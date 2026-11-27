James Vowles a apporté des précisions concernant les circonstances qui ont conduit Williams à dépasser le plafond budgétaire de la Formule 1 en 2025. Le directeur de l’écurie britannique a expliqué que cette infraction résultait d’une restructuration de l’entreprise devenue nécessaire après près de 50 ans de fonctionnement avec une organisation largement inchangée. Williams estimait initialement que les dépenses engagées dans ce processus n’entraient pas dans le périmètre du plafond budgétaire, contrairement à l’interprétation retenue par la FIA. Vowles ne se montre toutefois pas particulièrement inquiet concernant les conséquences de la sanction aérodynamique sur les ambitions de son équipe pour 2027.

Williams a dépassé le plafond budgétaire de la saison 2025 à hauteur de 627 000 livres sterling, soit environ 750 000 euros, ce qui représente 0,48% du montant total autorisé par la réglementation financière de la Formule 1.

En conséquence, l’écurie britannique devra s’acquitter d’une sanction financière auprès de la FIA et verra également ses ressources consacrées aux essais en soufflerie et aux simulations numériques CFD réduites de 1,5% pour les douze prochains mois.

Interrogé à plusieurs reprises sur cette infraction lors de la conférence de presse des directeurs d’équipe organisée ce vendredi au Grand Prix du Qatar, James Vowles a détaillé les circonstances ayant conduit Williams à dépasser le plafond budgétaire.

Le Britannique a notamment expliqué que l’organisation de l’entreprise n’avait que très peu évolué depuis la création de Williams en 1977 et qu’une restructuration était devenue indispensable pour permettre à l’écurie de fonctionner plus efficacement dans l’environnement actuel de la Formule 1.

"Le contexte, c’est que la structure de l’entreprise Williams était restée largement inchangée depuis 1977 et qu’elle n’était plus vraiment adaptée aux besoins du monde moderne", explique Vowles.

"Nous nous sommes engagés dans ce processus avec la ferme intention d’être ouverts et transparents avec la FIA, ce que nous avons fait tout au long de celui-ci, mais nous pensions que ces coûts, puisqu’il s’agissait d’une restructuration de l’entreprise, ne constitueraient pas des dépenses entrant dans le plafond budgétaire."

Le directeur de Williams insiste sur le fait que les dépenses supplémentaires engagées dans le cadre de cette restructuration n’ont procuré aucun avantage financier ou sportif à son équipe.

"C’est la restructuration de l’entreprise qui nous a fait dépasser le plafond. Nous n’en avons tiré aucun avantage financier, aucun avantage sportif, et vous pouvez constater que la sanction a également été largement ajustée pour tenir compte de cela."

"Mais notre interprétation était que ces coûts étaient exclus du plafond budgétaire. L’interprétation de la FIA est qu’ils y sont inclus et, évidemment, après de nombreuses discussions, nous nous sommes rangés à l’interprétation de la FIA."

Une restructuration devenue nécessaire après près de 50 ans

James Vowles a tenu à préciser que cette opération constituait une restructuration ponctuelle de l’entreprise, et non un processus que Williams serait amenée à renouveler régulièrement au cours des prochaines saisons.

Les modifications apportées à l’organisation de l’écurie de Grove figurent notamment dans les documents déposés auprès de Companies House, le registre britannique des sociétés.

"Il s’agit d’une restructuration ponctuelle de l’entreprise qui a été réalisée. Vous pouvez le voir dans notre rapport déposé auprès de Companies House. Vous ne restructurez pas votre entreprise chaque année, vous le faites une fois tous les... Eh bien, idéalement, vous ne le faites qu’une seule fois. C’est une entreprise vieille de 50 ans qui n’était plus vraiment adaptée à ses besoins à cet égard."

Selon les documents déposés auprès de Companies House, Williams a, au cours de l’année 2025, transféré une grande partie de ses activités commerciales et de ses actifs vers une nouvelle entité juridique, Williams Grand Prix Engineering Services LLP, dans laquelle la société détient une participation de 99%.

"Cette mise à jour de la structure de l’entreprise permet à l’organisation d’être adaptée à l’avenir, après être restée relativement inchangée durant les près de 50 années d’activité qui ont suivi sa création. Ces changements visent à pérenniser notre entreprise, à permettre des méthodes de travail plus intelligentes et à nous placer en position de rester compétitifs au plus haut niveau", peut-on lire dans ces documents.

"L’intégration d’un groupe d’associés contribuera à la fidélisation de certains membres du personnel et reconnaît l’importance de ces personnes dans la mise en œuvre du plan d’entreprise. Des distributions aux associés ont été déclarées au bénéfice de l’associé détenant 1% de Williams Grand Prix Engineering Services LLP."

Près de 2 000 contrats à transférer d’une société à une autre

James Vowles a également détaillé l’ampleur du travail administratif, financier et juridique qu’a représenté cette restructuration pour Williams.

"Fondamentalement, ce que nous avions auparavant était une structure verticale unique", poursuit Vowles.

