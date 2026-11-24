Oliver Bearman a catégoriquement démenti les rumeurs selon lesquelles il pourrait quitter Haas pour rejoindre une autre écurie de Formule 1 en 2027, alors que l’officialisation de son contrat pour la saison prochaine se fait toujours attendre. Si les récentes spéculations évoquaient des désaccords avec Ferrari concernant les perspectives d’une future titularisation à Maranello, le principal obstacle à la confirmation du Britannique chez Haas serait désormais d’ordre financier. Le pilote de 21 ans a également réaffirmé son ambition de rejoindre un jour la Scuderia, tout en reconnaissant qu’il ne maîtrisait pas entièrement son avenir à long terme.

Oliver Bearman reste le seul pilote de Formule 1 dont le baquet n’a pas encore été officiellement confirmé pour la saison 2027, malgré les assurances répétées d’Ayao Komatsu, le directeur de l’écurie Haas.

Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs ont fait état de tensions entre l’entourage du Britannique et Ferrari, notamment concernant les garanties que pourrait lui apporter la Scuderia quant à une future titularisation au sein de son équipe officielle.

Ces divergences auraient potentiellement ouvert la porte à un transfert surprise chez Alpine F1, une hypothèse que Bearman a toutefois balayée sans la moindre ambiguïté malgré les rencontres entre son management et Flavio Briatore.

Interrogé sur la possibilité de piloter pour une autre écurie la saison prochaine, le Britannique s’est montré catégorique.

"Non, aucune chance", a-t-il répondu.

Le véritable point de blocage dans les négociations concernant la saison 2027 serait en réalité un désaccord salarial entre Haas et le management de Bearman.

De précédentes rumeurs avaient évoqué des prétentions salariales de l’ordre de six millions d’euros, un montant qu’Ayao Komatsu avait toutefois qualifié de "pure absurdité" au mois d’octobre.

Les dernières informations faisant état de divergences financières entre les deux parties ne précisent pas le montant actuellement au cœur des discussions.

Ferrari reste le rêve ultime de Bearman

Parallèlement aux négociations concernant son avenir immédiat chez Haas, Ferrari aurait également activé son option pour conserver Oliver Bearman au sein de son programme de jeunes pilotes, laissant ainsi ouverte la possibilité d’une future promotion à Maranello.

Le Britannique n’a jamais caché son ambition de défendre un jour les couleurs de la Scuderia en tant que titulaire, mais il entend avant tout poursuivre le travail entamé avec Haas.

"Mon plus grand rêve reste de piloter pour Ferrari", a affirmé Bearman.

"Mon objectif pour 2027 est très clair. Je pense que nous avons encore du travail à accomplir ici. Ensuite, si l’on regarde plus loin dans l’avenir, ce n’est pas vraiment entre mes mains, disons-le comme ça."

Bearman a également rappelé l’importance du rôle joué par Ferrari dans son accession à la Formule 1. Le Britannique reste contractuellement lié au constructeur italien, qui lui avait offert sa première opportunité de disputer un Grand Prix dans la catégorie reine.

"Bien sûr, je suis sous contrat avec Ferrari. Ferrari m’a offert cette incroyable opportunité de faire mes premiers pas en F1 avec elle", a-t-il reconnu.

"Je fais toujours partie du programme de jeunes pilotes de Ferrari et mon rêve ultime, comme je l’ai dit, est de courir pour Ferrari. Tout d’abord, c’est l’équipe la plus emblématique et c’est la première équipe qui a cru en moi lorsque j’étais enfant."

Si son attachement à Ferrari demeure intact, Bearman ne se fait toutefois aucune illusion quant aux difficultés susceptibles de se présenter lorsqu’il s’agira de concrétiser cette ambition. Charles Leclerc a un contrat à long terme, Lewis Hamilton semble vouloir prolonger l’aventure. Et il aura aussi Rafael Câmara à ses côtés en 2027, un autre junior de Ferrari qu’il devra forcément dominer.

"Cela reste mon rêve ultime, mais il ne fait aucun doute qu’en regardant vers l’avenir, il pourrait y avoir certaines difficultés. On ne peut pas le nier, c’est très clair. Je n’ai pas vraiment mon mot à dire dans cette affaire. Nous devons simplement voir comment les choses évolueront au fil du temps."

Du côté de Haas, Ayao Komatsu continue d’afficher une grande sérénité concernant l’avenir de son pilote, malgré le retard pris dans l’officialisation de son contrat et les différentes spéculations qui en ont découlé.

"Ollie veut piloter pour nous, nous voulons qu’Ollie soit dans la voiture. Il ne fait aucun doute que cela se fera", a assuré Komatsu.

Reste désormais à trouver un terrain d’entente concernant les conditions financières de cette collaboration. Selon les dernières informations, un compromis serait attendu avant la finale de la saison à Abu Dhabi, ce qui permettrait enfin de lever les dernières incertitudes concernant la composition de la grille de départ de la Formule 1 en 2027.