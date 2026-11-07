Duel Hamilton-Leclerc : Wolff voit un ’déjà-vu’ et prévient Vasseur

Mercedes F1 a sabré le champagne après le Grand Prix de Mexico ! Kimi Antonelli y a en effet verrouillé son titre pilotes, devenant le plus jeune champion de l’histoire. C’est aussi le premier titre pilotes pour Mercedes F1 depuis Lewis Hamilton et la saison 2020 ! Ce Grand Prix du Brésil pourrait être également marqué par des festivités pour l’équipe allemande : si elle marque trois points de plus que Ferrari, le titre constructeurs sera également remporté officiellement. Même si l’issue ne fait guère de doutes au final…

Toto Wolff a donc réussi son pari : remettre Mercedes F1 sur le toit du monde, en profitant de la révolution réglementaire de 2026.

Avant d’évoquer le possible titre équipes pour ce week-end, le patron a pu revenir sur les festivités de Mexico… qui ont apparemment donné la gueule de bois à Kimi Antonelli !

« J’avais oublié ces choses-là ! Eh bien, le dimanche a été un moment fort, bien sûr. Je me suis retrouvé dans une situation étrange : pendant la course et après l’arrivée, je n’ai ressenti aucune émotion et je me suis dit : "Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ?" Et puis, en entrant dans le stadium, ce fut vraiment le moment fort du week-end, de voir Kimi, l’équipe, ses parents, tout le monde si heureux, et on réalise que ce qu’il a accompli est tout simplement magique. Oui, c’était ça mon moment fort. À part ça, il y a eu beaucoup d’heures d’avion. »

Kimi Antonelli a changé de statut depuis le dernier Grand Prix, comme nouveau champion du monde. Mais ce qui impressionne toujours Toto Wolff, c’est que ce grand champion est aussi une belle personne. Et l’Autrichien d’user d’une métaphore animale pour le décrire…

« Ils ont tous leur propre personnalité, vous savez. Ce qui ressort chez Kimi, je l’ai souvent dit, c’est qu’il a préservé son authenticité. C’est un jeune homme très poli et charmant, capable de déployer des capacités ou une puissance dans la voiture qui ne correspondent parfois pas à l’homme qu’il est en dehors. J’ai toujours dit par le passé qu’on ne peut pas s’attendre à avoir un chiot en dehors de la voiture et un lion à l’intérieur. Je pense que ce que nous voyons, c’est un lion dans la voiture et un très, très bon jeune homme en dehors. »

Remettre Mercedes F1 sur le toit du monde après la domination de l’ère hybride : à quel point ce titre 2026 sera spécial pour Toto Wolff ? Est-ce que ce sera même la plus formidable de toutes les couronnes remportées ?

« Elles sont toutes différentes, avec des défis et des situations différents. Le championnat des pilotes a été très spécial cette année, mais celui des constructeurs est évidemment celui qui paie les primes. C’est donc quelque chose de très, très important pour l’ensemble de l’organisation. Vous savez, c’est ce qui paie le crédit de la maison, la cuisine, les vacances ou l’école des enfants. Le pilote en est également très conscient. »

Il n’y a qu’un seul grand point noir à la saison de Mercedes F1, et pas le moindre : George Russell. Le Britannique est paru de nouveau très abattu dans le paddock d’Interlagos. George Russell avait même séché les interview d’après-course, à Mexico, tant il était abattu de voir son jeune coéquipier remporter le titre.

Comment le remettre d’aplomb pour éviter qu’il ne s’effondre totalement ?

« Oui, ce fut certainement très dur pour lui » concède Toto Wolff.

« Il est allé voir Kimi, ce qui est génial qu’il ait été capable de le faire. Mais quand une saison se retourne contre vous de la sorte, c’est évidemment très difficile de traverser ces moments. Je lui ai parlé. Nous nous sommes envoyé des SMS le soir même, nous avons discuté le lendemain, en nous tournant vers cette course et vers la saison prochaine. C’est ça la mentalité d’un battant. Celle-ci est perdue, que puis-je faire de mieux pour gagner la suivante ? »

Comment ferait Toto Wolff à la place de Frédéric Vasseur ?

Toto Wolff s’est enfin exprimé sur la situation de Frédéric Vasseur chez Ferrari, qui doit gérer le conflit, si ce n’est la guerre, interne entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Par le passé, Toto Wolff a bien sûr dû faire face à l’affrontement entre Lewis Hamilton et Nico Rosberg. Quel conseil aurait-il alors à donner à Frédéric Vasseur ?

« Vous savez, pour moi... Fred n’a besoin d’aucun conseil de ma part, mais c’est comme une impression de déjà-vu, car vous m’avez posé exactement les mêmes questions pendant combien d’années ? 2013, 2014, 2015, 2016, c’est bien ça ? Puis (Nico Rosberg) a raccroché. Quatre ans. Exactement la même situation. Et parfois, quand on met deux pilotes forts ensemble, les meilleurs ont du caractère et veulent gagner, et c’est une situation qui est toujours très difficile à gérer, évidemment sous le feu des projecteurs des médias si ces voitures se battent aux avant-postes. »

« À cet égard, je comprends tout à fait ce que traverse Fred en ce moment. Et je pense que parfois, il faut des moments vraiment difficiles, comme le dernier en date (la course à Mexico, ndlr), pour faire passer un message. Quand j’étais avec Nico et Lewis, chaque fois qu’il y avait un accident, il était entendu que la limite était désormais atteinte et que cela ne continuerait pas ainsi. C’est peut-être pour cela qu’il a fallu en arriver là, car il s’agit du respect de l’équipe, des milliers de personnes, de la marque, qui travaillent ensemble, et c’est ce qu’ils doivent garder à l’esprit. »