"Il y a de nombreux inconvénients à fonctionner fondamentalement de cette manière. Vous verrez qu’un certain nombre d’autres sociétés ont été créées autour de celle-ci, ce qui est tout simplement plus efficace."

L’un des principaux défis rencontrés par Williams lors de cette opération a notamment consisté à transférer près de 2 000 contrats conclus avec ses différents fournisseurs et autres partenaires d’une entité juridique à une autre.

"Les coûts associés à cela sont assez importants. Si vous réfléchissez à ce que vous devez faire en tant qu’entreprise, vous avez probablement, dans notre cas, près de 2 000 contrats avec différents fournisseurs et autres, que vous devez transférer d’une entreprise à l’autre en conséquence. C’est une tâche très laborieuse et très longue."

"Il y a également des aspects juridiques qui vont avec. Il y a aussi certaines obligations de conformité auxquelles vous devez satisfaire en vertu du droit britannique dans le cadre de cette opération."

"C’est un processus qui, au bout du compte... Nous l’avons probablement engagé sur une période d’environ six mois, ce qui vous donne probablement une idée du temps que cela prend."

"Mais cela a mobilisé du personnel des services financiers et juridiques durant cette période, des effectifs que nous avons dû renforcer pour nous permettre de traverser cette période."

Une divergence d’interprétation entre Williams et la FIA

C’est précisément la nature des activités réalisées par ces différents services qui se trouve au cœur de la divergence d’interprétation entre Williams et la FIA concernant l’application de la réglementation financière.

L’écurie britannique considérait que le transfert de ses contrats d’une entité juridique à une autre relevait d’une activité purement financière et juridique, dont les coûts pouvaient donc être exclus du plafond budgétaire.

La FIA a toutefois considéré que ces opérations relevaient en réalité de la fonction achats et approvisionnement de l’entreprise, une activité dont les dépenses doivent être intégrées au calcul du plafond budgétaire.

Si James Vowles reconnaît que Williams aurait dû procéder différemment, le directeur de l’écurie britannique souligne néanmoins les subtilités d’interprétation auxquelles les équipes peuvent être confrontées dans l’application de la réglementation financière de la Formule 1.

"Clairement, nous aurions dû faire les choses différemment en conséquence", admet-il.

"Même si le règlement n’est pas clair, écrit noir sur blanc, c’est une question d’interprétation, mais la FIA est très claire concernant son point de vue, qui est le suivant : puisque vous avez transféré des contrats d’une entreprise à une autre, cela relève effectivement, pour eux, des achats et de l’approvisionnement, qui constituent une activité incluse dans le plafond."

"Pour nous, nous avons défini cela comme une activité financière et juridique, parce qu’il s’agit littéralement de prendre un contrat et de changer un nom dessus."

Vowles assure toutefois comprendre le raisonnement retenu par la Fédération, raison pour laquelle Williams a finalement accepté l’infraction qui lui était reprochée.

"Je peux comprendre leur interprétation, ce qui explique pourquoi nous avons accepté l’infraction, mais j’espère que cela vous aide à comprendre qu’il s’agit réellement de subtilités, plutôt que de quelque chose de clairement défini, dans ces circonstances."

Vowles relativise les conséquences de la pénalité aérodynamique

À l’image des commentaires tenus par Carlos Sainz, James Vowles ne se montre pas particulièrement préoccupé par la réduction de 1,5% des ressources consacrées aux essais en soufflerie et aux simulations CFD dont Williams disposera au cours des douze prochains mois.

Le directeur de l’écurie britannique rappelle que le système de restrictions des essais aérodynamiques de la Formule 1, connu sous l’acronyme ATR (Aerodynamic Testing Restrictions), repose sur un barème dégressif établi en fonction de la position des équipes au championnat des constructeurs.

Chaque position d’écart dans ce classement représente une différence de cinq points de pourcentage dans les ressources aérodynamiques allouées aux équipes.

"Je pense que, pour mettre les choses en perspective, une position dans la hiérarchie représente 5% d’ATR, et nous avons un différentiel de 1,5%. C’est donc moins d’un tiers de position", explique Vowles.

"J’espère plutôt que nous ferons un meilleur travail l’année prochaine et que nous remonterons dans la hiérarchie, et cela représenterait alors 15%, quelque chose dans cet ordre de grandeur."

"Donc, en réalité, ce sera assez insignifiant à l’échelle globale des choses."

Williams occupe actuellement la neuvième place sur onze équipes dans le classement de référence utilisé pour déterminer les allocations aérodynamiques depuis la dernière période d’ajustement de l’ATR. Cette situation a peu de chances d’évoluer pour le début de la saison 2027.

Les allocations seront ensuite recalculées à l’issue de la première période ATR de 2027, à la mi-saison, en fonction du classement au championnat des constructeurs à cette échéance.

En se basant sur l’ordre de grandeur de 15% évoqué par James Vowles, qui correspond à un gain de trois positions dans la hiérarchie selon le barème de l’ATR, Williams espère donc pouvoir se situer aux alentours de la sixième place du championnat des constructeurs à ce stade de la prochaine saison.