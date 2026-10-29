Albon ne se laisse pas faire face à Alonso, Gasly et Bearman s’en mêlent

La polémique entre Fernando Alonso et Alex Albon ne faiblit pas. Après leur accrochage lors du premier tour à Austin, le pilote Aston Martin a une nouvelle fois dénoncé le niveau de certains pilotes évoluant en fond de grille, visant notamment son adversaire de chez Williams. Mais Albon refuse toujours d’endosser la responsabilité de l’incident et conteste fermement les accusations de l’Espagnol. Une position également défendue par Pierre Gasly et Oliver Bearman, qui estiment que le niveau actuel du plateau de Formule 1 n’a rarement été aussi élevé.

L’accrochage entre Fernando Alonso et Alex Albon au Grand Prix des États-Unis continue de faire parler. Lors du premier tour de la course à Austin, le pilote Williams avait heurté le flanc gauche de l’Aston Martin dans l’épingle du virage 11, provoquant d’importants dégâts aérodynamiques sur la monoplace de l’Espagnol.

Les deux pilotes avaient finalement terminé hors des points, pénalisés par les conséquences de cet incident. Après la course, Alonso s’était montré particulièrement sévère envers ses adversaires, estimant que le niveau de pilotage dans la deuxième moitié du peloton était "très faible".

Albon avait d’abord choisi de relativiser ces déclarations. Mais jeudi, lors de la journée médias du Grand Prix du Mexique, Alonso est revenu à la charge, maintenant ses critiques et désignant une nouvelle fois le pilote Williams sans véritablement le nommer parmi les pilotes qu’il juge insuffisamment performants.

"Je ne donne pas de nombre précis, mais je pense que nous savons tous de qui nous parlons et lesquels se sont sentis visés par ce commentaire. Donc cela veut tout dire. Je pense toujours la même chose. C’était une erreur de la part d’Albon, elle n’était pas nécessaire, et j’ai toujours du mal à comprendre quelle opportunité Alex pensait avoir vue à ce moment-là."

Albon conteste la version d’Alonso, malgré son admiration pour lui

Invité à réagir à ces nouvelles déclarations, Alex Albon a d’abord tenu à rappeler l’immense respect qu’il porte à Fernando Alonso, l’un des pilotes qu’il admirait lorsqu’il était enfant.

Mais cette considération personnelle ne l’empêche pas de rejeter les critiques du double champion du monde, tant sur leur accrochage que sur le niveau général des pilotes évoluant en fond de grille.

"Tout d’abord, je dirais que j’ai énormément de respect pour Fernando. Je pense que c’est un excellent pilote et je l’ai beaucoup admiré quand j’étais enfant."

"Je pense que nous menons tous nos propres petites batailles en fond de peloton. Je ne crois pas que ce soit tellement une question de niveau des pilotes. Je dirais que la grille est la plus compétitive qu’elle ait été depuis un bon moment. Et évidemment, les commentaires après la course sont toujours formulés un peu plus à chaud, donc on peut toujours les prendre avec un certain recul."

Albon ne partage pas non plus l’analyse d’Alonso concernant leur contact à Austin. Selon lui, les deux pilotes étaient engagés dans une véritable bataille en piste, et l’incident ne pouvait pas être imputé uniquement à l’un des deux.

"Je pensais que c’était une belle bataille. Je trouvais que nous nous étions bien battus, donc manifestement, il ne voyait pas les choses de la même manière, mais c’était une bataille qui a duré toute la course. Même concernant l’incident lui-même, je considérais que les responsabilités étaient vraiment partagées à 50-50, compte tenu de la position des voitures sur la piste."

Le pilote Williams a ensuite réaffirmé sa position, tout en reconnaissant qu’il était désagréable d’entendre de telles critiques de la part d’un pilote qu’il a longtemps pris pour modèle.

"Je maintiens ce que j’ai dit. J’ai énormément de respect pour Fernando. Je l’admirais beaucoup quand j’étais enfant. Évidemment, ce n’est pas agréable d’entendre de tels commentaires quand vous vous battez en piste contre quelqu’un que vous admirez, mais en même temps, je ne suis pas d’accord."

"C’est aussi simple que cela. Je pense que le niveau est élevé sur l’ensemble de la grille. Je pense qu’il y a dix ou quinze ans, ce n’était pas le cas. La deuxième moitié du plateau n’était pas ce qu’elle est aujourd’hui. Nous n’avons plus de pilotes payants, donc c’est comme ça."

"J’espère que nos trajectoires ne se croiseront pas en course ce week-end."

Gasly ironise sur les critiques d’Alonso

Alex Albon a également reçu le soutien de plusieurs pilotes évoluant dans le milieu de peloton, notamment Pierre Gasly et Oliver Bearman, qui contestent eux aussi le jugement porté par Alonso sur le niveau de la grille.

Le Français a d’abord choisi l’humour pour répondre aux critiques de l’Espagnol, avant de livrer une analyse plus sérieuse de la qualité du plateau actuel.

"Je suis content d’être dans la première moitié de la grille, comme ça, j’ai passé la sélection," a plaisanté Gasly.

"Je veux dire, il faut aimer Fernando pour les déclarations qu’il fait. J’ai énormément de respect pour le pilote qu’il est, et en même temps, il n’hésite pas à dire ce qu’il pense."

"Je n’ai pas vu sa course. Je ne suis pas vraiment sûr de ce à quoi il faisait référence, mais je dirais que le niveau sur la grille est probablement l’un des plus élevés, compte tenu de tous les pilotes que nous avons actuellement. D’après ce que j’ai vu plus tôt dans ma carrière, j’ai connu des approches de pilotage bien plus agressives lorsque je suis arrivé, par rapport à ce que je vois aujourd’hui."

Bearman défend les pilotes contraints de prendre des risques

Oliver Bearman a lui aussi jugé les propos d’Alonso excessifs. Le pilote Haas considère que les erreurs et les accrochages ne doivent pas être automatiquement interprétés comme un manque de talent, particulièrement dans une saison où les écarts de performance entre les équipes compliquent les possibilités de dépassement.

"Je pense que c’est une conclusion un peu sévère, parce que je suis d’accord avec Pierre sur le fait que le niveau est très élevé sur la grille actuelle."

Le Britannique estime notamment que les pilotes du milieu et du fond de peloton sont contraints de saisir la moindre occasion pour gagner des positions, quitte à prendre des risques qui peuvent parfois mal tourner.

Il a d’ailleurs cité son propre accrochage avec Pierre Gasly lors du Grand Prix des États-Unis comme illustration de cette difficulté.

"Je pense qu’avec les écarts auxquels nous sommes confrontés cette année, il faut parfois être très opportuniste, et cela peut tourner à la catastrophe, comme cela a été le cas pour moi la semaine dernière avec Pierre."

"Je ne dirais donc pas que c’est une question de qualité. C’est une question de donner absolument le meilleur de soi-même et d’essayer de faire quelque chose, ce qui est très difficile lorsque les huit premières places sont pratiquement toutes occupées par les quatre meilleures équipes."