

"J’ai hâte de courir au Qatar cette semaine. C’est un circuit dont je garde de bons souvenirs et sur lequel il est très agréable de piloter. Nous allons tout donner pour repartir avec un bon résultat et réduire l’écart avec l’équipe qui nous précède au championnat des constructeurs."

La stratégie pneumatique au cœur des préoccupations d’Audi

Allan McNish, directeur de la compétition d’Audi F1, reconnaît que le résultat de Las Vegas n’a pas été à la hauteur des performances affichées par l’équipe à différents moments de la course. Si le rythme des monoplaces allemandes constitue une source d’encouragement, certains aspects devront encore être analysés et améliorés lors des deux dernières manches de la saison.

"Las Vegas a été une course passionnante, avec de nombreuses batailles serrées, et même si nous avons affiché de bonnes performances à différents moments, il était frustrant de terminer juste en dehors des points avec nos deux voitures. Il y a des éléments positifs à retenir, mais aussi des domaines que nous devons mieux comprendre et dans lesquels nous devons progresser à l’approche des deux dernières courses de la saison."

La configuration du circuit de Losail imposera des contraintes bien différentes de celles rencontrées dans le Nevada. Les nombreux virages rapides solliciteront particulièrement les monoplaces et leurs pneumatiques, tandis que la limitation à 27 tours de la longueur maximale de chaque relais constituera un paramètre stratégique supplémentaire.

Dans un milieu de peloton particulièrement disputé, McNish estime que la qualité d’exécution d’Audi tout au long du week-end pourrait faire la différence dans la lutte pour la septième place du championnat.

"Le Qatar présente un défi très différent, avec son tracé rapide et fluide et ses longs enchaînements de virages à haute vitesse, qui sollicitent énormément les voitures et les pneumatiques. Avec un maximum de 27 tours par relais de pneumatiques, la stratégie et la gestion des pneus seront particulièrement importantes."

"Dans un milieu de peloton aussi compétitif, il sera crucial de bien exécuter chaque séance et de prendre les bonnes décisions pendant la course. Il reste de précieux points à aller chercher dans notre lutte pour la septième place du championnat, et nous allons tout donner pour tirer le meilleur parti de nos opportunités."