Alpine F1 a enregistré un excellent résultat à Las Vegas, avec la cinquième place de Pierre Gasly et la sixième de Franco Colapinto. Les deux pilotes ont roulé dans le groupe de tête et ont dû reculer dans la hiérarchie à cause d’un problème de surchauffe qui a agacé le Français, mais leur rythme et l’aspiration leur ont permis de se retrouver à lutter contre les top teams, ce qui était très enthousiastant.

Bien qu’il soit impossible de savoir où Gasly aurait terminé sans ce problème de refroidissement, il a tout de même réalisé une belle performance et il espère désormais que son équipe développera pour 2027 une monoplace capable d’aller chercher de bons résultats réguliers.

"Nous avons certainement certaines caractéristiques sur la voiture qui fonctionnent bien mieux sur certains circuits et nous savons d’où viennent les faiblesses de l’ensemble, ce sont des choses sur lesquelles nous travaillons vraiment et que nous améliorons pour l’année prochaine. Je sais que l’équipe à Enstone fait de très bonnes améliorations" a déclaré Gasly.

"Évidemment, nous dépendons toujours de ce que les autres trouvent pendant l’hiver et le jeu a déjà commencé entre les pilotes, à poser quelques questions et essayer d’évaluer qui semble fort pour la saison prochaine, mais je pense que nous sommes sur la bonne voie et j’espère vraiment que nous pourrons être dans ce genre de position beaucoup plus souvent."

Le Français a aussi commenté la discorde entre Max Verstappen et George Russell, qui a repris de plus belle à Las Vegas : "Ce n’est ni la première fois ni la dernière fois que ces deux-là se cherchent. De mon côté, je suis juste assis en train de manger mon pop-corn et d’en rire."

Franco Colapinto a exprimé son désaccord avec les critiques du Grand Prix de Las Vegas, insistant sur le fait qu’il avait apprécié le nombre impressionnant de dépassements pendant la course. Certains pilotes et des observateurs n’ont pas apprécié ce spectacle artificiel, mais l’Argentin l’a apprécié, bien qu’il n’aimerait pas que ce soit une norme.

"Je pense que si vous aviez une course comme celle-ci chaque week-end, ce serait fatigant. Ce serait trop faux, mais une fois de temps en temps, c’est quelque chose de très différent que nous n’avons jamais vraiment vécu. Je pense qu’être si proches, les huit premières voitures étaient en trois secondes c’est quelque chose d’assez cool pour la F1" a déclaré Colapinto.

"Nous jouons beaucoup avec [les moteurs], je pense. Il y a certaines choses qui sont fixes et d’autres que vous pouvez changer et faire manuellement. Encore une fois, une grande partie consiste à comprendre ce que font les autres voitures autour de vous et à ne pas faire le contraire, mais à faire quelque chose de différent pour vous donner une chance de dépasser."

"Personnellement, je préférerais simplement piloter aussi vite que possible sans avoir à me soucier de la batterie et de toutes ces autres choses. Mais c’est ce que cette saison nous a apporté."

Il soupçonne en revanche que les leaders aient moins apprécié la course parce qu’ils ont soudainement dû se battre contre des voitures du milieu de grille, ce qui n’arrive jamais en conditions normales, mais il rappelle que tous les pilotes de F1 sont là pour ça.

"Je pense que c’est exactement pour ça que nous avons aimé. Parce que nous pouvions voir la 1re place, nous pouvions voir les manœuvres et nous nous battions même pour la 3e place à un moment de la course, et pour nous, c’est ce que nous attendons et voulons en tant que pilotes."

"Nous voulons gagner. Nous sommes compétitifs. Nous voulons nous battre pour des victoires et courir devant, et c’était notre chance de nous battre là-haut. Donc pour nous, je ne vais pas dire que je n’ai pas aimé. J’aime bien me battre contre et pouvoir dépasser les McLaren et les Ferrari. C’est quelque chose de cool pour nous en tant qu’équipes du milieu de grille."

Alpine a été la meilleure équipe du milieu de grille à Las Vegas, mais Colapinto rappelle que ça ne sera surement pas le cas ce week-end à Losail, où le circuit correspondra bien moins aux caractéristiques de l’A526.

"Ce fut un très bon week-end je pense. Un résultat solide pour nous en tant qu’équipe et pour finir l’année, c’était un bon coup de pouce pour tout le monde, une bonne motivation pour finir l’année en beauté."

"Toute l’équipe le méritait beaucoup donc je suis content pour eux. Je pense que nous avons tous poussé très fort et les choses ne se sont pas vraiment mises en place lors des dernières manches et maintenant avec ce résultat, c’était un bon week-end. Heureux bien sûr mais nous devons continuer à pousser, continuer à marquer des points."

"Il y a beaucoup de travail maintenant à faire lors de ces deux dernières courses, peut-être un circuit ici qui aide un peu moins notre voiture, nos faiblesses et ce genre de choses, mais voyons voir, nous essayons de marquer à nouveau."

"Je pense que la voiture est définitivement rapide, c’est juste que nous devons peaufiner les réglages pour tout extraire de la voiture chaque week-end. C’est vrai que certains week-ends la voiture est plus forte que d’autres et certains elle est assez faible."

"Sur certains circuits, nos concurrents sont vraiment forts donc nous devons comprendre comment mettre la meilleure voiture sur chaque circuit et marquer régulièrement. C’est notre objectif, avec un peu de chance nous pourrons franchir un cap l’année prochaine et avoir plus de ces courses où nous nous battons avec les meilleures équipes."