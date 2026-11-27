Le cadre réglementaire devant permettre à la Formule 1 d’introduire de nouveaux moteurs V8 à partir de 2030 prévoit bien un gel du développement des actuels V6 hybrides pour la saison 2029, comme l’ont confirmé la FIA et Laurent Mekies ce vendredi au Grand Prix du Qatar. Le directeur de Red Bull Racing a également évoqué les restrictions calendaires qui seront imposées aux motoristes concernant le début des travaux sur les futurs groupes propulseurs, y compris pour les essais sur monocylindre. L’objectif est de limiter les difficultés liées à la transition entre les deux générations de moteurs et d’éviter de créer des avantages concurrentiels entre les différents constructeurs.

La FIA a confirmé plusieurs dates : le gel des moteurs interviendra aux alentours de la 13e course de la saison 2028 de F1. À partir de ce moment, aucun développement supplémentaire ni aucune modification de l’homologation des moteurs ne seront autorisés, figeant ainsi les niveaux de performance pour le reste du cycle.

Ce gel coïncide avec la levée des restrictions sur le développement des groupes propulseurs V8, fixée au 1er juillet 2028.

1er octobre 2027 : les essais au banc pour les moteurs monocylindres sont autorisés.

1er juillet 2028 : les essais au banc pour les groupes propulseurs complets sont autorisés.

L’objectif de ce gel est de permettre à tous les constructeurs, actuels comme futurs, de commencer à travailler sur la prochaine génération de moteurs au même moment. Cela évite qu’un concurrent ne puisse se consacrer pleinement au V8 plus tôt que les autres, alors que ces derniers continueraient à concentrer leurs efforts de développement sur le V6.

Par ailleurs, les motoristes sont soumis à un plafond budgétaire distinct, géré par l’administration chargée du contrôle des coûts (Cost Cap Administration) de la FIA. Cette mesure empêche les constructeurs d’accroître leurs ressources pour mener deux programmes de développement parallèles.

Alors que le cadre général de la future réglementation moteur de la Formule 1 doit désormais être soumis à ratification, Laurent Mekies s’est félicité du consensus auquel sont parvenus les différents acteurs de la discipline concernant l’introduction de nouveaux V8 à partir de 2030.

Le directeur de Red Bull Racing estime que cette convergence de vues entre les équipes constitue un événement suffisamment rare dans l’histoire récente de la Formule 1 pour être souligné.

Si la FIA a largement impulsé cette évolution, Mekies considère que les différents acteurs de la discipline ont également réussi à trouver leur compte dans les grandes orientations de la future réglementation technique.

"Tout d’abord, concernant le cadre réglementaire des V8, je pense que c’est probablement l’un des rares moments au cours des cinq, dix ou quinze dernières années où nous étions pratiquement tous d’accord sur une direction à prendre", explique Mekies.

"Vous savez, cela a été largement poussé par la FIA, mais toutes les équipes ont réussi à trouver leur place dans cette réglementation. Et je pense que nous sommes tous assez enthousiastes à l’idée d’aller dans cette direction."

Un gel du développement des V6 prévu pour la saison 2029

L’une des principales problématiques liées à l’introduction anticipée des nouveaux moteurs V8 en 2030 concerne toutefois la manière dont les motoristes devront gérer la transition entre les deux générations de groupes propulseurs.

Les constructeurs actuellement engagés en Formule 1 devront en effet déterminer à quel moment il sera pertinent de réorienter leurs ressources vers le développement de leur futur V8, sans pour autant compromettre leur compétitivité durant les dernières saisons disputées avec les V6 hybrides introduits en 2026.

Cette question revêt une importance particulière dans le contexte de l’arrivée de General Motors, qui doit désormais faire ses débuts en tant que motoriste de Cadillac en 2030, sans avoir à développer parallèlement un V6 pour les dernières années de la réglementation actuelle.

Un gel du développement des groupes propulseurs actuels permettrait ainsi de limiter le risque de voir les motoristes déjà engagés en Formule 1 contraints de mener de front deux programmes de développement particulièrement coûteux, tandis qu’un nouvel arrivant pourrait concentrer l’ensemble de ses efforts sur le futur V8.

Interrogé précisément sur cette problématique, Laurent Mekies a confirmé que le principe d’un gel du développement des V6 pour la saison 2029 (que nous vous révélions hier) figurait déjà dans le cadre réglementaire proposé.

"En ce qui concerne la transition, c’est quelque chose qui fait partie du cadre réglementaire dont nous avons discuté. Donc oui, pour répondre à votre question, la transition proposée prévoit un gel des moteurs actuels pour 2029."

Des dates imposées pour le début du développement des futurs V8

Au-delà du gel des groupes propulseurs actuels, les discussions entre la FIA et les différents acteurs de la Formule 1 ont également porté sur la nécessité d’encadrer le calendrier de développement des futurs V8.

Laurent Mekies a ainsi évoqué le cadre réglementaire comportant déjà des dates avant lesquelles les motoristes ne seront pas autorisés à commencer certains travaux sur leurs futurs moteurs (voir plus haut).

Cette restriction concernera aussi bien les travaux de développement effectués sur un monocylindre, qui constituent généralement une étape importante dans la mise au point d’un nouveau moteur à combustion interne, que ceux réalisés sur un V8 complet.

"Et ensuite, il y a certaines dates prévues dans ce cadre réglementaire avant lesquelles vous ne pouvez pas commencer à travailler sur le V8, aussi bien en ce qui concerne les travaux sur monocylindre que ceux sur un V8 complet."

L’objectif de ces différentes dispositions est de limiter autant que possible les arbitrages auxquels les constructeurs seraient autrement confrontés concernant la répartition de leurs ressources entre les dernières campagnes disputées avec les V6 et la préparation de la nouvelle réglementation moteur de 2030.

"Tout cela est donc conçu de manière à minimiser les décisions difficiles liées à la transition que toutes les équipes devraient autrement prendre entre, disons, la campagne 2028 ou 2029 et celle de 2030."

Si les grands principes destinés à encadrer cette transition figurent donc déjà dans le projet de réglementation, Laurent Mekies rappelle néanmoins qu’un important travail reste à accomplir avant que l’ensemble des dispositions techniques et réglementaires ne soit définitivement arrêté.

"Cela a donc été intégré à ce stade dans cette réglementation. Je suis certain que cela nécessitera des ajustements et qu’il y aura de très nombreux cycles d’ajustements. Mais le grand principe permettant de garantir les éléments fondamentaux dont vous parlez y figure."